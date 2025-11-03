Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов

12:54 04.11.2025

Украинский политолог Владимир Корнилов

03.11.2025



Правительство Дании резко наращивает оборону своей заморской колонии - острова Гренландия. Копенгаген заявил, что выделяет дополнительные 4,2 миллиарда долларов на закупку кораблей, дронов и систем ПВО, а также 4,5 миллиарда - на приобретение 16 самолетов F-35. На острове сооружается отдельный Северный штаб для отражения агрессии.



Тревоги Копенгагена объяснимы. Все помнят, кто с недавних пор претендует на Гренландию: всего полгода прошло с тех пор, когда президент США Дональд Трамп настойчиво повторял, что так или иначе, но Америка приобретет этот остров). И всего-то несколько недель назад премьер Дании Метте Фредриксен подтвердила, что Трамп не отказался от этой своей цели и, соответственно, ее согражданам нельзя расслабляться).



Однако на днях появилась гигантская статья в Bloomberg, которая авторитетно разъясняет публике: "С точки зрения датской армии, угрозой для Гренландии является не Трамп, а Россия". И дальше рассказывается, что все вышеперечисленные приготовления ведутся не для отражения агрессивных намерений президента США прибрать остров к рукам, а для противостояния с Россией, которая может напасть на НАТО.



