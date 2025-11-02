Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина

Tекст: Дмитрий Бавырин

2 ноября 2025



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют "монстром". Кто он такой – и как быстро Евросоюз избавится от балласта в лице Каи Каллас?



Европейские газеты наперебой пишут об остром конфликте между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. И сразу спойлеры: Урсула, как это и должно было быть, победила нокаутом, а Каллас не заработала ни одного очка в том смысле, что ни один из лидеров стран ЕС ее не поддержал.



