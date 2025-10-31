 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.11.2025
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
01:02 05.11.2025

Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики

Дарья Асламова 31.10.2025

Что значит постсоветская республика, почему голодомор - это не просто голод, распад СССР - не просто исторический факт, а граница в 7500 км - не просто линия на карте. Об этом - в откровенном разговоре спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой с казахстанским журналистом Джанибеком Сулеевым.

Организованная кампания и историческая правда

- То, что мы видим в казахских соцсетях, говорит о том, что казахское общество радикализируется и неожиданно начинает идти по пути, который для нас выглядит как украинизация. Это когда народ начинает называть себя жертвой русской колонизации. И вот этот процесс, который идет гораздо медленнее, чем на Украине, все равно вызывает тревогу. Мы хотим понимать, с кем и с чем мы имеем дело.

- Я зацеплюсь за последнее - что Казахстан какой-то своей частью пугает Россию. Мне кажется, это началось даже не сейчас, а чуть раньше. Если мы пугаем, то Россия нас тоже пугает. Мы, разумеется сейчас не о Кремле говорим. Потому что это, как мне кажется, эхо того противостояния, которое началось с Украины, еще с Майдана.

Например, такие политики, как Петр Толстой, заявляют, что большая часть территории Казахстана - это подарок России. Вопрос не в том, так это или не так. Важно, как это подается.

- Погоди, но ведь это исторический факт, историческая правда.

- После таких заявлений, даже если их делают не первые лица государства, но все-таки значимые, - я уже не говорю про фамилию (правнук Толстого) - это вызывает вопросы.

Это ведь не соцсети, которым я все прощу. В России сейчас подобные заявления, будто Казахстан делает что-то неправильно, звучат на уровне практически официальных лиц. И это похоже на организованную кампанию. Вот у нас, к примеру, если говорить о вспышках антироссийских настроений, ты не увидишь заявлений от официальных лиц.

- Но послушай, Казахстан как государство начинался с Российской империи и Советского Союза. Мы вас взяли из юрты и оставили с космодромом. В этом есть что-то унизительное для вас?

- Вопрос не в том, что это унизительно. Просто ты выступаешь против сложившегося мира. Границы уже устоялись, гербы, печати - все подписано. А тут правнук Толстого говорит: "Вам подарили земли". Это что значит, верните их назад? Если так, то вы получите еще одну войну.

- Понимаешь, в чем дело: когда Россию называют колонизатором, реакция будет вполне ожидаемой.

- Кто это говорит? Назарбаев? Токаев? Или члены кабинета министров Казахстана? Кто конкретно? Нет! А с соцсетей спрос невелик.

Голодомор или голод

- Напомню: у вас тоже кто-то утверждал, что Россия виновна в казахском голодоморе. У вас даже комиссию создали.

- А что, голодомора не было?

- Был голод как стихийное бедствие в общесоюзном масштабе. А голодомор - это когда людей целенаправленно морят голодом.

- Но причины Голодомора были не только природные. Я не владею цифрами по украинскому голодомору, но могу говорить о казахском. У нас это было результатом глупости власти. Случилось страшное - людей буквально заморили в городах. Отбирали скот, все, что могли. Это трагедия, безусловно. Но, знаешь, я согласен с тобой в одном: человеческая история полна таких катастроф. У нас они тоже свежи - и казахский голод, как украинский и поволжский.

- Подожди. В Поволжье мы сами себя уморили голодом?

- Это все происходило при Советах. Большевики были неопытны, допустили ошибки. Возможно, был неурожай, возраст страны, переходный период.

- Но в вашем случае, как ты говоришь, никакого неурожая не было?

- Да, у нас не было даже объективных причин. Это не был природный катаклизм. Голодомор - это рукотворный голод. Он не должен был случиться. Это не стихийное бедствие, не джуд, как мы называем природный голод по-казахски. Не было ни неурожая, ни катастроф - это было сознательное решение, результат действий власти.

- Ты о чем?! Ты русским языком владеешь лучше, чем я. Есть огромная разница между ошибками власти и сознательным убийством людей.

- Я просто уточняю термин. Голодомор - это рукотворное, сознательное действие. У нас, в отличие от украинцев или русских, не было земледельческой традиции - пока не подняли целину. Большевики не понимали, что такое кочевое хозяйство и просто грабанули казахов, отобрали скот. Погибло около двух миллионов человек. А казахский народ - он ведь никогда не был большим. Большевики потом опомнились, все стало выправляться. И несмотря на все ошибки, я считаю, что советская власть была позитивным фактором для Казахстана. Когда делается большое дело, всегда бывают потери. Как в вашей поговорке: лес рубят - щепки летят.

- Если бы у вас на государственном уровне говорили о том, что благодаря СССР казахи получили науку, медицину, образование, письменность, геологические открытия, космическую отрасль, то было бы понятно, что все перегибы были частью большого процесса. Но об этом молчок.

- А что ты хочешь? Это последствия распада СССР. Три славянина пили в Беловежской пуще и писали документ о развале СССР, а Назарбаева даже не позвали, он в самолете сидел и ждал. Вы же это своими руками это сделали! После распада СССР образовались независимые государства.

Распад СССР, общественное состояние и обиды

- Ты недооцениваешь силу народной памяти. Ее просто так не вытравишь. Голод был всегда. Если бы Советский Союз продержался еще лет пятьдесят, возможно, о нем никто бы и не вспомнил. Но он развалился, и теперь в массовом сознании - особенно в соцсетях - мы видим, как народы республик представляют себя жертвами.

Но я не согласен с этим. Целина была благом для казахов. Советская власть, несмотря на темные страницы, принесла развитие - и не только нам, но всем республикам. Когда строится новое государство, внимание к трудовым массам - это важно. Да, были перегибы, но в целом это был прогресс.

И весь твой пафос, и все наши споры - они сводятся к одному: развал СССР. Вот мой главный тезис - не надо России обижаться после того, что вы сами натворили с Союзом. И вы же теперь переосмысляете все - и Российскую империю, и СССР.

Казахи не разваливали Союз. Все проблемы начались на славянской земле. Вы сами всем раздали свободу, а теперь недовольны суверенитетами. У нас вообще здесь устойчивая мифология, что в 1990-е годы русские поддались Западу, и вот - три славянских президента разрушили Союз. А теперь вы пожинаете то, что сами сделали.

Граница между Россией и Казахстаном

- Между Россией и Казахстаном уникальная граница - 7500 километров. Такой протяженности нет нигде в мире. Но сейчас, по факту, между нами уже строится забор. Пока еще частокол, но мы уже перестаем видеть друг друга. Ты же приехала и сама видишь, что происходит. Нам нужно стараться, чтобы не было никаких проблем. В идеале - должен быть "палисадник": соседские отношения, открытые калитки, свободное общение.

Советский Союз, при всех своих ошибках и крови, был благом - это был цивилизационный шаг, настоящая революция. А у нас, к примеру, масса людей, которые выступают против самой идеи освоения целины. До этого дошло. А целина - это тракторы, машинизация, современное земледелие. Но не мы разваливали Союз. В Кремле казахов не было.

Вот с Украиной все очень сложно. Рано или поздно наступит мир. Люди понюхают войну, поймут ее разрушительность. Но война оставит свои ядовитые следы. У нас в Казахстане есть разные мнения - и пророссийские, и проукраинские. Я не социолог, но вижу, что ни одна позиция не перевешивает другую.

Старшее поколение меньше влияет на политические процессы, хотя остается сторонником прежних взглядов. Вот мне скоро 63. Я отношусь к советскому периоду - со всеми его перекосами, ужасами и достижениями - не негативно. Хотя моя семья пострадала: дед был расстрелян. Но я осознаю, что это издержки истории. Понимаешь? Вот и все.

Источник - Pravda.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762293720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Главой офиса программ ОБСЕ
- Ерлан Кошанов: сервисная модель партии "AMANAT" ежедневно помогает тысячам людей решать их проблемы
- Олжас Бектенов об итогах уборочной кампании-2025: "По поручению Главы государства созданы все условия для своевременного и качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ"
- Олжас Бектенов о реализации поручений Президента: "Нужно обеспечить равномерное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах"
- Управление делами президента: страницы истории
- Премьер-министры Казахстана и Беларуси посетили Astana Hub
- Минэнерго Казахстана укрепляет сотрудничество с мировыми лидерами нефтегазовой отрасли на форуме ADIPEC
- В Караганде пресечена финансовая пирамида под видом благотворительности
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам поддержки туристской отрасли
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  