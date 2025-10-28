|ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 03.11.2025
ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Владимир Правдин
СВО
На этой неделе русские войска сразу на нескольких участках фронта перешли от позиционного удержания к активным действиям. Под Купянском наши силы поставили под угрозу ключевую переправу через Оскол, на юге Добропольского выступа 51-я армия сорвала очередное наступление ВСУ, а у Покровска и Мирнограда сформировалось полноценное кольцо окружения. Константиновка стала новой горячей точкой, где противник уже теряет контроль над восточными кварталами.
ВСУ спешно перебрасывают резервы, но фронт трещит по швам. Киев пытается скрыть потери и сохранить иллюзию контроля, тогда как русские войска методично развивают успех, сжимая котлы и смыкая линии. С каждым днем инициатива все увереннее переходит в наши руки.
Купянское направление
Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии в Купянске добились значительных успехов. Помимо блокирования части гарнизона ВСУ в черте города, они поставили под угрозу эвакуацию группировки противника с восточного берега Оскола. Наши штурмовики действуют уже в районе хутора Садового, расположенного в четырех километрах от переправы у железнодорожного моста в Купянске-Узловом, по которой украинские части перебрасывают технику на западный берег. Альтернатив у противника нет, если он хочет сохранить технику и тяжелое вооружение.
Угроза переправе вынудила ВСУ срочно контратаковать наши передовые силы, чтобы избежать катастрофы. Контроль ВС РФ над большей частью Куриловки исключает возможность даже налегке переправляться через реку. Украинские подразделения, покидающие Петропавловку, Кучеровку и промышленную часть Купянска, не смогут перейти на западный берег, если не будет обеспечена безопасность переправы. В то же время Киев не имеет ресурсов для полноценного маневра: его внимание приковано к подготовке деблокады Покровска и Мирнограда. Переброска резервов с северного участка, в частности из районов Краповки и Редкодуба, может привести к изоляции украинских войск восточнее Оскольского водохранилища. Поэтому противник вынужден выбирать, чем именно жертвовать.
Добропольское направление
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в очередной раз проявили стойкость и упорство в обороне. Десантно-штурмовые подразделения ВСУ уже пятые сутки подряд пытаются прорвать фронт на западном фланге Добропольского выступа, но безрезультатно. В первые двое суток противник сумел частично потеснить наши позиции, однако закрепиться не смог – увяз в маятниковых боях в полосе Золотой Колодезь – Кучеров Яр – Вольное – Новое Шахово. Российские подразделения удерживают Кучеров Яр, карьер "Глины Донбасса" и прилегающие балки, создав единый оборонительный рубеж.
В свете ухудшения обстановки для ВСУ в Покровско-Мирноградском районе, наступательная активность у Доброполья приобретает новое значение. По данным разведки, неприятель наращивает группировку в районе Гришино и соседних населенных пунктов, готовясь к операции по деблокированию окруженных войск. ВСУ вынуждены сковывать боем 51-ю армию, чтобы не допустить переброски ее частей для усиления 2-й армии ВС РФ. Киев, осознавая ставку, не считает потери 82-й десантно-штурмовой бригады чрезмерными.
Константиновка
Русские войска прорвались в восточную часть Константиновки и закрепились в микрорайоне Сантуриновка. Глубина вклинения штурмовых подразделений в городскую черту достигает полутора километров. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, понимая, что отход приведет к потере контроля над коммуникациями и расчленению обороны. Несмотря на наличие мощной промзоны, способной стать ядром обороны, у ВСУ недостаточно сил для удержания города такого масштаба. Потеря локтевого контакта между подразделениями делает любую позицию уязвимой для блокирования.
Гарнизон Константиновки включает 5-ю и 100-ю отдельные штурмовые бригады, 42-ю и 112-ю мотопехотные, а также части НГУ и 241-ю бригаду ТрО. Однако их укомплектованность вызывает сомнения. Как отметил нардеп Рады Горбенко, в некоторых батальонах численностью 500-600 человек реально воюют лишь несколько десятков пехотинцев. Остальные – штаб, связь и логистика. Это объясняет, почему противник держится на окраинах, но не способен вести полномасштабную оборону города.
Покровско-Мирноградское направление
Как и прогнозировала Readovka, части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ прошли север Покровска и соединились с подразделениями 51-й армии. В результате все силы противника, находящиеся в Мирнограде, на востоке Покровска и окрестностях, оказались в полном окружении. Командование ВС РФ предложило украинским частям капитулировать, чтобы избежать напрасных жертв. О реакции противника данных нет, однако Киев вряд ли позволит сдачу. Зеленский не может допустить появления кадров с пленными, что нанесет сильнейший удар по моральному состоянию ВСУ и подорвет доверие к официальной пропаганде.
Одновременно наши войска полностью зачистили Родинское, обеспечив устойчивость северного полукольца окружения. На этом фоне ВСУ усилили атаки у Доброполья, пытаясь отвлечь внимание и заставить российское командование перераспределить силы. Цель Киева – выиграть время и создать "антикриз", пока факт окружения Покровска и Мирнограда невозможно будет скрывать.
