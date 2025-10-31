|В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
12:38 03.11.2025
Заседание Правительства Республики Таджикистан
31.10.2025
город Душанбе
31 октября под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Председателя Правительства страны уважаемого Эмомали Рахмона состоялось заседание Правительства Республики Таджикистан.
На заседании вначале был рассмотрен проект Закона Республики Таджикистан "О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год " и прогноз показателей государственного бюджета на 2027-2028 годы".
Было отмечено, что проект Закона Республики Таджикистан "О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год" имеет отличительные особенности, в нем предусмотрен ряд новых положений и изменений.
Было отмечено, что в рамках развития отраслей национальной экономики доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2026 год за счет всех источников поступлений прогнозируются в объеме 65,0 млрд сомони, что на 15,5 млрд сомони, или на 31,2 процента больше по сравнению с утвержденным бюджетом на 2025 год, и составит 33,3 процента от валового внутреннего продукта в 2026 году.
В Государственном бюджете на следующий год на финансирование социальных отраслей предусмотрено 29,5 млрд сомони, что составляет 44 процента от общего объема бюджетных расходов или 15,1 процента валового внутреннего продукта.
Такие значительные расходы на данные сферы, в том числе на образование и здравоохранение, расцениваются как проявление особого внимания Правительства страны к развитию человеческого капитала.
Министр финансов Файзиддин Каххорзода представил доклад о проекте Закона Республики Таджикистан "О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год", а также о прогнозных показателях государственного бюджета на 2027–2028 годы и о проекте Программы государственного внешнего заимствования Республики Таджикистан на 2026 год и прогнозных показателях на 2027–2028 годы.
Было отмечено, что программа государственного внешнего заимствования включает 52 кредитных соглашения, в том числе 36 действующих соглашений и 16 соглашений, находящихся на стадии согласования.
Целью разработки программы является обеспечение надлежащего контроля над привлечением внешних заемных средств в Таджикистан и предотвращение неконтролируемого роста внешнего долга.
Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также поручил принять дополнительные эффективные меры для изыскания путей и средств увеличения поступлений в государственный бюджет, в том числе за счет ускорения процесса цифровизации, перехода на безналичные расчеты во всех сферах и широкого применения современных технологий на пограничных и таможенных пунктах пропуска.
Министр образования и науки Рахим Саидзода выступил с докладом о проекте Государственной целевой программы развития математических, точных и естественных наук на 2026-2030 годы. В частности, он сообщил, что программа разработана с целью продолжения эффективной системы поддержки и развития этих наук, повышения результативности научных исследований и внедрения инновационных технологий, интеграции научного и технологического потенциала в приоритетные направления социально-экономического развития страны.
В ходе заседания, также, были заслушаны доклады ответственных лиц по вопросам предложения Маджлиса народных депутатов района Сангвор о придании статуса поселка селу Тавильдара и его наименовании, подготовки и проведения Четвертой международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы", а также о создании Государственного учреждения "Центр реализации проекта строительства гидроэлектростанции "Хуталон".
В завершение заседания Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон дал конкретные поручения руководителям министерств, ведомств и исполнительных органов государственной власти по реализации государственных программ, исполнению действующих законов и других решений Правительства Республики Таджикистан.
Были, также, даны указания по организации на высоком уровне мероприятий осенне-зимнего периода 2025-2026 годов, обеспечению сбора фруктов и овощей без потерь, созданию достаточных резервов продовольствия и топлива, а также по расширению работ по созиданию и благоустройству в преддверии 35-летия Государственной независимости Республики Таджикистан и другим вопросам.