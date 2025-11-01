МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики

01:42 03.11.2025

Заявление Министерства иностранных дел Республики Таджикистан

О санкциях ЕС

01.11.2025



23 октября 2025 года Совет Европейского Союза принял очередной пакет санкций, который охватывает также деятельность ряда банков и компаний третьих стран, включая Таджикистан.



Министерство иностранных дел Республики Таджикистан глубоко обеспокоено и выражает сожаление в связи с включением некоторых банков Таджикистана в данный санкционный список.



Республика Таджикистан придерживается своих международных обязательств и всегда готова взаимодействовать с международными партнерами для совместного предотвращения рисков, связанных с возможным обходом санкционных мер.



Правительство Республики Таджикистан всесторонне изучает и отслеживает сложившуюся ситуацию, а также предпринимает необходимые меры для минимизации негативных последствий, которые могут повлечь за собой эти санкции.



