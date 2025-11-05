 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
20:49 05.11.2025

Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи
Регион может отказаться от многовекторности в политике

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
05.11.2025 20:09:00

Саммит лидеров Центральной Азии и США в Вашингтоне 6 ноября под руководством президента Дональда Трампа призван определить системный подход к региону и укрепить сотрудничество по всем ключевым направлениям. Встреча, посвященная вопросам безопасности, энергетики, торговли и развитию формата "С5+1", также станет площадкой для утверждения новой стратегии США по Центральной Азии.

В этом году исполняется 10 лет с момента запуска уникального формата сотрудничества между пятью странами Центральной Азии и Соединенными Штатами – "С5+1" на уровне глав внешнеполитических ведомств. Первая встреча в рамках этого диалога состоялась в ноябре 2015 года в Самарканде, дав старт новому этапу взаимодействия.

Особую важность формат "С5+1" приобрел после утверждения новой Стратегии США по Центральной Азии на период до 2025 года. Этот документ ясно дает понять: регион Центральной Азии является ключевым с точки зрения национальных интересов Америки, независимо от ситуации в Афганистане.

Соединенные Штаты подчеркивают самостоятельность и геостратегическую ценность Центральной Азии. В последние годы регион претерпел значительные трансформации: выход США из Афганистана, конфликт на Украине, перестройку китайской экономики и возрастающую роль "Срединного коридора" как ключевой торговой артерии между Востоком и Западом. Все это делает присутствие Америки в Центральной Азии еще более актуальным. Особенно на фоне сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов. Эти ресурсы критически важны для экономической и технологической безопасности США, что объясняет возросший интерес Вашингтона к региону. Вероятно, предстоящая встреча с участием президента США Дональда Трампа и лидеров стран Центральной Азии будет посвящена адаптации формата "С5+1" к этим новым геополитическим реалиям. Напомним, что Трамп станет вторым президентом, который встречается с центральноазиатскими коллегами в рамках данного формата. В сентябре 2023 года их принимал в Вашингтоне Джозеф Байден.

"Предстоящий визит пяти президентов государств Центральной Азии в Вашингтон является вызовом во всех смыслах. Фактически это вызов "на ковер" с требованием определиться в своей геополитической ориентации и вызов тем умозрительным концепциям государственных политик стран региона, в основу которых была положена "многовекторность", "нейтралитет", все то, что более 30 лет позволяло властям лавировать в затяжной геополитической игре в регионе между обобщенным Западом, Китаем и Россией", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев.

Он отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и даже Организация тюркских государств (ОТГ) с ОБСЕ являются для американской администрации структурами с пониженной политической субъектностью, и тому показатель – агрессивные эскапады президента Трампа в адрес более глобального союза в лице БРИКС+. И именно поэтому в целом ряде официозных СМИ региона вышли материалы, основной посыл которых – робкие надежны на "взаимоуважительный", "равноправный" характер предстоящего диалога в Вашингтоне.

Тем временем целая череда событий, высказываний официальных представителей США постепенно расставляют все по своим местам. Новоутвержденный посол США в Казахстане Джули Стафф на слушаниях в Сенате заявила, что только "…в Казахстане расположена почти половина объема полезных ископаемых, являющихся "критическими" для экономики и обороны США". "Сегодня мы на пороге новой эры коммерческого и энергетического сотрудничества с Казахстаном, глобальным лидером в производстве урана, крупным экспортером нефти и обладателем огромных запасов критических минералов", – отметила Стафф в своем предварительном выступлении. "Одна из моих главных целей как посла, если меня утвердят, – убедиться, что инвестиции США в критические минералы могут проводиться и, надеюсь, заменят китайские инвестиции, которые растут в регионе". Напомним, что Казахстан и США уже приступили к совместной работе по разработке и добыче редкоземельных металлов на месторождении "Акбулак" в Костанайской области, богатым неодимом, диспрозием и тербием (см. "НГ" от 28.07.25).

По словам Караева, в этом же контексте состоялись визиты делегации США во главе со специальным посланником по делам Южной и Центральной Азии Сержио Гором и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау в Казахстан и Узбекистан. По просочившейся информации, речь идет о подготовке специализированных "сырьевых сделок" США с этими странами, наподобие "ресурсной сделки" с Украиной, но с большой долей энергетики и логистики, что понятно – для добычи, обогащения и вывоза концентратов "критических минералов" потребуется и то и другое. Кстати, именно поэтому протест против строительства АЭС в Казахстане не получил поддержки из-за рубежа и был фактически слит, несмотря на то что тендер на строительство с большой долей вероятности на момент референдума получал Росатом (см. "НГ" от 03.09.24).

Туркменистан же заключил негласный "пакт о лояльности" с США еще при прошлой администрации, верифицировав его и с новой – в обмен на "взвешенную позицию" в момент обострения отношений США с Китаем (речь о поставках газа в Китай). США полностью исключили из своей риторики критику ситуации с правами человека в Туркменистане, скоординированно с ЕС поставили на паузу критику крупнейших в мире выбросов метана в атмосферу с объектов газодобывающей инфраструктуры и гарантировали прекращение финансирования диссидентской деятельности внутри Туркменистана и туркменской политической эмиграции в Европе (см. "НГ" от 25.06.24).

Пикантности ситуации добавляет то, что в гонку за "критическими минералами" в Центральной Азии вступил и ЕС. Две недели назад об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме "Берлинский глобальный диалог", провозгласив новый план и стратегию – RESourceEU, которые должны "обеспечить доступ к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности". При этом среди ключевых партнеров этой стратегии она упомянула Казахстан и Узбекистан, что финализировало формирование новой колониальной политики ЕС в отношении Центрально-Азиатского региона.

"Этот визит пяти глав государств Центральной Азии в США станет вызовом и для политики России в отношении региона, которая в том числе строилась на "гарантиях суверенитета" и преемственности и неприкосновенности власти, что не всегда срабатывало в Киргизии, например. Сейчас же субъектность властей этих стран будет подвергаться серьезной эрозии – и США, и ЕС преследуют в регионе цели жесткой конкуренции с Китаем, усиления санкционной блокады России, в перспективе – использование региона для возвращения в Афганистан и давления на Иран, что подразумевает вполне определенную степень послушания и лояльности, для которых "гарантий суверенитета" со стороны России может и не хватить, как и национальных концепций "нейтралитета" и "многовекторности", – подчеркнул Дерья Караев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762364940


