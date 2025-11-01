 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 03.11.2025
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
10:31 03.11.2025

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
01.11.2025

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за десять месяцев текущего года.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о реализованных за обозначенный период мерах по выполнению Программы развития Вооруженных Сил страны, упрочению обороноспособности Отчизны, созданию возможностей для плодотворной работы и надлежащего быта защитников Отечества. Отдельными темами отчета стали подготовка кадровых офицеров и очередной призыв на военную службу, а также ход увольнения в запас военнослужащих.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность модернизации материально-технической базы Национальной армии, улучшения служебных и социально-бытовых условий военнослужащих, поручив и впредь проводить работу в этом направлении.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах деятельности за десять месяцев 2025 года, о реализованных практических шагах, нацеленных на осуществление надлежащего надзора за исполнением нормативно-правовых актов, а также на широкое применение возможностей цифровой системы и повышение квалификации сотрудников.

Заслушав отчет, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны распорядился должным образом проводить работу по обеспечению соблюдения законодательных актов и защиты интересов общества и государства.

Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров доложил о результатах деятельности подотчетных структур за январь–октябрь текущего года, в том числе принятых мерах по выполнению Программы развития МВД, поддержанию в стране общественного порядка, предотвращению дорожно-транспортных происшествий, совершенствованию деятельности Службы пожарной безопасности.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость дальнейшего проведения работы по обеспечению мирной и стабильной жизни народа, в частности, по предупреждению правонарушений, соблюдению требований пожарной безопасности и правил дорожного движения. В этой связи министру были даны соответствующие поручения.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах деятельности возглавляемой структуры за десять месяцев 2025 года, о принятых мерах по организации в соответствии с требованиями времени судопроизводства, выполнении ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны поручений, связанных с активным применением цифровой системы, укреплением кадрового потенциала ведомства.

Заслушав доклад, глава Туркменистана сделал акцент на важности дальнейшего совершенствования деятельности судебной системы и продолжения работы по повышению профессионализма судей, адресовав руководителю Верховного суда соответствующие поручения.

Министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил об осуществленных за рассматриваемый период практических шагах по защите суверенитета государства, выполнению задач, определенных в Программе развития ведомства.

Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана поручил продолжить работу по обеспечению надежной защиты интересов страны, совершенствованию деятельности органов национальной безопасности.

Далее начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев отчитался о проделанной с начала года работе, реализуемых мерах по охране священных рубежей Отчизны. Также было доложено о ходе модернизации погранзастав, в том числе об открывшихся современных комплексах, и укреплении материально-технической базы ведомства за счет внедрения передовых технологий.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Государственная граница Туркменистана – граница дружбы и добрососедства. В данном контексте акцент был сделан на необходимости и далее проводить работу по обеспечению надежной защиты рубежей страны, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и адресованы соответствующие поручения.

Далее министр адалат М.Таганов доложил об осуществленной деятельности за обозначенный период, в частности, о подготовке предложений по приведению в соответствие с реалиями времени законодательства, мероприятиях, организуемых в целях повышения правовой грамотности граждан и оказания надлежащих юридических услуг населению. Также прозвучал отчет о принимаемых мерах по повышению профессионализма сотрудников за счет изучения передового опыта в области юриспруденции.

Резюмируя доклад, глава Туркменистана отметил значение совершенствования национальной законодательной базы с учетом международных стандартов, правового обеспечения в нашем государстве, а также разработки нормативно-правовых актов, адресовав министру адалат ряд конкретных поручений.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев отчитался о реализованных мерах за рассматриваемый период в целях организации на современном уровне работы подведомственной структуры, укрепления ее материально-технической базы, активного применения цифровой системы и новейших технологий. Вместе с тем было доложено о выполнении поручений Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны по подготовке профессиональных кадров.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что следует и далее совершенствовать деятельность таможенных пунктов, в том числе держать под контролем соответствие ввозимых в страну товаров установленным требованиям, внедрять в работу Службы передовой мировой опыт, дав ряд указаний на этот счет.

Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о результатах деятельности подотчетных формирований за январь–октябрь нынешнего года, а также о предпринятых практических шагах по модернизации материально-технической базы ведомства, успешном выполнении Программы развития возглавляемого органа. Также прозвучал отчет об организуемых мероприятиях по повышению квалификации сотрудников посредством изучения передового опыта в области миграции.

Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны констатировал важность контроля за надлежащим соблюдением миграционного законодательства, адресовав руководителю Службы ряд конкретных поручений.

Подытоживая заседание, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с положениями Военной доктрины Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер, реализуются меры по обеспечению на высоком уровне военной безопасности и целостности нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны. При этом большое внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей, сказал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны, подчеркнув, что работа в данном направлении будет продолжена и впредь.

На заседании Госсовета безопасности был рассмотрен ряд других важных вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762155060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев обсудил с экспертами реформы, инициированные Президентом страны
- Олжас Бектенов провел ряд встреч с участниками KGIR-2025
- Государственный советник рассказал о новых инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной конференции ЮНЕСКО
- Серик Жумангарин обсудил с президентом компании Al Khaleej Sugar ход реализации проекта строительства крупнейшего сахарного завода в Казахстане
- В четверг и пятницу в Костанае состоялся Форум депутатов всех уровней, избранных от Демпартии "Ак жол"
- Министр обороны Казахстана провел переговоры с коллегами из России и Беларуси
- TikTok представил Серику Жумангарину исследование о влиянии цифровой платформы на бизнес Казахстана
- Председатель АДГС провел брифинг по итогам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв-2025 и встретился с резервистами
- Арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства
