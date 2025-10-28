|СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
16:56 03.11.2025
Сколько "Посейдонов" поместится на "Хабаровске"
Вопрос совершенно не праздный, потому что звучащие в СМИ цифры либо говорят о некотором искажении, по соображениям военной целесообразности, либо о совершено нестандартной компоновке новой АПЛ.
Торпеда "Посейдон" (Статус-6 / 2M39) по известным данным имеет порядка 20–24 м длины и диаметр 1,5-2 м, масса оценивается в десятки тонн (в ряде источников - до 100 т). Судя по тем же открытым данным, "Хабаровск" имеет длину в 100–113 м, шириной порядка 10–12 м и водоизмещением порядка 10 000 т. Соответственно, в данные габариты можно вписать не более 4 "Посейдонов" по длине, и не более 3-4 по ширине. Причем, поскольку в ширину нужно уложить, в определенных местах, еще и балластные цистерны, и многое другое – подлодка это, вообще, довольно плотно скомпонованный корабль – скорее всего, будет меньше.
Если иметь в виду более-менее классическую компоновку, то тогда число "Посейдонов" на "Хабаровске" должно быть в районе 6-8. И то, в этом случае "Хабаровск" оказывается кораблем, собранным вокруг группы "Посейдонов", которые должен переносить, что задает направление и граничные параметры инженерных решений. Утверждения о значительно более крупной грузоподъемности (например, "до 12") либо основаны на неточных данных, либо подразумевают радикально отличную схему компоновки. Например, если "Посейдоны" крепятся к корпусу подлодки снаружи, будучи либо полуутопленными в ее корпус, либо иметь некие внешние контейнеры. И все это должно давать доступ к техническому обслуживанию "Посейдонов" во время похода.
Кажется, полный вид "Хабаровска" - а мы имеем только тщательно выбранные ракурсы, из которых мало что можно понять – будет специфическим.