 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
16:56 03.11.2025

Сколько "Посейдонов" поместится на "Хабаровске"

Вопрос совершенно не праздный, потому что звучащие в СМИ цифры либо говорят о некотором искажении, по соображениям военной целесообразности, либо о совершено нестандартной компоновке новой АПЛ.



Торпеда "Посейдон" (Статус-6 / 2M39) по известным данным имеет порядка 20–24 м длины и диаметр 1,5-2 м, масса оценивается в десятки тонн (в ряде источников - до 100 т). Судя по тем же открытым данным, "Хабаровск" имеет длину в 100–113 м, шириной порядка 10–12 м и водоизмещением порядка 10 000 т. Соответственно, в данные габариты можно вписать не более 4 "Посейдонов" по длине, и не более 3-4 по ширине. Причем, поскольку в ширину нужно уложить, в определенных местах, еще и балластные цистерны, и многое другое – подлодка это, вообще, довольно плотно скомпонованный корабль – скорее всего, будет меньше.



Если иметь в виду более-менее классическую компоновку, то тогда число "Посейдонов" на "Хабаровске" должно быть в районе 6-8. И то, в этом случае "Хабаровск" оказывается кораблем, собранным вокруг группы "Посейдонов", которые должен переносить, что задает направление и граничные параметры инженерных решений. Утверждения о значительно более крупной грузоподъемности (например, "до 12") либо основаны на неточных данных, либо подразумевают радикально отличную схему компоновки. Например, если "Посейдоны" крепятся к корпусу подлодки снаружи, будучи либо полуутопленными в ее корпус, либо иметь некие внешние контейнеры. И все это должно давать доступ к техническому обслуживанию "Посейдонов" во время похода.



Кажется, полный вид "Хабаровска" - а мы имеем только тщательно выбранные ракурсы, из которых мало что можно понять – будет специфическим.

Источник - Юрий Баранчик
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762178160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев обсудил с экспертами реформы, инициированные Президентом страны
- Олжас Бектенов провел ряд встреч с участниками KGIR-2025
- Государственный советник рассказал о новых инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной конференции ЮНЕСКО
- Серик Жумангарин обсудил с президентом компании Al Khaleej Sugar ход реализации проекта строительства крупнейшего сахарного завода в Казахстане
- В четверг и пятницу в Костанае состоялся Форум депутатов всех уровней, избранных от Демпартии "Ак жол"
- Министр обороны Казахстана провел переговоры с коллегами из России и Беларуси
- TikTok представил Серику Жумангарину исследование о влиянии цифровой платформы на бизнес Казахстана
- Председатель АДГС провел брифинг по итогам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв-2025 и встретился с резервистами
- Арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  