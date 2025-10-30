МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"

21:18 05.11.2025

Военный эксперт Сыртланов заявил, что Покровск могут освободить до 1 декабря



Заявления Зеленского о том, что ситуация в Покровске (Красноармейске) и Купянске находится под контролем ВСУ, все больше напоминает агонию. По некоторым данным, еще в начале этой недели главком ВСУ Сырский доложил просроченному президенту о потере Покровска.



Впрочем, чтобы сохранить видимость контроля, Киев бросил в Покровск еще шесть групп спецназа ГУР, несмотря на то, что первые десанты были уничтожены. Вместе с тем ситуация в Купянске, где, по словам Зеленского, вэсэушники якобы зачищают город от "60 русских солдат", близка к финалу для ВСУ.



Военный эксперт, член президиума "Офицеров России" полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с "МК" рассказал, какие задачи, кроме пиара, могут выполнять элитные подразделения украинской разведки в Покровске и назвал дату, когда может быть объявлено об освобождении города.



На наглое и беспринципное вранье просроченного президента Украины о "перемогах" в Покровске и Купянске не могли не отреагировать в министерстве обороны России. Напомним, ранее Зеленский заявил, что ситуация в окруженных городах не только находится под контролем, но и в Купянске якобы проходит зачистка оставшихся "до 60 русских".



