Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов

05:36 03.11.2025 Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию?

03.11.2025 | Азиз АБДРАИМОВ



Геополитическая ситуация последних лет кардинальным образом изменила расстановку сил на евразийском пространстве. Центральная Азия, долгое время воспринимавшаяся как периферия международных отношений, сегодня вновь становится ареной конкуренции между глобальными игроками. Регион, обладающий значительными природными ресурсами и транзитным потенциалом, стал вызывать крайний интерес не только у России, Китая, Турции и Ирана, но и стран Запада. Повышенное внимание к ЦА начал проявлять Евросоюз, стремящийся сократить зависимость от российских энергоресурсов и укрепить свое присутствие в Евразии.



На этом фоне показательным является официальный визит президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан и Узбекистан. Формально состоявшаяся в конце октября поездка имела целью расширение экономического сотрудничества со странами региона, хотя, по своей сути, стала одним из инструментов укрепления позиции Финляндии и ЕС в ЦА и снижения здесь влияния России.



Необходимо напомнить, что за последние годы ЕС значительно активизировал свою деятельность на центральноазиатском направлении. Еще в ноябре 2022 года тогдашний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил о необходимости "уравновесить" здесь российское и китайское присутствие. В апреле 2025 года в Самарканде состоялся первый саммит ЕС – Центральная Азия, где обсуждались вопросы энергетики, логистики и инвестиций. Поэтому неудивительно, что Финляндия, будучи полноправным членом ЕС и НАТО, рассматривает свое участие в этой политике как элемент общей стратегии укрепления западного влияния. При этом сама фигура Александра Стубба – сторонника евроинтеграции и открытого русофоба, делает его визит в ЦА особенно символичным.



Первым пунктом поездки финского лидера стал Казахстан, визит в который был анонсирован им еще весной в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. 28 октября Стубб прибыл в Астану во главе крупной делегации, включавшей представителей 21 финской компании – от машиностроительных концернов Wärtsilä и Metso до продовольственной компании Valio. При этом стоит отметить, что столь представительная делегация финского бизнеса, прилетевшего в Астану, неслучайна. В последние годы Финляндия активно развивает свою торговлю на азиатском направлении, а после начала конфликта на Украине экспорт в Казахстан вырос почти в два с половиной раза – с 102,7 млн евро в 2021 году до 275 млн евро в 2023-м.



Однако после закрытия границы ЕС с Россией объемы поставок резко снизились (122 млн евро в прошлом году), и теперь финские компании пытаются компенсировать эти потери за счет прямого выхода на центральноазиатские рынки. В свою очередь, Казахстан не скрывает, что крайне заинтересован в притоке европейских технологий, особенно в сферах цифровизации, экологии, управления водными ресурсами и машиностроения, а потому готов открыть двери для любых европейских инвестиций.



Примечательно, что перед встречей с Токаевым Стубб выступил с лекцией для студентов в университете имени Максута Нарикбаева, где изложил концепцию своей книги "Треугольник власти". Он говорил о балансе между ценностями, интересами и силой как основе внешней политики, отметив, что малые и средние державы, подобные Казахстану и Финляндии, могут играть роль посредников в диалоге крупных игроков. При этом в лекции он не скрывал своего негативного отношения к России. Подобная риторика полностью вписывается в современную антироссийскую линию ЕС, на которую сегодня в Казахстане смотрят довольно спокойно.



Сами переговоры двух лидеров были максимально официальными и сопровождались стандартными заявлениями о многолетней дружбе, росте торговли, необходимости дальнейшего расширения сотрудничества и пр. При этом Стубб делал большой упор на то, что Казахстан, располагая протяженной границей с Россией и Китаем, играет стратегическую роль в Центральной Азии и в будущем вполне может стать ключевым партнером Европы в альтернативных поставках энергоресурсов и редкоземельных металлов. При этом он не скрывал, что, помимо экономики, его интересует позиция Казахстана относительно России и конфликта на Украине, что якобы должно помочь выстроить дальнейшую стратегию всего ЕС в отношении ЦА. Как отметил Стубб, в теме внешней политики и безопасности "у нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов". При этом он совершенно открыто заявил о готовности "передавать определенные послания от президента Токаева европейским коллегам".



В свою очередь, казахстанский лидер назвал визит президента Финляндии прорывным событием. Он также отметил, что Казахстан привержен расширению многостороннего партнерства и дальнейшему укреплению финского инвестиционного и делового присутствия в стране. Он напомнил о росте торговли между странами и увеличении финских инвестиций в казахстанскую экономику, которые достигли уже почти полумиллиарда долларов. В целом же, как заявил Токаев, "Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане", а Астана готова и дальше развивать сотрудничество с Хельсинки.



В ходе переговоров лидеры двух стран подписали 15 соглашений о сотрудничестве. Среди них – меморандум между Агентством по атомной энергии Казахстана и финским Управлением радиационной безопасности о мирном использовании ядерной энергии, а также соглашения в области экотехнологий, водных ресурсов и туризма. При этом стоит отметить, что внимание к атомной тематике на встрече не было случайным, так как Финляндия имеет развитую атомную энергетику и заинтересована в поставках казахстанского урана. В результате представители казахстанского Агентства по атомной энергии подтвердили, что рассматриваются возможности экспорта сырья на финские АЭС.



Кроме того, по итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, в котором подтвердили намерение развивать сотрудничество в сферах энергетики, инноваций, лесного хозяйства и логистики. Особое внимание было уделено "скорейшему достижению всеобъемлющего и прочного мира на Украине". Хотя формулировка носила нейтральный характер и ссылалась на Устав ООН, сам факт включения украинской темы показывает стремление финской стороны добиться от Астаны политической поддержки западной позиции. Для Казахстана же такая формулировка позволила показать ЕС свою прежнюю позицию, без прямых обвинений в адрес России.



Следующим пунктом поездки А. Стубба стал Узбекистан, куда он прибыл регулярным рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways. Это был первый визит президента Финляндии в Узбекистан за более чем 30 лет: ранее страну посещал лишь президент Мауно Койвисто в 1992 году. Стубб провел переговоры с Шавкатом Мирзиеевым и принял участие в бизнес-форуме. В программу визита вошли также лекция в Университете мировой экономики и дипломатии, где Стубб "поделился взглядами на трансформацию глобальной политической архитектуры", и встреча с экспертами по внешней политике.



Переговоры президентов проходили на фоне активизации как экономических, так и политических отношений двух стран. Так, с 2020 по 2024 год товарооборот между Финляндией и Узбекистаном увеличился в 3,1 раза – с $48,4 до $151,7 млн. Экспорт узбекской продукции вырос почти в 17 раз, а импорт из Финляндии – втрое. В республике действуют 14 предприятий с финским капиталом, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, телекоммуникаций и химической промышленности. Эти показатели наглядно отражают растущий интерес Хельсинки к узбекскому рынку, а также желание Ташкента привлекать европейские инвестиции и технологии. Политические контакты между Ташкентом и Хельсинки особенно активизировались в последние два года: в 2024 году лидеры встречались на климатической конференции COP29 в Баку, а в сентябре 2025 года – провели телефонный разговор, посвященный предстоящему визиту.



Основные темы нынешних переговоров включали вопросы торговли, инвестиций, экологии и образования, а также международную повестку, включая украинский кризис. Стороны "с удовлетворением отметили динамичное развитие политического диалога и обмены на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов". При этом, как отмечали в пресс-службе президента Финляндии, Стубб затронул и внешнеполитические темы, в том числе связанные с "незаконной агрессией России на Украине" и "сотрудничеством в поддержку многосторонней системы".



Эта формулировка, которую официальный Хельсинки сегодня даже не старается скрывать, намеренно используется финской стороной в своих переговорах с лидерами Казахстана и Узбекистана, которые имеют тесные связи с Россией, тем самым провоцируя и их, и Москву. При этом стоит отметить, что официальных заявлений для прессы в Узбекистане лидерами двух стран сделано не было, хотя итоги визита финской делегации вполне можно назвать успешными для обеих сторон.



В частности, в ходе переговоров речь шла о создании совместного Фонда торгового финансирования, который поможет развивать экспорт и импорт между странами. Была также поддержана идея открыть сертификационные лаборатории, которые упростят выход узбекской сельскохозяйственной и текстильной продукции на рынок Европейского союза. Кроме того, стороны договорились провести следующее заседание межправительственной комиссии в 2026 году и создать Деловой совет. Одновременно главы государств выразили готовность к расширению сотрудничества в области зеленых технологий, цифровых инноваций и образования.



Важными стали и заявления в рамках социальной тематики в том числе "гендерного равенства" и политического диалога. В частности, Финляндия выразила признательность за активную роль Узбекистана в укреплении мира и стабильности в ЦА и поддержала проведение саммита "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде. При этом оба лидера подтвердили готовность сотрудничать в рамках ОБСЕ и ООН, подчеркивая "приверженность принципам международного права и мирному урегулированию конфликтов".



По итогам встречи президенты подписали совместное заявление, а также пакет из 14 двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в торгово-экономической и геологической сферах, цифровой трансформации, социальной защите, образовании и науке, а также в вопросах изменения климата, охраны окружающей среды, инновациях и пр. Одновременно завершился двусторонний бизнес-форум, в рамках которого был сформирован портфель перспективных совместных проектов на 1 млрд евро.



Таким образом, визит президента Финляндии в Узбекистан прошел приблизительно по той же схеме, что и в Казахстан, а Стубб постарался увлечь своего коллегу Ш. Мирзиеева перспективами финских инвестиций и западных технологий, что, по всей видимости, удалось. Потому неудивительно, что оба лидера по итогу согласились с тем, что достигнутые договоренности "откроют новую страницу в истории узбекско-финляндских отношений, основанных на взаимопонимании, партнерстве и общих ценностях".



Стоит заметить, что нынешняя поездка Стубба в страны ЦА не могла не затронуть интересы России в регионе. Особенно если помнить, что нынешний президент Финляндии является открытым русофобом и одним из представителей европейской партии войны. В интервью финским и западным СМИ он неоднократно подчеркивал, что в прошлом ошибался, поддерживая проекты вроде "Северного потока" или участия "Росатома" в строительстве финской АЭС, и теперь считает, что его страна должна полностью дистанцироваться от Москвы.



В этой связи поездка Стубба в Центральную Азию воспринимается в России не как рядовая дипломатическая миссия, а как часть стратегии Запада по вытеснению российского влияния с постсоветского пространства. По сути, финский президент может считаться одним из "гонцов" Брюсселя, реализующим курс на сдерживание России и Китая, а его нынешняя поездка говорит о готовности Евросоюза закрепиться в регионе и под предлогом "баланса интересов" втянуть страны ЦА в орбиту своего влияния через инвестиции, образование, культурные программы и экологические инициативы.



В этой связи подобные визиты представляют для России прямой вызов, поскольку затрагивают традиционно дружественные отношения с центральноазиатскими государствами. Казахстан остается ключевым партнером РФ по ЕАЭС и ОДКБ, а Узбекистан, хотя и не входит в эти объединения, тесно связан с российским рынком трудовой миграции, торговлей и транзитом. Поэтому любые попытки Евросоюза усилить политическое присутствие в регионе воспринимаются Москвой как шаг к ограничению ее влияния, а значит, ответная реакция с российской стороны обязательно последует, хотя не будет широко афишироваться.



В целом же нынешний визит президента Финляндии в Казахстан и Узбекистан имел двойственную природу. С одной стороны, он преследовал конкретные экономические цели – расширение торговли, поиск новых рынков для финских компаний, развитие энергетического и технологического сотрудничества. С другой – носил политический характер, связанный с курсом ЕС на ослабление российского влияния в Центральной Азии и укрепление собственных позиций в регионе. Для самих стран ЦА этот визит стал еще одним подтверждением ее возросшего значения в мировой политике и определенной проверкой их позиции в отношении России.



На данный момент Казахстан и Узбекистан продемонстрировали, что продолжают политику осторожного маневрирования между крупными мировыми игроками, стремясь извлечь максимум для себя выгод, но не вступить ни с кем в конфронтацию. Насколько правильной окажется такая стратегия, покажет ближайшее время. Источник - Ритм Евразии

