Вторник, 04.11.2025
МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
15:57 04.11.2025

Замминистра иностранных дел России назвал показательным бездействие организации, призванной способствовать укреплению мира через сотрудничество в сфере образования, науки и культуры, на снос исторических памятников на Украине.

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. ЮНЕСКО недостаточно эффективно противодействует дискриминации в области образования, науки и культуры, а иногда вообще не принимает никаких мер для этого, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Замминистра, в частности, обратил внимание на отсутствие какой-либо реакции со стороны ЮНЕСКО на демонтаж исторических памятников на Украине. Характеризуя деятельность организации, Панкин назвал такое бездействие "показательным".

"Показательно отсутствие реакции на действия украинских властей, подвергающих опасности объект всемирного наследия исторический центр Одессы из-за шагов, направленных на снос памятника великому поэту Александру Пушкину, равно как и демонтаж множества других исторических памятников в городе", – подчеркнул замминистра.

Осквернение и снос памятников истории на Украине и молчание в ответ на эти действия со стороны международных охранных структур прямым образом отражаются на состоянии гуманитарного сотрудничества в сфере ответственности ЮНЕСКО, отметил Панкин.

Замминистра также обратил внимание на рост нарушений медийных и культурных прав: продолжающееся притеснение русскоговорящих людей в странах Прибалтики и на Украине, массовые нарушения прав, обеспечивающих безопасность журналистов, множественные факты давления на СМИ.

43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО проходит в Самарканде 30 октября – 13 ноября и приурочена к 80-летию организации. Впервые с 1985 года мероприятие проводится за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.



Право на разрушение

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, после чего повсеместно на территории страны стали сносить памятники, переименовывать улицы и населенные пункты. Борьба была развернута киевскими властями не только с советским наследием, но и всем, что так или иначе связано с Россией.

В мае 2023 года Верховная рада приняла законопроект, разработанный Минкультом Украины, упрощающий демонтаж памятников, связанных с историей Российской империи и Советского Союза. Этот законопроект еще известен как "АнтиПушкин".

Россия не раз заявляла, что украинские власти таким образом пытаются агрессивно дерусифицировать собственное население методами, которые показывают их античеловеческую сущность, глумление над историей и предками.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762261020


