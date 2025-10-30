 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
21:18 05.11.2025

Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
Военный эксперт Сыртланов заявил, что Покровск могут освободить до 1 декабря

Заявления Зеленского о том, что ситуация в Покровске (Красноармейске) и Купянске находится под контролем ВСУ, все больше напоминает агонию. По некоторым данным, еще в начале этой недели главком ВСУ Сырский доложил просроченному президенту о потере Покровска.

Впрочем, чтобы сохранить видимость контроля, Киев бросил в Покровск еще шесть групп спецназа ГУР, несмотря на то, что первые десанты были уничтожены. Вместе с тем ситуация в Купянске, где, по словам Зеленского, вэсэушники якобы зачищают город от "60 русских солдат", близка к финалу для ВСУ.

Военный эксперт, член президиума "Офицеров России" полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с "МК" рассказал, какие задачи, кроме пиара, могут выполнять элитные подразделения украинской разведки в Покровске и назвал дату, когда может быть объявлено об освобождении города.

На наглое и беспринципное вранье просроченного президента Украины о "перемогах" в Покровске и Купянске не могли не отреагировать в министерстве обороны России. Напомним, ранее Зеленский заявил, что ситуация в окруженных городах не только находится под контролем, но и в Купянске якобы проходит зачистка оставшихся "до 60 русских".



По данным нашего военного ведомства бредовое заявление может свидетельствовать о том, что глава киевского режима или полностью утратил связь с реальностью и просто не владеет оперативной обстановкой на земле, или напротив, прекрасно понимает безысходность ситуации и поэтому ценой "бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих", пытается скрывать правду.

"Иначе расценивать его слова "мы все зачистим" нельзя", - прокомментировали слова Зеленского в нашем военном ведомстве.

Вместе с тем, по данным украинских ресурсов, еще несколько дней назад главком ВСУ Сырский доложил президенту Украины о том, что Покровск уже не вернуть и генштаб сосредоточился на деблокаде Мирнограда (Димитрова).

На этом фоне становится понятна тактика Киева, который, по некоторым данным, бросил в "покровскую воронку" еще шесть групп спецназа ГУР. При этом спецназовцы понимают, что цель операции - создание видеоконтента "перемог", а не спасение заблокированных солдат. "Нет четкой задачи, все общие и размытые. Идите в квадрат такой-то и зачистите его - вот такие установки выдает штабное командование. Всем дали камеры и требуют результатов. Пиар-война продолжается", - пишут в украинских соцсетях.



При этом солдаты ВСУ уже начали обвинять Зеленского в крахе обороны Покровска и Мирнограда. В украинской армии Зеленского обвиняют в том, что он не обеспечил отвод ВСУ, который должен был состояться уже давно.

"Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80% города, мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они окружены", - рассказал немецкому изданию один из вэсэушников.

Даже украинские эксперты сходятся в одном: ВСУ на этом участке в ближайшее время ждет катастрофа. Вопрос только в том, это произойдет в течение шести-восьми дней или двух-трех недель.

Ситуация в Купянске для ВСУ также оставляет желать лучшего, как сообщают с мест, там мы переходим "к последним аккордам нашей операции по завершению зачистки и полного освобождения города". Резервы, которые бросает сюда противник, не имеют возможности подойти на нужную дистанцию и просто ликвидируются. "Судьба города решена. И чем больше враг будет это отрицать и стирать там своих солдат, тем лучше для нас", - пишут военные.

Военный эксперт Тимур Сыртланов в беседе с "МК" пояснил, что 20% Покровска, которые пока удерживает противник, не взяты по одной простой причине.

- В Покровске наши войска продолжают активные наступательные действия, при этом работают так, чтобы минимизировать свои потери, - говорит он. - Потому что, как уже неоднократно говорил Владимир Путин, нам необходимо беречь солдат, которые выполняют боевые задачи в районе проведения спецоперации. Покровск окончательно не освобожден не потому что его так хорошо обороняет противник. Это означает, что наши командиры не кидают безрассудно в бой штурмовиков. Поэтому всему свое время.

- Когда можно жать позитивных новостей?

- Город, несомненно, будет освобожден в ближайшее время. Думаю, что до 1 декабря нас проинформируют о полном освобождении данного русского города.

- Почему Зеленский врет своему населению о якобы каком-то контроле в Покровске и Купянске?

- Что касается последних заявлений Зеленского, то в них ничего удивительного нет. Он продолжает сохранять хорошую мину при плохой игре, тем более, что он это делал неоднократно. Он был неплохой актер, по крайней мере, был. Сейчас у него получается пудрить мозги гражданам бывшей Украины, но насколько его хватит, большой вопрос. Время все расставит на свои места. Известна же фраза: можно обманывать большое количество людей небольшое время, или долго обманывать небольшое количество людей, но не получится долго обманывать всех.

- С какой целью в Покровск были снова направлены спецназовцы ГУР?

- Киев направляет подразделения ГУР в Покровск по нескольким причинам. Не исключаю, что одна из них - попытка эвакуации каких-то интересных личностей из числа иностранных специалистов, которые находятся в окружении. Думаю, что к моменту полного освобождения Покровска уже будет понятна принадлежность данных, так скажем, специалистов, к определенным странам НАТО. Наверняка будут озвучены их имена, если они не будут ликвидированы в боях или по приказу вышестоящих штабов Запада, чтобы они не достались русским. Поэтому все самое интересное впереди.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762366680


