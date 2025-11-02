 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.11.2025
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
05:12 03.11.2025

Батькины секреты: "Цитатник" Лукашенко стоит распечатать и повесить в каждом чиновничьем кабинете России
Вопреки всем проблемам Беларусь не только уцелела, но оказалась единственным социальным государством Европы

Виталий Орлов
2 ноября 2025

Что отличает сегодняшнюю Республику Беларусь от бывших республик Советского Союза и стран Европы? Ее социальная направленность, выраженная в ее суверенной политике и звучащая, как "государство, построенное народом и для народа". Действительно, какими бы тяжелыми не складывались различные периоды развития белорусского государства с момента развала СССР, в приоритете оставалось одно - соблюдение стандартов жизни рядового гражданина: равные права и возможности, социальная справедливость, сохранение национальных культурных ценностей и традиционного уклада жизни.

Представить сегодняшнюю Беларусь безотносительно личности ее первого (и единственного на сегодняшний день) Президента невозможно, ведь создание "последнего социального государства Европы" - по большей части его заслуга. Поэтому будет выглядеть достаточно логичным если в ходе дальнейшего раскрытия этой темы мы будем использовать высказывания Александра Лукашенко, у которого, что редкость в современном мире, слова с делом никогда не расходятся. Итак, начнем.

"В Беларуси, и этим нужно гордиться, у руля страны находятся не "потомственные правители", не олигархат, а люди, выдвинутые на высокие должности самой жизнью. Рядовой белорус не воспринимает чиновника в качестве небожителя, так как это человек, что называется, "из народа", - считает Александр Григорьевич.

Кроме того, он уверен, что "эффективность работы с населением - это объективный индикатор профессиональной пригодности и руководителя любого уровня, и предприятия". А единственным заслуживающим внимания показателем недоработок является количество жалоб от населения. Конечно, их полное отсутствие - это что-то из фантастики, но стремиться к этому необходимо.

Комментируя рост запросов белорусов, Александр Лукашенко сказал: "Создав определенный фундамент благополучия и опираясь на него, мы желаем большего и лучшего. И это логично, в этом вся суть развития. И власть обязана соответствовать растущим запросам населения, раз мы строим социально ориентированное государство".

"Гражданское общество должно быть не оппозицией, а партнером государственным структурам. Если бы депутаты и чиновники всех уровней вовремя увидели растущую активность людей в 2020 году, то к началу активной фазы информационной войны против Беларуси у нас уже было бы сформировано социально ответственное гражданское общество.

Следует отметить, что мы сделали соответствующие выводы, и сегодня в рамках различных инициатив имеем политически активных белорусов с государственной позицией, нацеленных на сохранение традиций, созидание, преемственность поколений и, что очень важно, преданных национальным интересам".

Теперь о депутатах и чиновниках: "Каждый из вас - источник правдивой информации. Хорошей, плохой - неважно, главное, правдивой. Обычный человек имеет право знать, что происходит вокруг него, как решаются его проблемы, каковы планы на будущее и т. д.".

И тут же: "А теперь, ответьте, много у нас депутатов и чиновников, готовых выйти к народу, ответить на неудобные вопросы, выслушать мнение о своей работе?

Допускаю, что не каждый умеет или любит говорить с трибуны, общаться с прессой, с людьми. Но мы живем в XXI веке - используйте социальные сети или другие новейшие технологии", - советует глава государства.

По мнению белорусского Президента, в республике еще недостаточно ведется работа по переводу в электронный формат максимально возможного числа административных процедур и дебюрократизации государственного аппарата.

"Мы внедрили принцип „одного окна" не только для ускорения и удобства. Но и для минимизации соприкосновения чиновника и рядового гражданина там, где процедура сопряжена с коррупционными рисками", - считает белорусский лидер.

"Меня неоднократно пытались убедить, что некоторые процедуры сложны и их перевод в формат "одного окна" нецелесообразен из-за многоступенчатости разных бюрократических требований. Я ответил: "Если среди них много устаревших и неактуальных, то давайте их отменим - и введем те, которые действительно нужны." И подобная работа сегодня уже частично проведена.

Например, в урегулировании частного домостроения. Зачем мы постоянно лезем к человеку и пытаемся его регулировать: какой ему сделать фундамент, какую крышу и т. д? Если он захочет вас спросить, он сам к вам придет. Один раз дали ему разрешение, выделили место и все!", - резюмировал Александр Григорьевич.

Идем далее. "Напоминаю и правительству, и местным органам власти, что важнейшей задачей государства для народа следует считать выравнивание социальных стандартов в городской и сельской местности.

Это и услуги связи, и медицинское обслуживание, и качество транспортного сообщения, и культурный досуг, и доступное образование и многое другое.

Не секрет, что в Минске оно в разы выше, нежели в райцентре (независимо от его размеров) или агрогородке. Однако наша демографическая и продовольственная безопасность формируется именно там, на селе и в малых городах", - подчеркивает Лукашенко.

О проблемах в ЖКХ. "Хронические проблемы в этой отрасли неразрывно связаны с "девятым валом" обращений населения: необоснованное завышение объемов затрат, некачественное оказание услуг, нарушение сроков, отсутствие системы обратной связи, предоставление недостоверной информации о выполнении работ.

И причина всегда одна и та же - осенью неожиданно начинаются дожди, а в декабре так же неожиданно наступает зима", - отметил глава государства.

"Но особенно недопустимо высокомерное и пренебрежительное отношение к людям, обращающимся за помощью к государству. Чванство, хамство и бюрократическая волокита абсолютно неприемлемы на любом уровне. Мы просто обязаны сделать соответствующие выводы из ситуации 2020 года.

В противном случае это будет огромный шаг к тому, что произошло на Украине. Однако нам придется труднее, и это не попытка вас испугать. Нам не приходится рассчитывать на помощь коллективного Запада. Наоборот, он сделает все возможное, чтобы нас уничтожить. Не секрет, что отдельные наши чинуши формируют нелицеприятные стереотипы о государственной власти на местах, которые проецируются затем на всю вертикаль", - считает Александр Григорьевич.

"Придется всем понять, что время, когда народ ходил к власти прошло, теперь чиновник должен идти к народу. И даже не идти, а бежать. Сегодня происходит смена социальных ролей в обществе - человек из просителя трансформируется в полноценного партнера.

Тем более, что в Беларуси есть множество мест приложения энергии рядовых граждан, патриотов, готовых в трудную минуту подставить плечо государству. Если мы проиграем битву за человека, мы превратимся в Украину, где человек человеку - волк, выживает сильнейший, каждый сам за себя, старики и дети брошены на произвол судьбы. Мы не хотим подобного сценария, а значит должны работать", - резюмировал Президент.

"Если чиновник находит решение проблемы лишь после вмешательства контролирующих органов, нам с ним не по пути. Как и с теми, кто пытается хитрить в ущерб людям. Приведу пример. Один из управделами райисполкома установил день приема посетителей в пятую пятницу (!) месяца. А таких в году всего четыре.

Пришлось Администрации Президента оказать помощь хитровыделанному чинуше в составлении графика приема посетителей", - привел пример Александр Григорьевич.

А теперь о санкциях. "Я внимательно слежу за процессами, происходящими в обществе. Да, определенные сложности существуют. Многие белорусы пытаются занять освободившиеся ниши, что в общем-то, неплохо. Однако, я хочу предупредить тех, от кого зависит принятие решений. Погреть на этом руки, нажиться, набить карман за счет простого человека не получится. Неуплата налогов, взяточничество, иные финансовые преступления мы пресекали и будем пресекать на корню. Схождение с этого пути - прямой транзит в украинскую реальность", - предостерег Президент.

И в заключение. "Сегодня Республика Беларусь - островок, вокруг которого все полыхает. Где-то горячая война, где-то гибридная, где-то экономическая, где-то информационная. И нас в покое не оставят. Но мы должны выстоять. Упереться и выстоять", - резюмировал Александр Лукашенко.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762135920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев обсудил с экспертами реформы, инициированные Президентом страны
- Олжас Бектенов провел ряд встреч с участниками KGIR-2025
- Государственный советник рассказал о новых инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной конференции ЮНЕСКО
- Серик Жумангарин обсудил с президентом компании Al Khaleej Sugar ход реализации проекта строительства крупнейшего сахарного завода в Казахстане
- В четверг и пятницу в Костанае состоялся Форум депутатов всех уровней, избранных от Демпартии "Ак жол"
- Министр обороны Казахстана провел переговоры с коллегами из России и Беларуси
- TikTok представил Серику Жумангарину исследование о влиянии цифровой платформы на бизнес Казахстана
- Председатель АДГС провел брифинг по итогам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв-2025 и встретился с резервистами
- Арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  