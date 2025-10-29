"Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76

22:28 02.11.2025 Секретный груз для Каракаса: Россия отправила в Венесуэлу мощное оружие. Задача - потопить главный авианосец США



Илья Головнев

29 Октября 2025



На фото 2013 года: Транспортировка из Пуэрто-Кабельо доставленных в Венесуэлу зенитных управляемых ракет 9М317Э зенитной ракетной системы 9К317М2Э "Бук-М2Э". 09.04.2013 (с) Andis Silva / Notitarde (via www.fav-club.com )



Загадочный русский Ил-76, проделавший долгий и запутанный путь через несколько стран, похоже, доставил в Каракас весомый аргумент в напряженном диалоге с Вашингтоном. По данным некоторых источников, на борту находились элементы современных систем ПВО, отправленные в Венесуэлу в срочном порядке, чтобы продемонстрировать твердую поддержку Москвой своего союзника перед лицом возможной эскалации.



Секретный груз



Ил-76ТД, который приземлился в Венесуэле, принадлежит авиакомпании "Авиакон Цитотранс". И что характерно - компания эта с января 2023 года находится в санкционном списке США за перевозки в интересах ЧВК "Вагнер" и нашего ВПК.



По некоторой информации, борт вылетел из России 22 октября и проделал настоящее путешествие, следуя сложным маршрутом через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию. Все для того, чтобы избежать воздушного пространства стран НАТО и сохранить груз в тайне.



Ил-76ТД с загадочным грузом. Скриншот с ТГ-канала "Военный оведомитель"







И вот тут начинается самое интересное. Западные СМИ несколько дней ломали голову над целью этого визита. Но, похоже, по данным инсайдеров, на борту могли находиться элементы передовых систем ПВО - "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".



Правда, источник не вызывают доверия. Он утверждает, что решение об этой поставке было принято в экстренном порядке. Дескать, в Кремле после сообщений о возможной эскалации между Каракасом и Вашингтоном убедили президента, что сейчас необходимо "поддержать союзника" даже якобы ценой ослабления собственного противовоздушного щита. Москва, мол, таким ходом ясно дает понять: она готова бороться с Вашингтоном за влияние в Карибском регионе.



Тем не менее этот визит идеально вписывается в общую картину. Напомним, Путин недавно ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который вступил в силу после одобрения парламентами. Стороны договорились вместе противостоять односторонним санкциям и строить независимую финансовую инфраструктуру. И что показательно - это уже третий такой договор после соглашений с КНДР и Ираном. Совпадение? Не думаем.



Россия стремится занять место СССР как основного гаранта безопасности для стран, испытывающих давление со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии и прочих. При этом такие страны как Китай, Индия, Бразилия подталкиваются к тому, чтобы стать клиентами Москвы. У России не такой большой размер экономики, чтобы быть мировой державой, а вот в военном и политическом аспекте Москва совершенно точно управляет мировой повесткой, и страны с большими размерами экономики не могут этот момент игнорировать, уверен политолог Владимир Киреев:



Военные специалисты и средства ПВО не изменят коренным образом баланса в регионе, но создадут условия для давления на США, необходимое Москве в множестве ситуаций по всему миру. Москва формирует ситуацию, когда она становится главным игроком на планете, используя не только уже имеющийся военно-политический потенциал, но и уже заявленную готовность применять силу.



Есть вопрос



Да, поставки систем ПВО логичны. Однако Венесуэла уже давно оснащена нашими "Буками-М2Э". Они развернуты у Каракаса и нефтяных объектов, как показывают свежие фото.



Напомним, что "Бук-М2Э" способен поражать самолеты, крылатые ракеты, баллистические цели и надводные корабли на дальности до 50 км и высоте до 25 км. Одна батарея включает до 6 самоходных огневых установок, каждая несет четыре ракеты 9М317. Отличается высокой помехозащищенностью, мобильностью и возможностью работы в движении.







Кроме того, по всей Венесуэле развернуты пять тысяч наших комплексов "Игла-С". Эти переносные зенитные системы должны прикрыть небо страны от возможной атаки США.



Зачем слать "элементы" сейчас, если они уже на месте и в боевой готовности?



Секретное оружие



Точное содержание военного груза пока не известно - и, скорее всего, никому, кроме тех, кто принимал решение на самом верху. Даже транспортная компания и экипаж могли не знать, что именно они везут, уверен политолог Вадим Авва.



Царьград: Какова же цель этой поставки? Говорят о поддержке союзника.



В. Авва: Разговоры о солидарности - полная чушь. Бессмысленная трата средств. Мы наблюдаем стадию, когда принимается решение о возможном вторжении и смене власти в Венесуэле. Это несомненно. И смысл военной поставки состоит в другом - чтобы в случае такого вторжения была возможность сбить современные американские самолеты. И чем больше, тем лучше. Чтобы потопить корабль, часть кораблей авианосной группировки, нанести повреждения, скажем, главному американскому авианосцу "Джеральд Р. Форд". В этом есть смысл.



- Почему это так важно?



- Потому что с каждым потопленным американским кораблем, с каждым сбитым самолетом ко дну будет идти вся система американской гегемонии. И это будет иметь общемировое значение. Венесуэльский театр в этом контексте такой же, как и украинский - обе эти войны Америка провоцировала и рождала сама. Сегодня США как политическая система находятся в исступленном, профашистском состоянии. Они - новый Гитлер. И решить эту задачу просто необходимо.



- Что в таком случае может ожидать сами Штаты?



- Чисто теоретически в момент нападения США на Венесуэлу правительство Мадуро получает абсолютное право атаковать любой город Соединенных Штатов любым оружием, которое окажется в его распоряжении. И я очень хочу верить, что в тот момент в их распоряжении окажется смертельно опасное оружие, способное нанести существенный, зримый всему миру ущерб Соединенным Штатам.



С учетом опыта СВО



Проблема перекликается с реинкарнацией со стороны Трампа модели Монро, согласно которой США обязаны господствовать и в Северной, и в Южной Америке. Кроме того, президент Соединенных Штатов недвусмысленно говорит о том, что причина распространения наркотиков в его стране лежит в действиях Китая, что грозит сильными геополитическими осложнениями, отметил военный эксперт, аналитик Сергей Простаков:



Россию и Венесуэлу связывает уже достаточно долгое и тесное военное сотрудничество. Многие образцы русской военной техники состоят на вооружении венесуэльской армии. Поэтому необходимость в запчастях, техническом обслуживании и боеприпасах, особенно к системам ПВО, у венесуэльской стороны имеется. И, разумеется, все это предоставить в полном объеме может только Россия.



Тем не менее в такой момент даже обычный плановый рейс может выглядеть поддержкой Каракаса Москвой. А так как наши страны связывают тесные отношения, то нельзя исключать и действительно предоставления Венесуэле каких-либо вооружений, особенно с учетом опыта СВО. - средств ПВО, иных инструментов для борьбы с БПЛА или сами беспилотные системы, добавил эксперт:



Однако в любом случае следует быть крайне осторожными в данной ситуации. Борьбу США с наркокартелями можно только приветствовать, однако нельзя допускать агрессии в отношении суверенных государств со стороны Вашингтона. Кроме того, положение дел может напоминать Карибский кризис, хотя в реальности об этом речи не идет. США преследуют сейчас в основном антикитайские цели. И, прежде всего, экономическая борьба Вашингтона с Пекином, в которой Россия, несмотря на интересы в Карибском бассейне, все же выглядит младшим партнером Китая, не должна вызывать иллюзий о повторении противостояния СССР с США по поводу размещения ядерного оружия.



Что с того?



Загадочный рейс Ил-76 в Каракас оказался многослойным политическим сигналом. Несмотря на вопросы о целесообразности поставок ПВО в уже хорошо защищенный регион, этот жест далеко выходит за рамки военной логистики.



Москва последовательно выстраивает глобальную сеть стратегического партнерства, и Венесуэла становится ключевым узлом этой сети в Западном полушарии. Даже если реальный груз - это запчасти или новые образцы вооружений, главное сообщение адресовано Вашингтону: Россия готова бросить вызов американской гегемонии у ее собственных берегов и выступает гарантом безопасности для тех, кто находится под давлением США. Источник - Царьград

