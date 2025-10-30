В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или

02:40 05.11.2025

"Город кочевников" на берегу реки Или обновят и откроют для туристов в Казахстане



Уже начаты работы по развитию инфраструктуры: к комплексу прокладывается новая дорога протяженностью 7 километров



АЛМАТЫ, 3 ноя - Sputnik. В Алматинской области стартовал масштабный проект по развитию нового туристического кластера на побережье реки Или, сообщили в региональном акимате.



"Проект предусматривает реконструкцию комплекса "Город кочевников", строительство пешеходного моста в направлении урочища Танбалы Тас, а также благоустройство территории с созданием современной туристической инфраструктуры. На участке планируется обустройство глэмпинг-зон, мест отдыха и объектов общественного питания", - говорится в сообщении.



