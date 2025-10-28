Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой

18:04 03.11.2025

Известный столичный стрит-арт художник Inkuzart вернулся в публичное пространство с новой провокационной работой, посвященной проблеме загрязнения воздуха в Узбекистане. На изображении люди на улице показаны в противогазах - как символ повседневной борьбы с грязным воздухом.



После того как власти начали закрашивать его предыдущие рисунки, Inkuzart надолго исчез из поля зрения. Теперь он вновь заявил о себе, выбрав для возвращения одну из самых острых экологических тем страны.



