ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 03.11.2025

Владимир Правдин



СВО



На этой неделе русские войска сразу на нескольких участках фронта перешли от позиционного удержания к активным действиям. Под Купянском наши силы поставили под угрозу ключевую переправу через Оскол, на юге Добропольского выступа 51-я армия сорвала очередное наступление ВСУ, а у Покровска и Мирнограда сформировалось полноценное кольцо окружения. Константиновка стала новой горячей точкой, где противник уже теряет контроль над восточными кварталами.



