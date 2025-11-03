MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы

03 ноября 2025



Эти пять российских вооружений помогли бы Венесуэле противостоять военному давлению США

После угрозы со стороны Вашингтона Каракас якобы обратился за военной помощью к союзникам, в том числе к Москве, пишет MWM. Россия обладает рядом недорогих вооружений, способных в короткий срок эффективно усилить оборону Венесуэлы. В статье перечислены пять из них.



После значительного стягивания американских сил к берегам Венесуэлы и сообщений из ряда источников о том, что Вашингтон всерьез задумался об ударах по стране с целью свержения ее правительства над Америкой нависла угроза одного из самых ожесточенных межгосударственных конфликтов за последние полвека. Венесуэла привела армию в боеготовность и проводит регулярные патрулирования, задействовав свой небольшой парк истребителей Су-30МК2 для демонстрации силы. Однако скромный арсенал страны вызывает вопросы относительно ее способности серьезно противостоять господству вооруженных сил США в воздухе и на море. Ряд источников парировал, что Каракас обратился к Москве и другим крупным незападным поставщикам оружия с просьбой оперативно отправить новую технику на фоне военной угрозы.



Способность России оперативно поставить вооружения и тем самым восполнить нехватку отдельных видов техники, включая системы противовоздушной обороны большой дальности, ограничивают два основных фактора. Это значительно возросшие потребности ее собственных вооруженных сил, а также время, которое потребуется венесуэльскому личному составу, чтобы освоить те же истребители Су-35. С другой стороны, ряд систем потенциально можно поставить и ввести в эксплуатацию относительно быстро. Ниже представлен обзор пяти высокоэффективных средств, которые могут быстро укрепить оборону Венесуэлы.



Система береговой обороны "Бастион"



Система береговой обороны "Бастион" разрабатывалась для асимметричного противодействия крупным военно-морским силам противников России из западного блока и предназначается для угроз крупным военным кораблям при сохранении мобильности и живучести. Эти системы имеют низкие эксплуатационные расходы и относительно просты в использовании - в прошлом ими успешно пользовались такие клиенты, как Вьетнам и Сирия. Мобильные носители системы можно за считанные минуты подготовить к запуску противокорабельных крылатых ракет P-800 со скоростью 2,5 Маха и дальностью полета 800 километров. В настоящее время Вооруженные силы Венесуэлы создают угрозу американским военным кораблям в море при помощи противокорабельных ракет Х-31А на истребителях Су-30МК2, а закупка относительно недорогих, но высокорезультативных систем "Бастион" может многократно увеличить противокорабельный потенциал страны.



Корветы класса "Буян-М"/"Каракурт"



Без закупок крупных кораблей размером с эсминец или крейсер после распада Советского Союза ВМФ России стал в большей степени полагаться на меньшие корабли размером с корвет. Однако российские корветы существенно отличаются от аналогов из подавляющего большинства стран тем, что оснащены вооружением, обычно представленным лишь на эсминцах, включая крылатые ракеты большой дальности. Это позволяет этим небольшим и быстроходным кораблям угрожать гораздо более крупному противнику, действуя вблизи дружественных берегов и обеспечивая асимметричную оборону. 850-тонный "Буян-М" и его преемник 860-тонный "Каракурт" потенциально могут быть поставлены Венесуэле на замену ее устаревшему надводному флоту. Корабли могут нести не только противокорабельные крылатые ракеты Р-800 и "Калибр", но и новую крылатую ракету "Циркон", которая сочетает в себе скорость девять Махов, дальность полета 1 000 километров и высокую маневренность. Ввод в строй этих недорогих и неприхотливых в техническом обслуживании кораблей существенно изменил бы оборонительные возможности ВМС Венесуэлы, а при поддержке российских подрядчиков их можно будет развернуть относительно быстро.



Истребитель Су-30М2



В настоящее время истребители Су-30МК2 ВВС Венесуэлы - самые дальнобойные тактические боевые самолеты на американском континенте и по боевому потенциалу превосходят любые аналоги на службе латиноамериканских государств. Однако раскрыть боевой потенциал флота сполна мешает их малочисленность: в настоящее время на вооружении находятся лишь 22 самолета. Когда Су-30МК2 поставлялся в Венесуэлу, он значительно превосходил флот самой России, поскольку ее министерство обороны не финансировало закупки истребителей постсоветской разработки из-за бюджетных ограничений. Конкретно Россия Су-30МК2 не эксплуатирует. Но ее парк насчитывает 19 близкородственных истребителей Су-30М2, которые имеют слегка обновленную авионику и практически идентичны по своим требованиям к эксплуатации и техническому обслуживанию. Эти истребители были построены незадолго до того, как авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре переключился на производство Су-35, чьим первым иностранным заказчиком ранее предполагалась как раз Венесуэла. Поскольку Россия увеличила производство всех своих типов истребителей, она наверняка сможет поделиться скромным парком Су-30М2 в поддержку стратегического партнера, тем самым фактически удвоив ВВС Венесуэлы. В долгосрочной перспективе Россия может рассмотреть пакеты модернизации для Су-30МК2, включая новые радары с фазированной антенной решеткой, двигатели АЛ-41Ф1С и новое вооружение, включая ракеты Р-77М, что в совокупности разительно увеличило бы потенциал истребителей.



Крылатая ракета Х-32



В августе 2020 года российские источники сообщили о планах по установке на истребители Су-30СМ крылатых ракет Х-32, что сулит революцию в их противокорабельных возможностях. Ракета развивает скорость пять Махов на конечной стадии полета при дальности 1 000 километров и движется по сложной траектории с крутым пикированием, чрезвычайно затрудняющим ее перехват. Ее предшественница Х-22, на которой основана конструкция, оказалась практически неуязвимой для перехвата украинскими системами ПВО Patriot и С-300. Для противокорабельных задач используются Су-30МК2, однако их ракеты Х-31А имеют дальность действия немногим более 100 километров, что мешает приблизиться на достаточное расстояние для удара по кораблям ВМС США, особенно учитывая, сколько их развернуто в регионе. Внедрение Х-32 позволит истребителям Су-30МК2 наносить удары из воздушного пространства Венесуэлы и может кардинально изменить ход операций ВМС США в регионе.



Ударная подводная лодка класса "Варшавянка"



В настоящее время ВМС Венесуэлы располагают двумя подводными лодками типа 209, произведенными в ФРГ и поставленными в 1970-х годах. Ожидается, что немецкое происхождение ограничит их потенциал для защиты страны от США, поскольку Германия почти наверняка снабдила своих западных союзников подробностями об их акустических характеристиках и других потенциальных уязвимостях. Кроме того, возможности кораблей ограничены тем, что они вооружены исключительно торпедами. Учитывая, что ВМС Венесуэлы - в числе немногих в мире, чьи соединения подготовлены для подводных операций, поставка ударных подводных лодок класса "Варшавянка" (по классификации НАТО: Kilo) позволит обеспечить гораздо более эффективную оборону. Подлодки класса "Варшавянка" могут использовать широкий спектр типов крылатых ракет, включая "Калибр", Р-800 и "Циркон". Подлодки, которые на Западе называют "черными дырами" за их исключительную бесшумность, поставляются заказчикам в Африку, на Ближний Восток, в Южную, Восточную и Юго-Восточную Азию и славятся относительной дешевизной и низкими эксплуатационными расходами.



05 ноября 2025



Россия усилила противовоздушную оборону Венесуэлы переброской ракетных комплексов "Бук" и "Панцирь"

MWM: ПВО Венесуэлы стала сильнее после получения российских "Буков" и "Панцирей"



Россия перебросила в Венесуэлу новые системы противовоздушной обороны малой и средней дальности: "Панцирь" и "Бук-М2", пишет MWM. Их передача потенциально может изменить расстановку сил в конфликте и удержать США от нападения.



Воздушно-космические силы России задействовали транспортные самолеты Ил-76 для переброски в Венесуэлу новых систем противовоздушной обороны малой и средней дальности, сообщил первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Среди поставленных систем были как комплексы средней дальности "Бук-М2", которые уже широко используются ВВС Венесуэлы, так и "Панцирь" малой дальности.



"Россия вообще-то один из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы, мы поставляем в эту страну едва ли не всю номенклатуру вооружений - от стрелкового до авиации, - заявил Журавлев. - Российские истребители Су-30МК2 - основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ ("Антей-2500") значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак".



Хотя Венесуэла размещала крупные заказы на российскую военную технику в конце 2000-х и начале 2010-х годов, о сколь-либо значительных поставках за последнее десятилетие ранее не сообщалось. Вооруженные силы Венесуэлы уже используют комплексы "Бук-М2" в значительном количестве и неоднократно перебрасывали их в ответ на надвигающуюся угрозу нападения со стороны США. Эти системы могут отслеживать до 28 целей одновременно и поражать их на дальности до 45 километров, они сыграли стержневую роль в учениях по противовоздушной обороне, прошедших в последнюю неделю октября.



Комплексы "Бук-М2" прошли также интенсивные боевые испытания на сирийском театре военных действий, где использовались сирийскими ВВС до конца 2024 года для перехвата ряда авиаударов, нанесенных турецкими и израильскими истребителями F-16 американского производства.



Ожидается, что высокая мобильность венесуэльских систем противовоздушной обороны, включая С-300ВМ, созданных специально для бездорожья и превосходящих по этому показателю более широко используемые российские С-400, создаст особую проблему в случае нападения Вооруженных сил США. Кроме того, остаются весьма вероятными дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, а также крылатых и баллистических ракет для возможности нанесения ответного удара.



Доказанные запасы нефти в Венесуэле залегают на экономически невыгодных глубинах, но считаются крупнейшими в мире. В сочетании с огромными запасами полезных ископаемых это упрочивает интерес России в том, чтобы территория страны оставалась вне влияния США и западного блока. В предыдущие периоды обострения напряженности в отношениях между Каракасом и Вашингтоном Россия оправляла стратегические бомбардировщики Ту-160 для проведения операций с венесуэльских аэродромов. Передача же мобильных ракетных комплексов с высокой асимметричностью потенциально может изменить расстановку сил в конфликте и удержать США от нападения. Источник - ИноСМИ

