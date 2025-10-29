В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"

06:44 04.11.2025

Сколько жителей Узбекистана получили субсидии за использование солнечных панелей

Налоговый комитет республики опубликовал данные за первые девять месяцев 2025 года.



ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Узбекистане с января по сентябрь 2025 года 35 284 физических лица получили субсидии из госбюджета на общую сумму 153,643 млрд сумов за электроэнергию, произведенную на солнечных панелях и переданную в общую электросеть. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.



Наибольший объем выплат пришелся на:

Хорезмскую область - 42,6 млрд сумов;

Каракалпакстан - 22,4 млрд сумов;

Бухарскую область - 15,3 млрд сумов.



Как получить выплаты



"Субсидию можно перевести на банковскую карту в мобильном приложении Soliq через услугу "Кешбэк и льготы", раздел "Солнечный дом" в окне "Перевод на карту"", - говорится в сообщении.



В пресс-службе ГНК напомнили, что с 1 апреля 2023 года в рамках программы "Солнечный дом" за каждый киловатт/час электроэнергии, произведенной на солнечных панелях и переданной в общую энергосистему республики, физлица получают 1 000 сумов субсидии.



***



С 1 апреля 2025 в Узбекистане установлены следующие тарифы на электроэнергию (uznews.uz):



Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для приготовления пищи:

• до 200 кВт/ч в месяц - 300 сумов за 1 кВт/ч;

• от 201 до 1000 кВт/ч в месяц - 500 сумов;

• от 1001 до 5000 кВт/ч в месяц - 750 сумов;

• от 5 001 до 10 000 кВт/ч в месяц - 875 сумов;

• 10 000 кВт/ч в месяц и выше - 1000 сумов.



Для остальных потребителей:

• до 200 кВт/ч в месяц - 600 сумов за 1 кВт/ч;

• от 201 до 1000 кВт/ч в месяц - 1000 сумов;

• от 1001 до 5000 кВт/ч в месяц - 1500 сумов;

• от 5 001 до 10 000 кВт/ч в месяц - 1750 сумов;

• 10 000 кВт/ч в месяц и выше - 2000 сумов.