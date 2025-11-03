 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
14:08 05.11.2025

Military Watch Magazine США
03 ноября 2025

Эти пять российских вооружений помогли бы Венесуэле противостоять военному давлению США
MWM: Россия могла бы предложить Венесуэле пять видов вооружений

После угрозы со стороны Вашингтона Каракас якобы обратился за военной помощью к союзникам, в том числе к Москве, пишет MWM. Россия обладает рядом недорогих вооружений, способных в короткий срок эффективно усилить оборону Венесуэлы. В статье перечислены пять из них.

После значительного стягивания американских сил к берегам Венесуэлы и сообщений из ряда источников о том, что Вашингтон всерьез задумался об ударах по стране с целью свержения ее правительства над Америкой нависла угроза одного из самых ожесточенных межгосударственных конфликтов за последние полвека. Венесуэла привела армию в боеготовность и проводит регулярные патрулирования, задействовав свой небольшой парк истребителей Су-30МК2 для демонстрации силы. Однако скромный арсенал страны вызывает вопросы относительно ее способности серьезно противостоять господству вооруженных сил США в воздухе и на море. Ряд источников парировал, что Каракас обратился к Москве и другим крупным незападным поставщикам оружия с просьбой оперативно отправить новую технику на фоне военной угрозы.

Способность России оперативно поставить вооружения и тем самым восполнить нехватку отдельных видов техники, включая системы противовоздушной обороны большой дальности, ограничивают два основных фактора. Это значительно возросшие потребности ее собственных вооруженных сил, а также время, которое потребуется венесуэльскому личному составу, чтобы освоить те же истребители Су-35. С другой стороны, ряд систем потенциально можно поставить и ввести в эксплуатацию относительно быстро. Ниже представлен обзор пяти высокоэффективных средств, которые могут быстро укрепить оборону Венесуэлы.

Система береговой обороны "Бастион"

Система береговой обороны "Бастион" разрабатывалась для асимметричного противодействия крупным военно-морским силам противников России из западного блока и предназначается для угроз крупным военным кораблям при сохранении мобильности и живучести. Эти системы имеют низкие эксплуатационные расходы и относительно просты в использовании - в прошлом ими успешно пользовались такие клиенты, как Вьетнам и Сирия. Мобильные носители системы можно за считанные минуты подготовить к запуску противокорабельных крылатых ракет P-800 со скоростью 2,5 Маха и дальностью полета 800 километров. В настоящее время Вооруженные силы Венесуэлы создают угрозу американским военным кораблям в море при помощи противокорабельных ракет Х-31А на истребителях Су-30МК2, а закупка относительно недорогих, но высокорезультативных систем "Бастион" может многократно увеличить противокорабельный потенциал страны.

Корветы класса "Буян-М"/"Каракурт"

Без закупок крупных кораблей размером с эсминец или крейсер после распада Советского Союза ВМФ России стал в большей степени полагаться на меньшие корабли размером с корвет. Однако российские корветы существенно отличаются от аналогов из подавляющего большинства стран тем, что оснащены вооружением, обычно представленным лишь на эсминцах, включая крылатые ракеты большой дальности. Это позволяет этим небольшим и быстроходным кораблям угрожать гораздо более крупному противнику, действуя вблизи дружественных берегов и обеспечивая асимметричную оборону. 850-тонный "Буян-М" и его преемник 860-тонный "Каракурт" потенциально могут быть поставлены Венесуэле на замену ее устаревшему надводному флоту. Корабли могут нести не только противокорабельные крылатые ракеты Р-800 и "Калибр", но и новую крылатую ракету "Циркон", которая сочетает в себе скорость девять Махов, дальность полета 1 000 километров и высокую маневренность. Ввод в строй этих недорогих и неприхотливых в техническом обслуживании кораблей существенно изменил бы оборонительные возможности ВМС Венесуэлы, а при поддержке российских подрядчиков их можно будет развернуть относительно быстро.

Истребитель Су-30М2

В настоящее время истребители Су-30МК2 ВВС Венесуэлы - самые дальнобойные тактические боевые самолеты на американском континенте и по боевому потенциалу превосходят любые аналоги на службе латиноамериканских государств. Однако раскрыть боевой потенциал флота сполна мешает их малочисленность: в настоящее время на вооружении находятся лишь 22 самолета. Когда Су-30МК2 поставлялся в Венесуэлу, он значительно превосходил флот самой России, поскольку ее министерство обороны не финансировало закупки истребителей постсоветской разработки из-за бюджетных ограничений. Конкретно Россия Су-30МК2 не эксплуатирует. Но ее парк насчитывает 19 близкородственных истребителей Су-30М2, которые имеют слегка обновленную авионику и практически идентичны по своим требованиям к эксплуатации и техническому обслуживанию. Эти истребители были построены незадолго до того, как авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре переключился на производство Су-35, чьим первым иностранным заказчиком ранее предполагалась как раз Венесуэла. Поскольку Россия увеличила производство всех своих типов истребителей, она наверняка сможет поделиться скромным парком Су-30М2 в поддержку стратегического партнера, тем самым фактически удвоив ВВС Венесуэлы. В долгосрочной перспективе Россия может рассмотреть пакеты модернизации для Су-30МК2, включая новые радары с фазированной антенной решеткой, двигатели АЛ-41Ф1С и новое вооружение, включая ракеты Р-77М, что в совокупности разительно увеличило бы потенциал истребителей.

Крылатая ракета Х-32

В августе 2020 года российские источники сообщили о планах по установке на истребители Су-30СМ крылатых ракет Х-32, что сулит революцию в их противокорабельных возможностях. Ракета развивает скорость пять Махов на конечной стадии полета при дальности 1 000 километров и движется по сложной траектории с крутым пикированием, чрезвычайно затрудняющим ее перехват. Ее предшественница Х-22, на которой основана конструкция, оказалась практически неуязвимой для перехвата украинскими системами ПВО Patriot и С-300. Для противокорабельных задач используются Су-30МК2, однако их ракеты Х-31А имеют дальность действия немногим более 100 километров, что мешает приблизиться на достаточное расстояние для удара по кораблям ВМС США, особенно учитывая, сколько их развернуто в регионе. Внедрение Х-32 позволит истребителям Су-30МК2 наносить удары из воздушного пространства Венесуэлы и может кардинально изменить ход операций ВМС США в регионе.

Ударная подводная лодка класса "Варшавянка"

В настоящее время ВМС Венесуэлы располагают двумя подводными лодками типа 209, произведенными в ФРГ и поставленными в 1970-х годах. Ожидается, что немецкое происхождение ограничит их потенциал для защиты страны от США, поскольку Германия почти наверняка снабдила своих западных союзников подробностями об их акустических характеристиках и других потенциальных уязвимостях. Кроме того, возможности кораблей ограничены тем, что они вооружены исключительно торпедами. Учитывая, что ВМС Венесуэлы - в числе немногих в мире, чьи соединения подготовлены для подводных операций, поставка ударных подводных лодок класса "Варшавянка" (по классификации НАТО: Kilo) позволит обеспечить гораздо более эффективную оборону. Подлодки класса "Варшавянка" могут использовать широкий спектр типов крылатых ракет, включая "Калибр", Р-800 и "Циркон". Подлодки, которые на Западе называют "черными дырами" за их исключительную бесшумность, поставляются заказчикам в Африку, на Ближний Восток, в Южную, Восточную и Юго-Восточную Азию и славятся относительной дешевизной и низкими эксплуатационными расходами.

***

Military Watch Magazine США
05 ноября 2025

Россия усилила противовоздушную оборону Венесуэлы переброской ракетных комплексов "Бук" и "Панцирь"
MWM: ПВО Венесуэлы стала сильнее после получения российских "Буков" и "Панцирей"

Россия перебросила в Венесуэлу новые системы противовоздушной обороны малой и средней дальности: "Панцирь" и "Бук-М2", пишет MWM. Их передача потенциально может изменить расстановку сил в конфликте и удержать США от нападения.

Воздушно-космические силы России задействовали транспортные самолеты Ил-76 для переброски в Венесуэлу новых систем противовоздушной обороны малой и средней дальности, сообщил первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Среди поставленных систем были как комплексы средней дальности "Бук-М2", которые уже широко используются ВВС Венесуэлы, так и "Панцирь" малой дальности.

"Россия вообще-то один из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы, мы поставляем в эту страну едва ли не всю номенклатуру вооружений - от стрелкового до авиации, - заявил Журавлев. - Российские истребители Су-30МК2 - основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ ("Антей-2500") значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак".

Хотя Венесуэла размещала крупные заказы на российскую военную технику в конце 2000-х и начале 2010-х годов, о сколь-либо значительных поставках за последнее десятилетие ранее не сообщалось. Вооруженные силы Венесуэлы уже используют комплексы "Бук-М2" в значительном количестве и неоднократно перебрасывали их в ответ на надвигающуюся угрозу нападения со стороны США. Эти системы могут отслеживать до 28 целей одновременно и поражать их на дальности до 45 километров, они сыграли стержневую роль в учениях по противовоздушной обороне, прошедших в последнюю неделю октября.

Комплексы "Бук-М2" прошли также интенсивные боевые испытания на сирийском театре военных действий, где использовались сирийскими ВВС до конца 2024 года для перехвата ряда авиаударов, нанесенных турецкими и израильскими истребителями F-16 американского производства.

Ожидается, что высокая мобильность венесуэльских систем противовоздушной обороны, включая С-300ВМ, созданных специально для бездорожья и превосходящих по этому показателю более широко используемые российские С-400, создаст особую проблему в случае нападения Вооруженных сил США. Кроме того, остаются весьма вероятными дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, а также крылатых и баллистических ракет для возможности нанесения ответного удара.

Доказанные запасы нефти в Венесуэле залегают на экономически невыгодных глубинах, но считаются крупнейшими в мире. В сочетании с огромными запасами полезных ископаемых это упрочивает интерес России в том, чтобы территория страны оставалась вне влияния США и западного блока. В предыдущие периоды обострения напряженности в отношениях между Каракасом и Вашингтоном Россия оправляла стратегические бомбардировщики Ту-160 для проведения операций с венесуэльских аэродромов. Передача же мобильных ракетных комплексов с высокой асимметричностью потенциально может изменить расстановку сил в конфликте и удержать США от нападения.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762340880


