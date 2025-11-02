Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов

05:12 03.11.2025

Батькины секреты: "Цитатник" Лукашенко стоит распечатать и повесить в каждом чиновничьем кабинете России

Вопреки всем проблемам Беларусь не только уцелела, но оказалась единственным социальным государством Европы



Виталий Орлов

2 ноября 2025



Что отличает сегодняшнюю Республику Беларусь от бывших республик Советского Союза и стран Европы? Ее социальная направленность, выраженная в ее суверенной политике и звучащая, как "государство, построенное народом и для народа". Действительно, какими бы тяжелыми не складывались различные периоды развития белорусского государства с момента развала СССР, в приоритете оставалось одно - соблюдение стандартов жизни рядового гражданина: равные права и возможности, социальная справедливость, сохранение национальных культурных ценностей и традиционного уклада жизни.



Представить сегодняшнюю Беларусь безотносительно личности ее первого (и единственного на сегодняшний день) Президента невозможно, ведь создание "последнего социального государства Европы" - по большей части его заслуга. Поэтому будет выглядеть достаточно логичным если в ходе дальнейшего раскрытия этой темы мы будем использовать высказывания Александра Лукашенко, у которого, что редкость в современном мире, слова с делом никогда не расходятся. Итак, начнем.



"В Беларуси, и этим нужно гордиться, у руля страны находятся не "потомственные правители", не олигархат, а люди, выдвинутые на высокие должности самой жизнью. Рядовой белорус не воспринимает чиновника в качестве небожителя, так как это человек, что называется, "из народа", - считает Александр Григорьевич.



Кроме того, он уверен, что "эффективность работы с населением - это объективный индикатор профессиональной пригодности и руководителя любого уровня, и предприятия". А единственным заслуживающим внимания показателем недоработок является количество жалоб от населения. Конечно, их полное отсутствие - это что-то из фантастики, но стремиться к этому необходимо.



Комментируя рост запросов белорусов, Александр Лукашенко сказал: "Создав определенный фундамент благополучия и опираясь на него, мы желаем большего и лучшего. И это логично, в этом вся суть развития. И власть обязана соответствовать растущим запросам населения, раз мы строим социально ориентированное государство".



"Гражданское общество должно быть не оппозицией, а партнером государственным структурам. Если бы депутаты и чиновники всех уровней вовремя увидели растущую активность людей в 2020 году, то к началу активной фазы информационной войны против Беларуси у нас уже было бы сформировано социально ответственное гражданское общество.



Следует отметить, что мы сделали соответствующие выводы, и сегодня в рамках различных инициатив имеем политически активных белорусов с государственной позицией, нацеленных на сохранение традиций, созидание, преемственность поколений и, что очень важно, преданных национальным интересам".



Теперь о депутатах и чиновниках: "Каждый из вас - источник правдивой информации. Хорошей, плохой - неважно, главное, правдивой. Обычный человек имеет право знать, что происходит вокруг него, как решаются его проблемы, каковы планы на будущее и т. д.".



И тут же: "А теперь, ответьте, много у нас депутатов и чиновников, готовых выйти к народу, ответить на неудобные вопросы, выслушать мнение о своей работе?



Допускаю, что не каждый умеет или любит говорить с трибуны, общаться с прессой, с людьми. Но мы живем в XXI веке - используйте социальные сети или другие новейшие технологии", - советует глава государства.



По мнению белорусского Президента, в республике еще недостаточно ведется работа по переводу в электронный формат максимально возможного числа административных процедур и дебюрократизации государственного аппарата.



"Мы внедрили принцип „одного окна" не только для ускорения и удобства. Но и для минимизации соприкосновения чиновника и рядового гражданина там, где процедура сопряжена с коррупционными рисками", - считает белорусский лидер.



"Меня неоднократно пытались убедить, что некоторые процедуры сложны и их перевод в формат "одного окна" нецелесообразен из-за многоступенчатости разных бюрократических требований. Я ответил: "Если среди них много устаревших и неактуальных, то давайте их отменим - и введем те, которые действительно нужны." И подобная работа сегодня уже частично проведена.



Например, в урегулировании частного домостроения. Зачем мы постоянно лезем к человеку и пытаемся его регулировать: какой ему сделать фундамент, какую крышу и т. д? Если он захочет вас спросить, он сам к вам придет. Один раз дали ему разрешение, выделили место и все!", - резюмировал Александр Григорьевич.



Идем далее. "Напоминаю и правительству, и местным органам власти, что важнейшей задачей государства для народа следует считать выравнивание социальных стандартов в городской и сельской местности.



Это и услуги связи, и медицинское обслуживание, и качество транспортного сообщения, и культурный досуг, и доступное образование и многое другое.



Не секрет, что в Минске оно в разы выше, нежели в райцентре (независимо от его размеров) или агрогородке. Однако наша демографическая и продовольственная безопасность формируется именно там, на селе и в малых городах", - подчеркивает Лукашенко.



О проблемах в ЖКХ. "Хронические проблемы в этой отрасли неразрывно связаны с "девятым валом" обращений населения: необоснованное завышение объемов затрат, некачественное оказание услуг, нарушение сроков, отсутствие системы обратной связи, предоставление недостоверной информации о выполнении работ.



И причина всегда одна и та же - осенью неожиданно начинаются дожди, а в декабре так же неожиданно наступает зима", - отметил глава государства.



"Но особенно недопустимо высокомерное и пренебрежительное отношение к людям, обращающимся за помощью к государству. Чванство, хамство и бюрократическая волокита абсолютно неприемлемы на любом уровне. Мы просто обязаны сделать соответствующие выводы из ситуации 2020 года.



В противном случае это будет огромный шаг к тому, что произошло на Украине. Однако нам придется труднее, и это не попытка вас испугать. Нам не приходится рассчитывать на помощь коллективного Запада. Наоборот, он сделает все возможное, чтобы нас уничтожить. Не секрет, что отдельные наши чинуши формируют нелицеприятные стереотипы о государственной власти на местах, которые проецируются затем на всю вертикаль", - считает Александр Григорьевич.



"Придется всем понять, что время, когда народ ходил к власти прошло, теперь чиновник должен идти к народу. И даже не идти, а бежать. Сегодня происходит смена социальных ролей в обществе - человек из просителя трансформируется в полноценного партнера.



Тем более, что в Беларуси есть множество мест приложения энергии рядовых граждан, патриотов, готовых в трудную минуту подставить плечо государству. Если мы проиграем битву за человека, мы превратимся в Украину, где человек человеку - волк, выживает сильнейший, каждый сам за себя, старики и дети брошены на произвол судьбы. Мы не хотим подобного сценария, а значит должны работать", - резюмировал Президент.



"Если чиновник находит решение проблемы лишь после вмешательства контролирующих органов, нам с ним не по пути. Как и с теми, кто пытается хитрить в ущерб людям. Приведу пример. Один из управделами райисполкома установил день приема посетителей в пятую пятницу (!) месяца. А таких в году всего четыре.



Пришлось Администрации Президента оказать помощь хитровыделанному чинуше в составлении графика приема посетителей", - привел пример Александр Григорьевич.



А теперь о санкциях. "Я внимательно слежу за процессами, происходящими в обществе. Да, определенные сложности существуют. Многие белорусы пытаются занять освободившиеся ниши, что в общем-то, неплохо. Однако, я хочу предупредить тех, от кого зависит принятие решений. Погреть на этом руки, нажиться, набить карман за счет простого человека не получится. Неуплата налогов, взяточничество, иные финансовые преступления мы пресекали и будем пресекать на корню. Схождение с этого пути - прямой транзит в украинскую реальность", - предостерег Президент.



И в заключение. "Сегодня Республика Беларусь - островок, вокруг которого все полыхает. Где-то горячая война, где-то гибридная, где-то экономическая, где-то информационная. И нас в покое не оставят. Но мы должны выстоять. Упереться и выстоять", - резюмировал Александр Лукашенко.