|Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
20:01 02.11.2025
ЦИК отказал Ильясу Амангазиеву в регистрации кандидатом в депутаты ЖК из-за фото с Камчы Кольбаевым
2 ноября 2025
Бишкек (АКИpress) – Центральная избирательная комиссия 2 ноября приняла решение об отказе в регистрации Амангазиева Ильяса Амангазиевича, выдвинувшегося кандидатом по многомандатному избирательному округу №25 на выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.
Амангазиев подал заявление о намерении участвовать в выборах 22 октября.
Рабочая группа установила, что Амангазиев не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша, и предложила отказать ему в регистрации.
"Согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД от 30 октября 2025 года, представлена фотография, на которой Амангазиев 09.01.1989 года рождения, запечатлен вместе с криминальным авторитетом Камчы Асанбеком. Для проверки информации и проведения следственных действий в Иссык-Атинском районном управлении внутренних дел было зарегистрировано сообщение, и на основании следственного поручения он был вызван на допрос в следственную службу. В ходе допроса Амангазиев подтвердил, что на фотографии с Камчы Асанбеком действительно изображен он", - рассказали в ЦИК.
2 ноября он был приглашен на заседание рабочей группы, но он отказался от участия.
В соответствии с частью 11 статьи 61 конституционного закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" основанием для отказа в регистрации кандидата является, если лицо состоит или состояло на профилактическом, оперативно-профилактическом учете как лицо, имеющее отношение к организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), вооруженной группе (банде).
Напомним, Камчы Кольбаев - первый "вор в законе" из киргизов. Застрелен 4 октября 2023 года в ходе задержания правоохранительными органами Кыргызстана.
Что связывает бывшего сотрудника ГКНБ и кримавторитета Камчы Кольбаева?
12 ноября 2018
В интернет попала совместная фотография уволенного за пьяный дебош в бассейне сотрудника ГКНБ Ильяса Амангазиева и криматворитета Камчы Кольбаева. При этом комментарий к этому фото неоднозначные.
Так, юрист Улан Джумаков, комментируя снимок, на своей странице отметил, что давно пора делать настоящую чистку спецслужб, и что сотрудник ГКНБ должен быть спецсотрудником до мозга костей.
К слову, на фото бывший чекист и криминальный авторитет изображены, как люди совершенно не чужие друг другу.
Напомним, летом этого года сотрудник ГКНБ Ильяс Амангазиев был уволен после того, как устроил пьяный дебош в бассейне у себя во дворе.
ЦИК отказал регистрировать Венеру Койчиеву кандидатом в депутаты ЖК из-за нахождения за границей длительное время
ЦИК отказал Дамирбеку Абдивали уулу в регистрации из-за отсутствия в стране долгое время