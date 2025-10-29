|В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
14:22 04.11.2025
МВД: В Казахстане ужесточено наказание за похищение невест
С 16 сентября текущего года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс - статья 125-1 "Принуждение к браку". Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству, передает Polisia.kz.
Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц.
По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений.
Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах просим незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.
Ведомство продолжит работу по профилактике похищений невест и защите женщин от любых форм насилия и принуждения.
Автор Шұғыла Тұрлыбек
Опубликовано 4 ноября 2025