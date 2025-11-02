 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
17:43 03.11.2025

Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина

Tекст: Дмитрий Бавырин
2 ноября 2025

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют "монстром". Кто он такой – и как быстро Евросоюз избавится от балласта в лице Каи Каллас?

Европейские газеты наперебой пишут об остром конфликте между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. И сразу спойлеры: Урсула, как это и должно было быть, победила нокаутом, а Каллас не заработала ни одного очка в том смысле, что ни один из лидеров стран ЕС ее не поддержал.



Повод для конфликта как будто бы ерундовый. Евродипломатка хотела взять в свою управленческую команду нового человека, но не согласовала это с еврокомиссаршей. Урсула встала на дыбы, отчитала Каллас за несоблюдение субординации и назвала произошедшее провокацией, а остальные евробюрократы ее поддержали. В общем, женщины поссорились – и Кая теперь одна против всех.

Чего-то такого, что в конце концов должно закончиться переходом Каллас на другую работу, ждали уже несколько месяцев, хотя в своей должности она меньше года. Кто знает, какие бывают у гарпий личные счеты, но Кая Урсуле попросту не нужна, она только утяжеляет ношу.

Глава Еврокомиссии, помимо прочего, известна как опытный и хитрый аппаратный боец, сломавший об колено множество внутренних врагов, а особо опасных конкурентов уничтожавший заблаговременно. Смешно даже думать, что Кая Каллас может быть чем-то из этого. Она не конкурент, не оппонент, не враг. Она всего лишь бездарна как дипломат и вопиюще непрофессиональна как управленец, однако занимает значимую должность, на которой нужно работу работать и делать дела.

В родной Эстонии про евродипломатку шутят: мы не отговорили Брюссель от ее назначения, чтобы самим от нее избавиться. Каллас возглавляла там правящую партию и правительство на правах наследной принцессы, поражая всех поверхностным и неэффективным, но при этом авторитарным стилем руководства. Эту манеру она перенесла и в Брюссель.

Формула "мы тут подумали, и я решила, что вы сделаете так" плохо работала даже с эстонскими министрами, а для глав государств ЕС по определению не подходила, поскольку они – не подчиненные Каллас. В прессу регулярно сливались внутренние дрязги и жалобы на эстонку, которая не поняла, где оказалась, и не умеет себя вести.

Объяснить, как она при всем при этом вообще возглавила евродипломатию, в Брюсселе никто не может. Точнее, не хочет, потому что правда глупо, постыдно и позорно звучит.

В 2022-2023 годах или, иными словами, в дни особо темного помутнения рассудка европейской элиты в Брюсселе начали постулировать чувство вины перед прибалтами: они-де предупреждали всех об агрессивных устремлениях имперской России, а мы относились к ним недостаточно серьезно, надо это исправить. В итоге кандидатам из Прибалтики отошли самые политически значимые комиссариаты – по иностранным делам, обороне и экономике.

Но даже русофобия, ради которой Каллас взяли на работу, в ее исполнении выглядит настолько кринжово, что подставляет Евросоюз.

Пример – последние пакеты антироссийских санкций, которые были основной задачей Каллас несколько месяцев. То, что в эти пакеты напихано, выдает психически нездоровую женщину. Унитазы, трехколесные велосипеды, куклы, мох – все это теперь нельзя ввозить в РФ, потому что в голове эстонской мажорки Россия – это место, где нет сантехники, игрушки деревянные и прибиты к потолку, а люди питаются мхом. Скептики, кто не верит, будто в такую дичь вообще можно верить, могут почитать прибалтийские блоги, – и будут посрамлены.

Фон дер Ляйен не имеет ничего против русофобии и кипучей антироссийской деятельности Каллас, но нынешние времена – со своенравным Трампом и проседающим украинским фронтом – требуют дипломатии более тонкой, чем способна освоить хуторская хабалка.

Теоретически эту "более тонкую дипломатию" мог обеспечить Мартин Зельмайер – тот самый роковой мужчина, которого Кая хотела пригласить в свой аппарат на должность зама по геоэкономике и межинституциональным отношениям, а Урсула воспрепятствовала. Вопрос в том, почему: искала повод поссориться и переигрывала или ее, правда, трясет от перспективы того, что на плечах Каи Каллас в Брюссель мог вернуться Мартин Зельмайер по прозвищу Монстр Берлемона?

В этой истории много от триллера, поскольку европейская пресса и брюссельская молва наделяют Зельмайера суперсилами: дьявольски хитер, нечеловечески влиятелен, необъяснимо всемогущ.

И в то же время у него скучная биография брюссельского чиновника, профессионального бюрократа, бумажного офицера. Если не знать того, что Зельмайеру приписывают, сложно представить, что он хоть чем-нибудь примечателен.

Прежде всего он известен как правая рука предшественника Урсулы на посту главы ЕК Жан-Клода Юнкера, а сам Юнкер известен по двум очень разным образам.

Согласно главному – официальному и парадному, он патриарх европейской политики, добившийся огромного уважения и влияния, несмотря на скромные размеры своей страны – Люксембурга. А кроме того, душа компании и джентльмен старой школы (если не пьян).

Согласно конспирологическому, Юнкер – это демократичный диктатор, который 18 лет держал всех в своей стране под колпаком спецслужб и использовал ее банковскую систему для того, чтобы отмывать доходы транснациональных корпораций.

Как бы там ни было, когда Юнкер перебрался из Люксембурга в Брюссель, его главным пажом, адъютантом и фиксером стал Зельмайер. Вскоре его начали описывать как особо зубастого функционера, который все про всех знает и способен решить любой вопрос, если этот вопрос вообще можно решить в лабиринтах Берлемона – здания, где расположены еврокомиссариаты.

Юнкер своего "серого кардинала" обожал и первым стал в шутку называть его монстром, а однажды, когда Зельмайер чуть не пал жертвой аппаратных интриг, устроил истерику: если, мол, уйдет он, тогда уйду и я.

Интриги против этой парочки стали закономерной реакцией на то, что Юнкер внезапно решил повысить любимца, переместив с поста главы своего аппарата на пост генерального секретаря Еврокомиссии с нарушением процедуры и протокола. Это вызвало скандал, который из коридоров Брюсселя перетек в прессу, но оспорить назначение Зельмайера не удалось. Он проработал генсеком полтора года – ровно до тех пор, пока в Брюсселе не воцарилась Урсула и не отправила его в административную ссылку: сперва представителем в Вену, а потом в Ватикан. Но даже там, как утверждали СМИ, Зельмайер сохранил долю прежней влиятельности, хотя Юнкер теперь на пенсии.

Доподлинно неизвестно, где и как Каллас сошлась с Зельмайером, но с ее помощью он почти смог вернуться в Брюссель, пока не вмешалась Урсула и навязала ему пост пониже да пожиже, на котором он не сможет стать ей помехой, если вообще способен на такое.

Вероятно, при Юнкере "монстр" и впрямь был настолько влиятелен, как теперь говорят, но с тех пор успело смениться целое поколение евробюрократов. А европресса любит развлекать сама себя, выискивая в политическом тлене Берлемона ярких или хотя бы характерных персонажей – серых кардиналов, тайных заговорщиков и великих гудвинов, хотя на самом деле Урсуле, возможно, просто нужен был повод для наката на Каллас, а несчастный Зельмайер ей под руку попался.

Но есть обстоятельство, указывающее на то, что по складу личности он действительно опасен и соответствует тому образу, который рисуют брюссельские газеты.

Если Зельмайер с таким бэкграундом и славой не перешел в другую структуру, а шесть лет тянул лямку на низовой должности, лишь бы оставаться в Еврокомиссии, он действительно ждал шанса вернуться к административным высям, почему-то решив, что правило Урсулы, по которому опасные конкуренты в борьбе за влияние уничтожаются на подходе, его не касается.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762180980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев обсудил с экспертами реформы, инициированные Президентом страны
- Олжас Бектенов провел ряд встреч с участниками KGIR-2025
- Государственный советник рассказал о новых инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной конференции ЮНЕСКО
- Серик Жумангарин обсудил с президентом компании Al Khaleej Sugar ход реализации проекта строительства крупнейшего сахарного завода в Казахстане
- В четверг и пятницу в Костанае состоялся Форум депутатов всех уровней, избранных от Демпартии "Ак жол"
- Министр обороны Казахстана провел переговоры с коллегами из России и Беларуси
- TikTok представил Серику Жумангарину исследование о влиянии цифровой платформы на бизнес Казахстана
- Председатель АДГС провел брифинг по итогам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв-2025 и встретился с резервистами
- Арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  