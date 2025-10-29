МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине

15:57 04.11.2025

Замминистра иностранных дел России назвал показательным бездействие организации, призванной способствовать укреплению мира через сотрудничество в сфере образования, науки и культуры, на снос исторических памятников на Украине.



МИНСК, 4 ноя – Sputnik. ЮНЕСКО недостаточно эффективно противодействует дискриминации в области образования, науки и культуры, а иногда вообще не принимает никаких мер для этого, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.



Замминистра, в частности, обратил внимание на отсутствие какой-либо реакции со стороны ЮНЕСКО на демонтаж исторических памятников на Украине. Характеризуя деятельность организации, Панкин назвал такое бездействие "показательным".



"Показательно отсутствие реакции на действия украинских властей, подвергающих опасности объект всемирного наследия исторический центр Одессы из-за шагов, направленных на снос памятника великому поэту Александру Пушкину, равно как и демонтаж множества других исторических памятников в городе", – подчеркнул замминистра.



Осквернение и снос памятников истории на Украине и молчание в ответ на эти действия со стороны международных охранных структур прямым образом отражаются на состоянии гуманитарного сотрудничества в сфере ответственности ЮНЕСКО, отметил Панкин.



Замминистра также обратил внимание на рост нарушений медийных и культурных прав: продолжающееся притеснение русскоговорящих людей в странах Прибалтики и на Украине, массовые нарушения прав, обеспечивающих безопасность журналистов, множественные факты давления на СМИ.



43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО проходит в Самарканде 30 октября – 13 ноября и приурочена к 80-летию организации. Впервые с 1985 года мероприятие проводится за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.



