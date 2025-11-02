Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша

ЦИК отказал Ильясу Амангазиеву в регистрации кандидатом в депутаты ЖК из-за фото с Камчы Кольбаевым

2 ноября 2025



Бишкек (АКИpress) – Центральная избирательная комиссия 2 ноября приняла решение об отказе в регистрации Амангазиева Ильяса Амангазиевича, выдвинувшегося кандидатом по многомандатному избирательному округу №25 на выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.



Амангазиев подал заявление о намерении участвовать в выборах 22 октября.



Рабочая группа установила, что Амангазиев не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша, и предложила отказать ему в регистрации.



"Согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД от 30 октября 2025 года, представлена фотография, на которой Амангазиев 09.01.1989 года рождения, запечатлен вместе с криминальным авторитетом Камчы Асанбеком. Для проверки информации и проведения следственных действий в Иссык-Атинском районном управлении внутренних дел было зарегистрировано сообщение, и на основании следственного поручения он был вызван на допрос в следственную службу. В ходе допроса Амангазиев подтвердил, что на фотографии с Камчы Асанбеком действительно изображен он", - рассказали в ЦИК.



2 ноября он был приглашен на заседание рабочей группы, но он отказался от участия.



В соответствии с частью 11 статьи 61 конституционного закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" основанием для отказа в регистрации кандидата является, если лицо состоит или состояло на профилактическом, оперативно-профилактическом учете как лицо, имеющее отношение к организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), вооруженной группе (банде).



Напомним, Камчы Кольбаев - первый "вор в законе" из киргизов. Застрелен 4 октября 2023 года в ходе задержания правоохранительными органами Кыргызстана.



