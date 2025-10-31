В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы

12:38 03.11.2025

Заседание Правительства Республики Таджикистан

31.10.2025

город Душанбе



31 октября под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Председателя Правительства страны уважаемого Эмомали Рахмона состоялось заседание Правительства Республики Таджикистан.



На заседании вначале был рассмотрен проект Закона Республики Таджикистан "О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год " и прогноз показателей государственного бюджета на 2027-2028 годы".



Было отмечено, что проект Закона Республики Таджикистан "О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год" имеет отличительные особенности, в нем предусмотрен ряд новых положений и изменений.



