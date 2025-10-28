 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 03.11.2025
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Архив
ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 03.11.2025

ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Владимир Правдин

СВО

На этой неделе русские войска сразу на нескольких участках фронта перешли от позиционного удержания к активным действиям. Под Купянском наши силы поставили под угрозу ключевую переправу через Оскол, на юге Добропольского выступа 51-я армия сорвала очередное наступление ВСУ, а у Покровска и Мирнограда сформировалось полноценное кольцо окружения. Константиновка стала новой горячей точкой, где противник уже теряет контроль над восточными кварталами.



ВСУ спешно перебрасывают резервы, но фронт трещит по швам. Киев пытается скрыть потери и сохранить иллюзию контроля, тогда как русские войска методично развивают успех, сжимая котлы и смыкая линии. С каждым днем инициатива все увереннее переходит в наши руки.

Купянское направление

Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии в Купянске добились значительных успехов. Помимо блокирования части гарнизона ВСУ в черте города, они поставили под угрозу эвакуацию группировки противника с восточного берега Оскола. Наши штурмовики действуют уже в районе хутора Садового, расположенного в четырех километрах от переправы у железнодорожного моста в Купянске-Узловом, по которой украинские части перебрасывают технику на западный берег. Альтернатив у противника нет, если он хочет сохранить технику и тяжелое вооружение.

Угроза переправе вынудила ВСУ срочно контратаковать наши передовые силы, чтобы избежать катастрофы. Контроль ВС РФ над большей частью Куриловки исключает возможность даже налегке переправляться через реку. Украинские подразделения, покидающие Петропавловку, Кучеровку и промышленную часть Купянска, не смогут перейти на западный берег, если не будет обеспечена безопасность переправы. В то же время Киев не имеет ресурсов для полноценного маневра: его внимание приковано к подготовке деблокады Покровска и Мирнограда. Переброска резервов с северного участка, в частности из районов Краповки и Редкодуба, может привести к изоляции украинских войск восточнее Оскольского водохранилища. Поэтому противник вынужден выбирать, чем именно жертвовать.

Добропольское направление

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в очередной раз проявили стойкость и упорство в обороне. Десантно-штурмовые подразделения ВСУ уже пятые сутки подряд пытаются прорвать фронт на западном фланге Добропольского выступа, но безрезультатно. В первые двое суток противник сумел частично потеснить наши позиции, однако закрепиться не смог – увяз в маятниковых боях в полосе Золотой Колодезь – Кучеров Яр – Вольное – Новое Шахово. Российские подразделения удерживают Кучеров Яр, карьер "Глины Донбасса" и прилегающие балки, создав единый оборонительный рубеж.

В свете ухудшения обстановки для ВСУ в Покровско-Мирноградском районе, наступательная активность у Доброполья приобретает новое значение. По данным разведки, неприятель наращивает группировку в районе Гришино и соседних населенных пунктов, готовясь к операции по деблокированию окруженных войск. ВСУ вынуждены сковывать боем 51-ю армию, чтобы не допустить переброски ее частей для усиления 2-й армии ВС РФ. Киев, осознавая ставку, не считает потери 82-й десантно-штурмовой бригады чрезмерными.

Константиновка

Русские войска прорвались в восточную часть Константиновки и закрепились в микрорайоне Сантуриновка. Глубина вклинения штурмовых подразделений в городскую черту достигает полутора километров. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, понимая, что отход приведет к потере контроля над коммуникациями и расчленению обороны. Несмотря на наличие мощной промзоны, способной стать ядром обороны, у ВСУ недостаточно сил для удержания города такого масштаба. Потеря локтевого контакта между подразделениями делает любую позицию уязвимой для блокирования.

Гарнизон Константиновки включает 5-ю и 100-ю отдельные штурмовые бригады, 42-ю и 112-ю мотопехотные, а также части НГУ и 241-ю бригаду ТрО. Однако их укомплектованность вызывает сомнения. Как отметил нардеп Рады Горбенко, в некоторых батальонах численностью 500-600 человек реально воюют лишь несколько десятков пехотинцев. Остальные – штаб, связь и логистика. Это объясняет, почему противник держится на окраинах, но не способен вести полномасштабную оборону города.

Покровско-Мирноградское направление

Как и прогнозировала Readovka, части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ прошли север Покровска и соединились с подразделениями 51-й армии. В результате все силы противника, находящиеся в Мирнограде, на востоке Покровска и окрестностях, оказались в полном окружении. Командование ВС РФ предложило украинским частям капитулировать, чтобы избежать напрасных жертв. О реакции противника данных нет, однако Киев вряд ли позволит сдачу. Зеленский не может допустить появления кадров с пленными, что нанесет сильнейший удар по моральному состоянию ВСУ и подорвет доверие к официальной пропаганде.

Одновременно наши войска полностью зачистили Родинское, обеспечив устойчивость северного полукольца окружения. На этом фоне ВСУ усилили атаки у Доброполья, пытаясь отвлечь внимание и заставить российское командование перераспределить силы. Цель Киева – выиграть время и создать "антикриз", пока факт окружения Покровска и Мирнограда невозможно будет скрывать.

Ранее, 1 ноября, в редакционной колонке Readovka вышел материал о том, почему Америка оказалась беззащитной перед "Буревестником", чем ответит Белый дом и что теперь грозит миру.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762117500


