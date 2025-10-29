 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
Царьград : Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76"Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
22:28 02.11.2025

Секретный груз для Каракаса: Россия отправила в Венесуэлу мощное оружие. Задача - потопить главный авианосец США

Илья Головнев
29 Октября 2025

На фото 2013 года: Транспортировка из Пуэрто-Кабельо доставленных в Венесуэлу зенитных управляемых ракет 9М317Э зенитной ракетной системы 9К317М2Э "Бук-М2Э". 09.04.2013 (с) Andis Silva / Notitarde (via www.fav-club.com )

Загадочный русский Ил-76, проделавший долгий и запутанный путь через несколько стран, похоже, доставил в Каракас весомый аргумент в напряженном диалоге с Вашингтоном. По данным некоторых источников, на борту находились элементы современных систем ПВО, отправленные в Венесуэлу в срочном порядке, чтобы продемонстрировать твердую поддержку Москвой своего союзника перед лицом возможной эскалации.

Секретный груз

Ил-76ТД, который приземлился в Венесуэле, принадлежит авиакомпании "Авиакон Цитотранс". И что характерно - компания эта с января 2023 года находится в санкционном списке США за перевозки в интересах ЧВК "Вагнер" и нашего ВПК.

По некоторой информации, борт вылетел из России 22 октября и проделал настоящее путешествие, следуя сложным маршрутом через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию. Все для того, чтобы избежать воздушного пространства стран НАТО и сохранить груз в тайне.

Ил-76ТД с загадочным грузом. Скриншот с ТГ-канала "Военный оведомитель"



И вот тут начинается самое интересное. Западные СМИ несколько дней ломали голову над целью этого визита. Но, похоже, по данным инсайдеров, на борту могли находиться элементы передовых систем ПВО - "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".

Правда, источник не вызывают доверия. Он утверждает, что решение об этой поставке было принято в экстренном порядке. Дескать, в Кремле после сообщений о возможной эскалации между Каракасом и Вашингтоном убедили президента, что сейчас необходимо "поддержать союзника" даже якобы ценой ослабления собственного противовоздушного щита. Москва, мол, таким ходом ясно дает понять: она готова бороться с Вашингтоном за влияние в Карибском регионе.

Тем не менее этот визит идеально вписывается в общую картину. Напомним, Путин недавно ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который вступил в силу после одобрения парламентами. Стороны договорились вместе противостоять односторонним санкциям и строить независимую финансовую инфраструктуру. И что показательно - это уже третий такой договор после соглашений с КНДР и Ираном. Совпадение? Не думаем.

Россия стремится занять место СССР как основного гаранта безопасности для стран, испытывающих давление со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии и прочих. При этом такие страны как Китай, Индия, Бразилия подталкиваются к тому, чтобы стать клиентами Москвы. У России не такой большой размер экономики, чтобы быть мировой державой, а вот в военном и политическом аспекте Москва совершенно точно управляет мировой повесткой, и страны с большими размерами экономики не могут этот момент игнорировать, уверен политолог Владимир Киреев:

Военные специалисты и средства ПВО не изменят коренным образом баланса в регионе, но создадут условия для давления на США, необходимое Москве в множестве ситуаций по всему миру. Москва формирует ситуацию, когда она становится главным игроком на планете, используя не только уже имеющийся военно-политический потенциал, но и уже заявленную готовность применять силу.

Есть вопрос

Да, поставки систем ПВО логичны. Однако Венесуэла уже давно оснащена нашими "Буками-М2Э". Они развернуты у Каракаса и нефтяных объектов, как показывают свежие фото.

Напомним, что "Бук-М2Э" способен поражать самолеты, крылатые ракеты, баллистические цели и надводные корабли на дальности до 50 км и высоте до 25 км. Одна батарея включает до 6 самоходных огневых установок, каждая несет четыре ракеты 9М317. Отличается высокой помехозащищенностью, мобильностью и возможностью работы в движении.



Кроме того, по всей Венесуэле развернуты пять тысяч наших комплексов "Игла-С". Эти переносные зенитные системы должны прикрыть небо страны от возможной атаки США.

Зачем слать "элементы" сейчас, если они уже на месте и в боевой готовности?

Секретное оружие

Точное содержание военного груза пока не известно - и, скорее всего, никому, кроме тех, кто принимал решение на самом верху. Даже транспортная компания и экипаж могли не знать, что именно они везут, уверен политолог Вадим Авва.

Царьград: Какова же цель этой поставки? Говорят о поддержке союзника.

В. Авва: Разговоры о солидарности - полная чушь. Бессмысленная трата средств. Мы наблюдаем стадию, когда принимается решение о возможном вторжении и смене власти в Венесуэле. Это несомненно. И смысл военной поставки состоит в другом - чтобы в случае такого вторжения была возможность сбить современные американские самолеты. И чем больше, тем лучше. Чтобы потопить корабль, часть кораблей авианосной группировки, нанести повреждения, скажем, главному американскому авианосцу "Джеральд Р. Форд". В этом есть смысл.

- Почему это так важно?

- Потому что с каждым потопленным американским кораблем, с каждым сбитым самолетом ко дну будет идти вся система американской гегемонии. И это будет иметь общемировое значение. Венесуэльский театр в этом контексте такой же, как и украинский - обе эти войны Америка провоцировала и рождала сама. Сегодня США как политическая система находятся в исступленном, профашистском состоянии. Они - новый Гитлер. И решить эту задачу просто необходимо.

- Что в таком случае может ожидать сами Штаты?

- Чисто теоретически в момент нападения США на Венесуэлу правительство Мадуро получает абсолютное право атаковать любой город Соединенных Штатов любым оружием, которое окажется в его распоряжении. И я очень хочу верить, что в тот момент в их распоряжении окажется смертельно опасное оружие, способное нанести существенный, зримый всему миру ущерб Соединенным Штатам.

С учетом опыта СВО

Проблема перекликается с реинкарнацией со стороны Трампа модели Монро, согласно которой США обязаны господствовать и в Северной, и в Южной Америке. Кроме того, президент Соединенных Штатов недвусмысленно говорит о том, что причина распространения наркотиков в его стране лежит в действиях Китая, что грозит сильными геополитическими осложнениями, отметил военный эксперт, аналитик Сергей Простаков:

Россию и Венесуэлу связывает уже достаточно долгое и тесное военное сотрудничество. Многие образцы русской военной техники состоят на вооружении венесуэльской армии. Поэтому необходимость в запчастях, техническом обслуживании и боеприпасах, особенно к системам ПВО, у венесуэльской стороны имеется. И, разумеется, все это предоставить в полном объеме может только Россия.

Тем не менее в такой момент даже обычный плановый рейс может выглядеть поддержкой Каракаса Москвой. А так как наши страны связывают тесные отношения, то нельзя исключать и действительно предоставления Венесуэле каких-либо вооружений, особенно с учетом опыта СВО. - средств ПВО, иных инструментов для борьбы с БПЛА или сами беспилотные системы, добавил эксперт:

Однако в любом случае следует быть крайне осторожными в данной ситуации. Борьбу США с наркокартелями можно только приветствовать, однако нельзя допускать агрессии в отношении суверенных государств со стороны Вашингтона. Кроме того, положение дел может напоминать Карибский кризис, хотя в реальности об этом речи не идет. США преследуют сейчас в основном антикитайские цели. И, прежде всего, экономическая борьба Вашингтона с Пекином, в которой Россия, несмотря на интересы в Карибском бассейне, все же выглядит младшим партнером Китая, не должна вызывать иллюзий о повторении противостояния СССР с США по поводу размещения ядерного оружия.

Что с того?

Загадочный рейс Ил-76 в Каракас оказался многослойным политическим сигналом. Несмотря на вопросы о целесообразности поставок ПВО в уже хорошо защищенный регион, этот жест далеко выходит за рамки военной логистики.

Москва последовательно выстраивает глобальную сеть стратегического партнерства, и Венесуэла становится ключевым узлом этой сети в Западном полушарии. Даже если реальный груз - это запчасти или новые образцы вооружений, главное сообщение адресовано Вашингтону: Россия готова бросить вызов американской гегемонии у ее собственных берегов и выступает гарантом безопасности для тех, кто находится под давлением США.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762111680


