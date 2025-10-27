XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом

22:55 02.11.2025

27.10.2025 - Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?

Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург



Публикуем информацию о траектории движения и природе яркого болида, наблюдавшегося утром 27 октября в значительном числе населенных пунктов центральной России. По полученным данным, в атмосферу Земли вошел и был разрушен в ней железный или железно-каменный метеорит размером около 1 метра. Согласно результатам триангуляции движения тела по 274 измерениям, собранным с камер в г. Жуковский (Московская область) и г. Калязин (Тверская область), небесное тело вошло в атмосферу Земли со скоростью около 35 км/с под углом около 14 градусов к поверхности и стало видимым приблизительно в 06:32:15 мск на высоте около 150 км в окрестностях города Тотьма Вологодской области. Быстро снижаясь и раскаляясь об атмосферу, тело пронеслось огненным болидом по направлению с востока на запад, пройдя над городами Вологда и Череповец и над северной частью Рыбинского водохранилища. Около 06:32:34, то есть примерно на 20-й секунде видимого полета, тело было интенсивно разрушено на высоте около 42 км в ходе двух мощных взрывов, произошедших в окрестностях города Пестово (Новгородская область), в окрестностях которого и в соседних населенных пунктах должны были наблюдаться исключительно сильные световые вспышки в зените, возможно сопровождаемые звуковыми ударами. Спустя 4 секунды после этого в ходе еще одного, последнего, взрыва, объект был окончательно разрушен на высоте около 32 км, после чего оставшиеся фрагменты тела выпали на Землю вдоль траектории движения объекта в четырехугольнике, приблизительно образованном населенными пунктами Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха, Пестово, скорее всего к северу от расположенного внутри этого четырехугольника города Удомля. Часть фрагментов могла достичь расположенной примерно в 100 км западнее от места последнего взрыва трассы М-11 "Нева" Москва-Санкт-Петербург.



На поверхности Земли, согласно наблюдениям, могло оказаться значительное число небольших фрагментов размером порядка 1 см и несколько более крупных тел, размером от теннисного до баскетбольного мяча. Траектория движения обломков отслеживалась примерно в течение 5 секунд после последнего взрыва до высоты около 24 км, после чего исчезла с камер наблюдения, хотя визуально в окрестностях места падения могла наблюдалась еще 1-2 секунды. Горизонтальная скорость тела в момент его последнего визуального контроля составляла около 7 км/с, а вертикальная около 2 км/с. На последней стадии фрагменты могли падать уже практически вертикально с полностью погашенной скоростью поступательного движения.



