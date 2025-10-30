 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
05:22 05.11.2025

Шавкат Мирзиеев призвал к укреплению международного сотрудничества по социальному развитию

Президент Узбекистана принял участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию в Дохе. Он выступил с рядом предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития.

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиеев выступил на втором Всемирном саммите по социальному развитию, проходящем в городе Дохе. Президент Узбекистана представил ряд предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В работе форума также участвовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок, председатель Экономического и социального совета ООН Лок Бахадур Тхапа, а также главы государств и правительств, представители международных и региональных организаций.

В ходе выступления президент Узбекистана подчеркнул, что сегодня мировое сообщество и национальные правительства прилагают совместные усилия для обеспечения социального благополучия и повышения уровня жизни населения. Узбекистан, в свою очередь, неизменно поддерживает все международные форматы сотрудничества и инициативы, направленные на достижение устойчивого развития.



В последние годы в Новом Узбекистане осуществляется масштабное строительство социального государства, в котором утверждается принцип "Во имя чести и достоинства человека", обеспечивается социальная справедливость и эффективно защищаются нуждающиеся слои населения.

"За последние годы нам удалось сократить уровень бедности с 35 процентов до 6,6 процента. Мы продолжим реформы в этом направлении", - отметил президент.

Глава государства выступил с рядом предложений и инициатив, направленных на укрепление глобальной социальной справедливости и устойчивого развития.

Подчеркнута важность вывода международного сотрудничества в борьбе с бедностью на новый уровень.

"Мы считаем, что настало время создать новую финансовую архитектуру борьбы с бедностью, которая привлечет ресурсы в социальные программы развивающихся стран", - заявил президент.

В этой связи предложено учредить Глобальный фонд социальной справедливости, который будет оказывать практическую поддержку в сокращении бедности и снижении социального неравенства.

Глава государства отметил, что стремительное развитие высоких технологий и искусственного интеллекта приводит к сокращению миллионов рабочих мест по всему миру. В этих условиях особое значение приобретает активное взаимодействие государства, бизнеса и общества для поддержки работников и укрепления принципов социального партнерства.

Президент выразил надежду на поддержку инициативы о разработке "Глобальной инициативы по социальной ответственности и достойному труду".

Подчеркнуто, что расширение возможностей образования для всех является одним из наиболее эффективных путей решения социальных проблем.

По оценкам экспертов, ежегодный экономический ущерб от неграмотности составляет $1,4 трлн. Это, по словам президента, осложняет молодежи поиск своего места в обществе и на рынке труда, а также усиливает социальное неравенство.

Глава государства заверил, что Узбекистан полностью поддерживает решения, принятые на первом заседании Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, состоявшемся накануне.

Он предложил провести один из будущих саммитов Альянса в Узбекистане, определив вопросы образования в качестве основной темы повестки.

Отдельное внимание уделено необходимости системной защиты трудовых мигрантов и членов их семей.

"Узбекистан готов вместе с Международной организацией труда и Международной организацией по миграции провести в Ташкенте Международный форум по социальной и правовой защите мигрантов и членов их семей, а также принять Глобальную программу в данной сфере", - отмечено на саммите.

Президент указал, что влияние изменения климата на социальную жизнь ощущается все сильнее. Экстремальные погодные явления, опустынивание и утрата биоразнообразия прежде всего негативно сказываются на жизни уязвимых слоев населения - фермеров, сезонных рабочих, жителей экологически неблагополучных регионов.

Он подчеркнул необходимость принятия комплексных мер по интеграции борьбы с изменением климата с программами занятости.

Мирзиеев сообщил, что Узбекистан намерен запустить новую модель социально-экономического развития Приаральского региона, объявленного ООН территорией экологических инноваций и технологий, и выразил готовность поделиться этим опытом с мировым сообществом.

Он выразил уверенность, что решения, принятые на саммите, вселят в миллионы людей по всему миру веру и надежду, внесут значительный вклад в обеспечение стабильности и процветания.

"Наш основной долг - восстановить общественное согласие на пути международного развития, создать достойный уровень жизни для каждого человека", - заявил глава государства.

В заключение президент Узбекистана подтвердил полную поддержку Дохинской политической декларации, принятой на саммите, и готовность обеспечить реализацию всех ее принципов на практике.

По завершении рабочего визита в Катар Шавката Мирзиеева проводили заместитель Премьер-министра, государственный министр по делам обороны Шейх Сауд бин Абдурахман Аль Тани и другие официальные лица.

Президент Узбекистана вылетел из Дохи в город Вашингтон для участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате C5+1.

Глава Узбекистана по приглашению Президента США Дональда Трампа вылетел с рабочим визитом в город Вашингтон для участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".

***

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на втором Всемирном саммите по социальному развитию
https://president.uz/
04.11.2025

Ваше превосходительство уважаемая госпожа Председатель!

Ваше превосходительство уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые главы государств и правительств!

Выражаю глубокую признательность моему дорогому брату, Его Высочеству Эмиру Катара Шейху Тамиму Аль Тани за искреннее гостеприимство и организацию Всемирного саммита на высоком уровне.

Хочу выразить особую благодарность Его Превосходительству Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антониу Гутерришу за огромный личный вклад в проведение этого форума.

Глубоко символично, что саммит, являющийся важной платформой глобального социального развития, проходит именно в Дохе.

В последние годы Государство Катар становится глобальным центром социальной инклюзивности и ускоренного развития. Я искренне поздравляю народ Катара с таким выдающимся достижением.

Заслуживает внимания, что в настоящее время мировое сообщество и национальные правительства действуют совместно в обеспечении социального благополучия и улучшении жизни населения.

Узбекистан неизменно поддерживает все форматы и инициативы международного сотрудничества, направленные на устойчивое развитие.

Уважаемые дамы и господа!

В последние годы в Новом Узбекистане мы строим общество, в котором утверждается приоритетный принцип "Во имя чести и достоинства человека", обеспечиваются социальная справедливость, эффективная защита нуждающегося населения. В обновленной Конституции получила закрепление наша решительная позиция на этом пути, провозглашен статус нашей страны как социального государства.

Прежде разрозненные программы социальной защиты объединены в единую систему – Национальное агентство социальной защиты. Новая модель социальной защиты охватывает всех, начиная с низового звена общества – махалли, каждый дом и каждую семью.

За последние годы нам удалось сократить уровень бедности с 35 процентов до 6,6 процента. Мы продолжим реформы в этом направлении.

Уважаемые участники саммита!

В условиях сложных социально-экономических процессов, происходящих в мире, я хочу выдвинуть ряд предложений.

Во-первых, важно вывести на новый уровень международное сотрудничество в борьбе с бедностью.

По данным Организации Объединенных Наций, сегодня 1 миллиард 100 миллионов человек во всем мире живут в нищете.

Мы считаем, что настало время создать новую финансовую архитектуру борьбы с бедностью, которая привлечет ресурсы в социальные программы развивающихся стран.

С этой целью, для оказания практической помощи в сокращении социального неравенства и борьбе с бедностью предлагаем создать Глобальный фонд социальной справедливости.

Во-вторых, актуальное значение имеет задействование новых современных механизмов в эффективном решении вопросов занятости.

Согласно отчету Международной организации труда, в 2024 году уровень глобальной безработицы составил 5 процентов. Стремительное внедрение высоких технологий, искусственного интеллекта приводит к потере миллионов рабочих мест во всем мире.

В таких условиях правительства и бизнес как социальные партнеры должны уделять большое внимание поддержке сотрудников. Уверен, вы поддержите наше предложение о разработке Глобальной инициативы о социальной ответственности и достойном труде.

В-третьих, путем расширения возможностей образования для всех можно найти эффективные решения социальных проблем.

Сегодня ежегодный экономический ущерб от неграмотности оценивается в 1,4 триллиона долларов США. Для молодого поколения это усложняет обретение своего места в социальной жизни и на рынке труда, приводит к резкому росту неравенства.

Мы полностью поддерживаем решения, принятые на вчерашней первой встрече Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Предлагаем провести один из предстоящих саммитов в Узбекистане, определив вопрос образования главным в повестке дня.

В-четвертых, возрастает необходимость системной защиты трудовых мигрантов и членов их семей.

В настоящее время во всем мире свыше 300 миллионов мигрантов работают в зарубежных странах. К сожалению, очень много случаев нарушения их прав.

Предлагаю провести в Узбекистане в следующем году в сотрудничестве с международными организациями труда и миграции Международный форум по социальной и правовой защите мигрантов и их семей и принять Глобальную программу.

В-пятых, мы все больше ощущаем влияние изменения климата на жизнь общества.

Экстремальная погода, опустынивание и утрата биоразнообразия оказывают негативное воздействие прежде всего на жизнь уязвимых групп населения, фермеров, сезонных рабочих и жителей регионов с экологически сложной ситуацией.

Весьма актуальная задача – принять комплексные меры по гармонизации борьбы с изменением климата с программами занятости. В этой связи мы намерены запустить новую модель социально-экономического развития в регионе Приаралья, объявленном резолюцией Организации Объединенных Наций зоной экологических инноваций и технологий. Мы готовы поделиться опытом в этом направлении с международным сообществом.

Уважаемые главы делегаций!

Решения, которые мы примем сегодня, несомненно, дадут уверенность и надежду миллионам людей во всем мире, внесут большой вклад в обеспечение стабильности и благополучия.

Наш основной долг – восстановить общественное согласие на пути международного развития, создать достойный уровень жизни для каждого человека.

В этом смысле полностью поддерживаем принимаемую сегодня Дохинскую политическую декларацию. Готовы в полной мере воплотить в жизнь закрепленные в ней принципы. Эта историческая Декларация, несомненно, укрепит наши совместные усилия по достижению целей устойчивого развития.

В завершение желаю всем вам успехов и плодотворной работы Всемирного саммита.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762309320


