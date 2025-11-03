Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"

3 ноября, 2025



АО "РЖД Логистика" отправило полносоставный контейнерный поезд по маршруту МТК "Север - Юг" из Челябинска, расположенного в Уральском регионе России, в порт Мундра в Мумбаи, Индия.



"Состав из 62 двадцатифутовых контейнеров с овсяной крупой проследовал по железнодорожному восточному маршруту МТК "Север - Юг" [через Казахстан и Туркменистан] до порта Бендер-Аббас и далее морским фрахтом до порта Мундра (Индия). Планируемое транзитное время до порта назначения сокращено до 30 суток, что на 5 суток быстрее, чем реализованная ранее перевозка", - говорится в сообщении.



Удвоение количества контейнеров в поезде с 31 до 62 единиц свидетельствует о расширении масштабов логистических услуг и повышении операционной эффективности.



РЖД продолжает увеличивать объемы перевозок продукции АПК в Индию. Использование маршрута на базе МТК "Север - Юг" позволяет значительно сократить сроки доставки грузов, снизить затраты и способствует росту торговых связей между двумя странами.



Сергей Левин, заместитель генерального директора - директор департамента мультимодальных перевозок АО "РЖД Логистика", заявил: "Компания готова помогать интегрировать российских аграриев в международные логистические цепочки как за счет собственных транспортных решений, так и за счет кооперации с другими, в том числе зарубежными, участниками рынка. Мы всесторонне подходим к решению задачи по диверсификации экспортных маршрутов и удовлетворению спроса на эффективный и надежный логистический сервис в сообщении с Индией и странами Ближнего Востока".



Этот шаг еще раз подчеркивает развитие инфраструктурной связанности между Россией и Азией, а также сближение между двумя регионами с точки зрения развития торговли и потенциала. Только Индия имеет рынок в 1,45 миллиарда человек, что более чем в три раза превышает рынки Европейского Союза, которые традиционно обслуживала Россия.