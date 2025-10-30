 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
    Казахстан   | 
В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
02:40 05.11.2025

"Город кочевников" на берегу реки Или обновят и откроют для туристов в Казахстане

Уже начаты работы по развитию инфраструктуры: к комплексу прокладывается новая дорога протяженностью 7 километров

АЛМАТЫ, 3 ноя - Sputnik. В Алматинской области стартовал масштабный проект по развитию нового туристического кластера на побережье реки Или, сообщили в региональном акимате.

"Проект предусматривает реконструкцию комплекса "Город кочевников", строительство пешеходного моста в направлении урочища Танбалы Тас, а также благоустройство территории с созданием современной туристической инфраструктуры. На участке планируется обустройство глэмпинг-зон, мест отдыха и объектов общественного питания", - говорится в сообщении.



Отмечается, что комплекс "Город кочевников" сегодня пользуется большой популярностью среди туристов и творческих команд. В этом году здесь прошли съемки нескольких фильмов и телепрограмм телеканала "Жибек жолы".

"Ранее объект использовался исключительно как декорационная площадка и постепенно утратил свой первоначальный облик. С ростом интереса со стороны туристов мы решили придать ему новое дыхание - превратить в полноценную туристическую локацию с современной инфраструктурой. Ежемесячно "Город кочевников" посещают около 500 человек, а Танбалы Тас ежегодно привлекает до 4 тысяч туристов", - сказал аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе рабочего объезда.

Уже начаты работы по развитию инфраструктуры: к комплексу "Город кочевников" прокладывается новая дорога протяженностью 7 километров. В рамках проекта предусмотрено освещение вдоль трассы и строительство парковочной зоны. Завершение строительных работ планируется до конца текущего года.

В акимате заявили, что в 2025 году национальные парки Алматинской области посетили свыше 700 тысяч туристов. По итогам первого полугодия турпоток в регион увеличился на 30%, из них внутренний туризм превысил 1 млн человек.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762299600


