"Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
03:31 03.11.2025

Углеродный накал: зеленая повестка ушла на второй план в США
Билл Гейтс резко изменил мнение о неминуемом экоапокалипсисе

Ксения Макушникова
3 ноября 2025

Билл Гейтс опубликовал 17-страничное эссе, в котором рассуждает об актуальном фокусе экологического курса в США. Соучредитель Microsoft считает, что акцент необходимо сделать на человеческом благосостоянии, а не, например, повышении температуры или таянии ледников. В то же время бизнесмен призывает нынешнего президента США снова инвестировать в Агентство по международному развитию (USAID), которое Дональд Трамп фактически распустил еще в феврале. Почему Гейтс резко поменял мнение о зеленой повестке, что будет с Америкой из-за отклонения от экологического курса и при чем тут "цветные революции" - в материале "Известий".

Билл Гейтс меняет экологический курс: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл "войну с обманом в климатических изменениях". Произошло это после того, как филантроп и один из главных сторонников глобального сокращения углеродных выбросов Билл Гейтс опубликовал 17-страничное эссе "Три трудные истины о климате", где пересмотрел свой подход к экологии. В документе, обнародованном на платформе Gates Notes, соучредитель Microsoft сообщил, что акцент зеленой повестки необходимо сместить в сторону "человеческого благополучия". Работа вышла к предстоящей конференции ООН по изменению климата (COP30), которая состоится в середине ноября и пройдет в Бразилии.

По мнению бизнесмена, главная цель сейчас - предотвращение страданий людей, живущих в тяжелейших условиях и беднейших странах мира. "Мы должны измерять успех не только по снижению выбросов, но и по тому, насколько меньше страдают люди", - пишет предприниматель. Гейтс также заявил, что его венчурная компания Breakthrough Energy, которая инвестировала более $2 млрд в климат-технологии, теперь будет отдавать предпочтение проектам, повышающим уровень жизни в развивающихся государствах.

Ранее бывший исполнительный директор Microsoft много говорил о "неминуемом экоапокалипсисе", но сейчас его мнение изменилось. Как сообщает новостное агентство Associated Press, если бы предпринимателю предложили выбор между искоренением малярии и повышением температуры на одну десятую градуса, он бы выбрал первый вариант. "Я позволю температуре подняться на 0,1 градуса, чтобы избавиться от малярии. Люди не понимают, какие страдания существуют сегодня", - сказал Гейтс журналистам на круглом столе перед выходом эссе.

Предприниматель считает, что борьба с изменением климата не должна подрывать развитие бедных стран. В качестве примера он приводит государство с низким уровнем дохода. Оно запретило использование синтетических удобрений в сельском хозяйстве в 2021 году. Из контекста становится понятно, что бизнесмен имеет в виду Шри-Ланку, которая была вынуждена изменить "политику отказа", чтобы стабилизировать экономическую обстановку.

Зеленая промышленность в последнее время теряет позиции: прекращаются стройки новых ветрогенераторов и солнечных панелей. В северо-восточных штатах США, сделавших упор на экологически чистую энергетику, стоимость электричества начала резко расти. Это произошло на фоне закрытия старых станций и строительства новых дата-центров для ИИ.

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах начала ухудшаться еще до избрания Дональда Трампа. Приток капиталов в фонды, занимающиеся экологическим, социальным и корпоративным управлением, упал в 13 раз за четыре года, поэтому демократы пытаются спасать положение и отказываются от ставшей токсичной зеленой повестки.

"В то же время пузырь зеленой экономики лопается на наших глазах. Приток капиталов в ESG-фонды упал с $650 млрд на пике в 2021 году до 50 млрд в 2024-м. И это еще случилось до избрания Трампа, который урезал зеленые субсидии. Затем ожидаемо последовал коллапс очень многих зеленых производств по всей Америке, которые не протянут без дотаций. […] А олигархи вроде Гейтса уже поняли, куда ветер дует. И вовремя фиксируют убытки, сбрасывая с рук ставшие токсичными зеленые активы", - написал эксперт в Telegram-канале.

Инвестиции в экологическую повестку должны продолжаться. Как утверждает соучредитель Microsoft, сокращение президентом США финансирования программ USAID - серьезная проблема, мешающая предотвращению распространения голода и опасных для человечества заболеваний. Этот вопрос требует немедленного и большего сосредоточения на ресурсах для поддержки этих заброшенных усилий. "Хотя изменение климата будет иметь серьезные последствия, особенно для жителей беднейших стран, оно не приведет к гибели человечества", - написано в тексте эссе.

В феврале кабинет Дональда Трампа отправил сотрудников Агентства США по международному развитию в бессрочный отпуск. Главными задачами организации провозглашались гуманитарные и социальные проекты в развивающихся странах в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, а также "продвижение демократии и защиты прав человека по всему миру".

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, USAID - отличный инструмент для демократов, с помощью которого они проводят всяческие финансовые махинации.

- Демократическая партия активно требует денег спонсоров. В конце концов вскрылось, что USAID - это лавочка по отмыванию средств. "Ослы" использовали Агентство по международному развитию, потому что именно туда шли деньги на гуманитарную помощь развивающимся странам. […] Это действительно "фонд" для организации "цветных революций" и реализации проектов, в которых сами демократы были заинтересованы. Скажем, поддержка Африки: здесь это грело душу афроамериканским избирателям внутри США. Также Венгрия, Украина и так далее. Ведь смена режимов в конечном счете - это тоже деньги, и для них нужно такое агентство, как USAID, - подытожил эксперт.

В настоящее время многие влиятельные американские семьи, в том числе Гейтсы и Соросы, очень активно инвестируют в новую "цветную революцию", на сей раз - в США.

Недавно Штаты накрыла волна протестов под названием No Kings ("Никаких королей"). Вскоре после их начала выяснилось, что финансируются эти акции протестов либеральными НКО, объединенными названием Arabella Network. В свою очередь, эта организация существует на финансы из фондов Сороса, Форда, Рокфеллера и других организаций, поддерживающих Демократическую партию США.

Отклонение от экологического курса в США: прогнозы

Свертывание зеленой повестки в Соединенных Штатах обусловлено множеством факторов. Как считают эксперты, в первую очередь Трамп лоббирует интересы угольных и нефтегазовых компаний, не скрывая критического отношения к альтернативной энергетике. Здесь также сказывается отсутствие в государстве производства лития и недостаточный выпуск меди и редкоземельных металлов, которые приходится импортировать из разных стран.

Владимир Васильев рассказал "Известиям", что каждый раз демократы и республиканцы разыгрывают один и тот же сценарий: "ослы" очищают природу, предлагают всяческие пути решения климатических и иных проблем, поскольку это один из основных векторов партии, а "слоны", наоборот, эту среду "загрязняют", инвестируя в "классическую" энергетику.

- Это такая бесконечная "игра" в зеленую повестку. Сегодня есть еще одна специфика американского бизнеса. Она ориентирована на получение быстрой прибыли в короткий срок. В этом плане окружающая среда требует другого "горизонта" принятия решений, поскольку не может дать больших денег за малое количество времени, - констатирует эксперт.

Отклонение от экологического курса в Соединенных Штатах может сильно повлиять на экономику государства. Приостановка строительства новых ветровых и солнечных электростанций, по мнению экспертов, приведет к подорожанию электроэнергии для населения и предприятий. В США слишком много сил уже было брошено на укрепление зеленой повестки, которую население приняло далеко не сразу, чтобы сейчас так легко отказываться от этой идеи. Хотя, вполне возможно, у заинтересованных лиц появились другие цели, на которые понадобились столь огромные капиталы.

Источник - Известия
