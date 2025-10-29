В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев

04:28 04.11.2025

В КР обучать вождению будут 14 месяцев, частных автошкол не будет



БИШКЕК, 3 ноя - Sputnik. В Кыргызстане обучение управлению транспортных средством для получения водительских прав будет длиться 14 месяцев, сообщили в Управделами президента.



Там добавили, что все частные автошколы закроются.



"Вместо них начнут работать государственные. Граждане, которые хотят получить водительские права, будут сдавать экзамены каждое время года. Они должны уметь хотя бы самостоятельно менять колеса. Нововведение планируется ввести с 2026 года", - рассказали в пресс-службе управделами.