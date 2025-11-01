В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года

10:31 03.11.2025

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

01.11.2025



Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за десять месяцев текущего года.



Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о реализованных за обозначенный период мерах по выполнению Программы развития Вооруженных Сил страны, упрочению обороноспособности Отчизны, созданию возможностей для плодотворной работы и надлежащего быта защитников Отечества. Отдельными темами отчета стали подготовка кадровых офицеров и очередной призыв на военную службу, а также ход увольнения в запас военнослужащих.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность модернизации материально-технической базы Национальной армии, улучшения служебных и социально-бытовых условий военнослужащих, поручив и впредь проводить работу в этом направлении.



Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах деятельности за десять месяцев 2025 года, о реализованных практических шагах, нацеленных на осуществление надлежащего надзора за исполнением нормативно-правовых актов, а также на широкое применение возможностей цифровой системы и повышение квалификации сотрудников.



Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны распорядился должным образом проводить работу по обеспечению соблюдения законодательных актов и защиты интересов общества и государства.



Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров доложил о результатах деятельности подотчетных структур за январь–октябрь текущего года, в том числе принятых мерах по выполнению Программы развития МВД, поддержанию в стране общественного порядка, предотвращению дорожно-транспортных происшествий, совершенствованию деятельности Службы пожарной безопасности.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость дальнейшего проведения работы по обеспечению мирной и стабильной жизни народа, в частности, по предупреждению правонарушений, соблюдению требований пожарной безопасности и правил дорожного движения. В этой связи министру были даны соответствующие поручения.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах деятельности возглавляемой структуры за десять месяцев 2025 года, о принятых мерах по организации в соответствии с требованиями времени судопроизводства, выполнении ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны поручений, связанных с активным применением цифровой системы, укреплением кадрового потенциала ведомства.



Заслушав доклад, глава Туркменистана сделал акцент на важности дальнейшего совершенствования деятельности судебной системы и продолжения работы по повышению профессионализма судей, адресовав руководителю Верховного суда соответствующие поручения.



Министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил об осуществленных за рассматриваемый период практических шагах по защите суверенитета государства, выполнению задач, определенных в Программе развития ведомства.



Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана поручил продолжить работу по обеспечению надежной защиты интересов страны, совершенствованию деятельности органов национальной безопасности.



Далее начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев отчитался о проделанной с начала года работе, реализуемых мерах по охране священных рубежей Отчизны. Также было доложено о ходе модернизации погранзастав, в том числе об открывшихся современных комплексах, и укреплении материально-технической базы ведомства за счет внедрения передовых технологий.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Государственная граница Туркменистана – граница дружбы и добрососедства. В данном контексте акцент был сделан на необходимости и далее проводить работу по обеспечению надежной защиты рубежей страны, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и адресованы соответствующие поручения.



Далее министр адалат М.Таганов доложил об осуществленной деятельности за обозначенный период, в частности, о подготовке предложений по приведению в соответствие с реалиями времени законодательства, мероприятиях, организуемых в целях повышения правовой грамотности граждан и оказания надлежащих юридических услуг населению. Также прозвучал отчет о принимаемых мерах по повышению профессионализма сотрудников за счет изучения передового опыта в области юриспруденции.



Резюмируя доклад, глава Туркменистана отметил значение совершенствования национальной законодательной базы с учетом международных стандартов, правового обеспечения в нашем государстве, а также разработки нормативно-правовых актов, адресовав министру адалат ряд конкретных поручений.



Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев отчитался о реализованных мерах за рассматриваемый период в целях организации на современном уровне работы подведомственной структуры, укрепления ее материально-технической базы, активного применения цифровой системы и новейших технологий. Вместе с тем было доложено о выполнении поручений Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны по подготовке профессиональных кадров.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что следует и далее совершенствовать деятельность таможенных пунктов, в том числе держать под контролем соответствие ввозимых в страну товаров установленным требованиям, внедрять в работу Службы передовой мировой опыт, дав ряд указаний на этот счет.



Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о результатах деятельности подотчетных формирований за январь–октябрь нынешнего года, а также о предпринятых практических шагах по модернизации материально-технической базы ведомства, успешном выполнении Программы развития возглавляемого органа. Также прозвучал отчет об организуемых мероприятиях по повышению квалификации сотрудников посредством изучения передового опыта в области миграции.



Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны констатировал важность контроля за надлежащим соблюдением миграционного законодательства, адресовав руководителю Службы ряд конкретных поручений.



Подытоживая заседание, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с положениями Военной доктрины Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер, реализуются меры по обеспечению на высоком уровне военной безопасности и целостности нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны. При этом большое внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей, сказал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны, подчеркнув, что работа в данном направлении будет продолжена и впредь.



На заседании Госсовета безопасности был рассмотрен ряд других важных вопросов, по которым приняты соответствующие решения.



В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.