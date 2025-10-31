 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 03.11.2025
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
    Таджикистан   | 
В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
12:38 03.11.2025

Заседание Правительства Республики Таджикистан
31.10.2025
город Душанбе

31 октября под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Председателя Правительства страны уважаемого Эмомали Рахмона состоялось заседание Правительства Республики Таджикистан.

На заседании вначале был рассмотрен проект Закона Республики Таджикистан "О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год " и прогноз показателей государственного бюджета на 2027-2028 годы".

Было отмечено, что проект Закона Республики Таджикистан "О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год" имеет отличительные особенности, в нем предусмотрен ряд новых положений и изменений.



Было отмечено, что в рамках развития отраслей национальной экономики доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2026 год за счет всех источников поступлений прогнозируются в объеме 65,0 млрд сомони, что на 15,5 млрд сомони, или на 31,2 процента больше по сравнению с утвержденным бюджетом на 2025 год, и составит 33,3 процента от валового внутреннего продукта в 2026 году.

В Государственном бюджете на следующий год на финансирование социальных отраслей предусмотрено 29,5 млрд сомони, что составляет 44 процента от общего объема бюджетных расходов или 15,1 процента валового внутреннего продукта.

Такие значительные расходы на данные сферы, в том числе на образование и здравоохранение, расцениваются как проявление особого внимания Правительства страны к развитию человеческого капитала.

Министр финансов Файзиддин Каххорзода представил доклад о проекте Закона Республики Таджикистан "О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год", а также о прогнозных показателях государственного бюджета на 2027–2028 годы и о проекте Программы государственного внешнего заимствования Республики Таджикистан на 2026 год и прогнозных показателях на 2027–2028 годы.

Было отмечено, что программа государственного внешнего заимствования включает 52 кредитных соглашения, в том числе 36 действующих соглашений и 16 соглашений, находящихся на стадии согласования.

Целью разработки программы является обеспечение надлежащего контроля над привлечением внешних заемных средств в Таджикистан и предотвращение неконтролируемого роста внешнего долга.

Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также поручил принять дополнительные эффективные меры для изыскания путей и средств увеличения поступлений в государственный бюджет, в том числе за счет ускорения процесса цифровизации, перехода на безналичные расчеты во всех сферах и широкого применения современных технологий на пограничных и таможенных пунктах пропуска.

Министр образования и науки Рахим Саидзода выступил с докладом о проекте Государственной целевой программы развития математических, точных и естественных наук на 2026-2030 годы. В частности, он сообщил, что программа разработана с целью продолжения эффективной системы поддержки и развития этих наук, повышения результативности научных исследований и внедрения инновационных технологий, интеграции научного и технологического потенциала в приоритетные направления социально-экономического развития страны.

В ходе заседания, также, были заслушаны доклады ответственных лиц по вопросам предложения Маджлиса народных депутатов района Сангвор о придании статуса поселка селу Тавильдара и его наименовании, подготовки и проведения Четвертой международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы", а также о создании Государственного учреждения "Центр реализации проекта строительства гидроэлектростанции "Хуталон".

В завершение заседания Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон дал конкретные поручения руководителям министерств, ведомств и исполнительных органов государственной власти по реализации государственных программ, исполнению действующих законов и других решений Правительства Республики Таджикистан.

Были, также, даны указания по организации на высоком уровне мероприятий осенне-зимнего периода 2025-2026 годов, обеспечению сбора фруктов и овощей без потерь, созданию достаточных резервов продовольствия и топлива, а также по расширению работ по созиданию и благоустройству в преддверии 35-летия Государственной независимости Республики Таджикистан и другим вопросам.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762162680


