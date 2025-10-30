|МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
21:18 05.11.2025
Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
Военный эксперт Сыртланов заявил, что Покровск могут освободить до 1 декабря
Заявления Зеленского о том, что ситуация в Покровске (Красноармейске) и Купянске находится под контролем ВСУ, все больше напоминает агонию. По некоторым данным, еще в начале этой недели главком ВСУ Сырский доложил просроченному президенту о потере Покровска.
Впрочем, чтобы сохранить видимость контроля, Киев бросил в Покровск еще шесть групп спецназа ГУР, несмотря на то, что первые десанты были уничтожены. Вместе с тем ситуация в Купянске, где, по словам Зеленского, вэсэушники якобы зачищают город от "60 русских солдат", близка к финалу для ВСУ.
Военный эксперт, член президиума "Офицеров России" полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с "МК" рассказал, какие задачи, кроме пиара, могут выполнять элитные подразделения украинской разведки в Покровске и назвал дату, когда может быть объявлено об освобождении города.
На наглое и беспринципное вранье просроченного президента Украины о "перемогах" в Покровске и Купянске не могли не отреагировать в министерстве обороны России. Напомним, ранее Зеленский заявил, что ситуация в окруженных городах не только находится под контролем, но и в Купянске якобы проходит зачистка оставшихся "до 60 русских".
По данным нашего военного ведомства бредовое заявление может свидетельствовать о том, что глава киевского режима или полностью утратил связь с реальностью и просто не владеет оперативной обстановкой на земле, или напротив, прекрасно понимает безысходность ситуации и поэтому ценой "бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих", пытается скрывать правду.
"Иначе расценивать его слова "мы все зачистим" нельзя", - прокомментировали слова Зеленского в нашем военном ведомстве.
Вместе с тем, по данным украинских ресурсов, еще несколько дней назад главком ВСУ Сырский доложил президенту Украины о том, что Покровск уже не вернуть и генштаб сосредоточился на деблокаде Мирнограда (Димитрова).
На этом фоне становится понятна тактика Киева, который, по некоторым данным, бросил в "покровскую воронку" еще шесть групп спецназа ГУР. При этом спецназовцы понимают, что цель операции - создание видеоконтента "перемог", а не спасение заблокированных солдат. "Нет четкой задачи, все общие и размытые. Идите в квадрат такой-то и зачистите его - вот такие установки выдает штабное командование. Всем дали камеры и требуют результатов. Пиар-война продолжается", - пишут в украинских соцсетях.
При этом солдаты ВСУ уже начали обвинять Зеленского в крахе обороны Покровска и Мирнограда. В украинской армии Зеленского обвиняют в том, что он не обеспечил отвод ВСУ, который должен был состояться уже давно.
"Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80% города, мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они окружены", - рассказал немецкому изданию один из вэсэушников.
Даже украинские эксперты сходятся в одном: ВСУ на этом участке в ближайшее время ждет катастрофа. Вопрос только в том, это произойдет в течение шести-восьми дней или двух-трех недель.
Ситуация в Купянске для ВСУ также оставляет желать лучшего, как сообщают с мест, там мы переходим "к последним аккордам нашей операции по завершению зачистки и полного освобождения города". Резервы, которые бросает сюда противник, не имеют возможности подойти на нужную дистанцию и просто ликвидируются. "Судьба города решена. И чем больше враг будет это отрицать и стирать там своих солдат, тем лучше для нас", - пишут военные.
Военный эксперт Тимур Сыртланов в беседе с "МК" пояснил, что 20% Покровска, которые пока удерживает противник, не взяты по одной простой причине.
- В Покровске наши войска продолжают активные наступательные действия, при этом работают так, чтобы минимизировать свои потери, - говорит он. - Потому что, как уже неоднократно говорил Владимир Путин, нам необходимо беречь солдат, которые выполняют боевые задачи в районе проведения спецоперации. Покровск окончательно не освобожден не потому что его так хорошо обороняет противник. Это означает, что наши командиры не кидают безрассудно в бой штурмовиков. Поэтому всему свое время.
- Когда можно жать позитивных новостей?
- Город, несомненно, будет освобожден в ближайшее время. Думаю, что до 1 декабря нас проинформируют о полном освобождении данного русского города.
- Почему Зеленский врет своему населению о якобы каком-то контроле в Покровске и Купянске?
- Что касается последних заявлений Зеленского, то в них ничего удивительного нет. Он продолжает сохранять хорошую мину при плохой игре, тем более, что он это делал неоднократно. Он был неплохой актер, по крайней мере, был. Сейчас у него получается пудрить мозги гражданам бывшей Украины, но насколько его хватит, большой вопрос. Время все расставит на свои места. Известна же фраза: можно обманывать большое количество людей небольшое время, или долго обманывать небольшое количество людей, но не получится долго обманывать всех.
- С какой целью в Покровск были снова направлены спецназовцы ГУР?
- Киев направляет подразделения ГУР в Покровск по нескольким причинам. Не исключаю, что одна из них - попытка эвакуации каких-то интересных личностей из числа иностранных специалистов, которые находятся в окружении. Думаю, что к моменту полного освобождения Покровска уже будет понятна принадлежность данных, так скажем, специалистов, к определенным странам НАТО. Наверняка будут озвучены их имена, если они не будут ликвидированы в боях или по приказу вышестоящих штабов Запада, чтобы они не достались русским. Поэтому все самое интересное впереди.