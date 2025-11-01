|МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
01:42 03.11.2025
Заявление Министерства иностранных дел Республики Таджикистан
О санкциях ЕС
01.11.2025
23 октября 2025 года Совет Европейского Союза принял очередной пакет санкций, который охватывает также деятельность ряда банков и компаний третьих стран, включая Таджикистан.
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан глубоко обеспокоено и выражает сожаление в связи с включением некоторых банков Таджикистана в данный санкционный список.
Республика Таджикистан придерживается своих международных обязательств и всегда готова взаимодействовать с международными партнерами для совместного предотвращения рисков, связанных с возможным обходом санкционных мер.
Правительство Республики Таджикистан всесторонне изучает и отслеживает сложившуюся ситуацию, а также предпринимает необходимые меры для минимизации негативных последствий, которые могут повлечь за собой эти санкции.
ДУШАНБЕ, 2 ноя - Sputnik. Таджикистан обеспокоен санкциями Евросоюза в отношении своих банков.
Министерство иностранных дел Таджикистана выступило с заявлением по этому поводу.
Сообщается, что Таджикистан выражает сожаление в связи с введением санкций ЕС, которые затрагивают и третьи страны.
"Министерство иностранных дел Таджикистана глубоко обеспокоено и сожалеет о включении некоторых таджикских банков в данный санкционный список", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что Таджикистан в соответствии со своими международными обязательствами всегда готов сотрудничать с международными партнерами для предотвращения рисков, связанных с возможным уклонением от санкций.
"Правительство Таджикистана всесторонне изучает и контролирует текущую ситуацию и принимает необходимые меры по минимизации негативных последствий данных санкций", - говорится в заявлении.
Напомним, в рамках 19-го раунда санкций против России Евросоюз добавил в свой санкционный список восемь банков и финансовых учреждений из третьих стран.
В частности, с 12 ноября к этому списку добавятся три таджикских банка: "Спитамен Банк", Dushanbe City и "Коммерцбанк".
Наряду с Таджикистаном санкции коснутся деятельности ряда банков и компаний других стран, в том числе Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и других.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит действенными жесткими мерами на очередной пакет санкций Евросоюза.