00:05 06.11.2025

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 ноября в разрезе СВО. Русские войска не дали ВСУ создать для себя оперативный кризис на Купянском направлении. Киев провалил попытку деблокировать украинский гарнизон Мирнограда. Редакция Readovka рассмотрела аномалии правоприменения касательно нацистской символики на Украине. НАТО создает предпосылки к переводу конфликта на глобальный уровень.



Обеспечить эвакуацию любой ценой



Прорыв частей 6-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ к поселку Садовое к югу от Купянска вынудил командование ВСУ немедленно предпринимать действия. Угроза переправе украинских войск с восточного берега Оскола у Купянска-Узлового стала критической. Неприятель силами подразделений 92-й ОШБр, 151-й ОМБр и других частей при поддержке расчетов БЛС (войска беспилотных летательных систем, самостоятельный род войск в ВСУ) атаковал позиции 6-й армии в районе Радьковки, Московки и лесного массива "Каштанский лес", примыкающего к поселку Садовое.



Замысел неприятеля очевиден: он заинтересован в том, чтобы наши войска "скомпоновались" в городе и севернее, тем самым ослабив давление на трассу, по которой ВСУ эвакуируются на западный берег Оскола. Несмотря на сильнейший напор противника с сопутствующими потерями, успеха он не добился. Ему не удалось даже инфильтроваться в городскую черту Купянска. Однако неприятель, по всей видимости, продолжит давить на западную часть города и окрестности, добиваясь нашего отхода от поселка Садовое и Каштанского леса. Иначе отступление украинских войск с восточного берега Оскола будет сорвано, а их судьба – предрешена.



"Вариант Родинское"



Покровское направление продолжает оставаться в фокусе пристального внимания. Неприятель полностью утратил контроль над Покровском, остатки гарнизона этого города уходят на соединение с побратимами в Мирнограде. Таким образом, бывший Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ сжался практически вдвое. Подтвердилось прежнее предположение редакции Readovka о том, что неприятель попытается атаковать именно Родинское. Однако и этот "наскок" не удался, хотя передовым штурмовым группам противника и удалось прорваться на западные окраины города, где идут ожесточенные бои. Развить ситуацию в свою пользу у ВСУ не выходит. Неприятель не смог расширить "зазор" между частями 2-й и 51-й на пространстве между городами Родинское и Покровск, чтобы дать окруженцам в Мирнограде шанс на прорыв. Однако он продолжит попытки давления на Родинское и другие сектора ответственности 51-й армии севернее, чтобы дать возможность побратимам прорваться, пока есть кому. Тут главную роль играет медийная составляющая. Киев не может гарантировать успех операции по деблокированию, но будет продолжать расточать силы и ресурсы, лишь бы ни в коем случае не быть уличенным своими медийными военными в том, что Банковая бросила окруженцев.



Шизофрения, или "Если очень надо, то можно"



Жительница Киева предстанет перед судом за демонстрацию нацистской символики. Она выставила в социальных сетях фотографию с флагом 3-го рейха. По местному законодательству, ей грозит до 5 лет лишения свободы.



Если не знать, что это на Украине, то вроде бы обычная история. Но в нашем случае происходит что-то крайне странное. То есть, обычную киевлянку судят за дурную, но все-таки шалость. А настоящих, убежденных мизантропов-гитлеровцев, которые носят нацистскую символику в качестве знаков различия на форме, награждают, причем порой Зеленский персонально.



Тут в пору заговорить о шизофрении в масштабе государства, но, помимо клинической картины, есть и абсолютно прагматические вещи с точки зрения целеполагания Банковой. Прежде всего, маньяки-мизантропы с "мертвыми головами и зиг-рунами" крайне выгодны режиму постмайдана. Он держится на них и ВСУ, которые состоят преимущественно из "бусифицированных" и удерживаются от полного развала боевиками-мизантропами угрозой расправы за неподчинение. Поэтому Банковая просто закрывает глаза на "проделки" своей креатуры. Режим отлично осознает, что вражда с подобным контингентом равносильна смертному приговору.



А вот обычных граждан, которых Банковая не боится, можно судить сколько угодно. И тут мотив – продемонстрировать еврочиновникам видимость активной борьбы с радикалами. Сугубо утилитарный подход – использовать в своих интересах все и всех, кем надо прикрыться, кем надо подтереться. Однако остается крайне странным тот факт, что местные мизантропы не вступаются за рядовых граждан, транслирующих схожие идеологические смыслы. Вероятно, они проявляют свой радикализм лишь там, где им выгодно и ничего за это не будет.



Единое военное пространство



В ЕС идет активная работа по созданию так называемого "военного Шенгена", сообщает польская радиостанция RFM FM. Это необходимо для того, чтобы устранить формальные барьеры для передислокации национальных армий стран-членов НАТО внутри территории Альянса. Таким образом, американский четырехзвездный генерал Алексус Гринкевич, осуществляющий верховное командование объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, может получить право распоряжаться национальными армиями в рамках блока.



В связи с этим стоит обратить особое внимание на недавнее заявление Зеленского по вопросу вступления Украины в Евросоюз.



"Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС", – сказал Зеленский 4 ноября.



Если еще вчера можно было подумать, что он нагло спешит вступить в ЕС, то сегодня ситуация приобрела совсем иное содержание. Украинскому режиму жизненно необходимо обеспечить появление иностранных войск на своей территории. Это гарантия его выживаемости даже не с точки зрения того, что солдаты НАТО займут пустующие украинские окопы. Это защита режима от собственных граждан. Отдельно стоит допустить, что в пору говорить о существовании сговора Киева и Вашингтона по втягиванию Европы в конфликт. Основанием для предположений является тот факт, что НАТО – военный гарант ЕС и всех его полноправных членов в отдельности. Данная схема взаимоотношений Евросоюза и Альянса закреплена в "Глобальной стратегии Евросоюза" (EUGS), принятой в 2016 году.



Да, генерал Гринкевич формально несет ответственность перед высшим органом военной власти в организации – Военным комитетом НАТО. Однако в случае агрессии против Альянса, как и против его военнослужащих, фактические полномочия американца резко возрастают, так как на него персонально ложится ответственность за проведение и планирование операций. И нельзя забывать, что по инициативе экс-генсека НАТО Столтенберга полномочия ВГК ОВС НАТО в Европе расширены еще в ноябре 2022 года.



"Он может перебросить туда [Черноморский регион – восточный фланг НАТО – прим.ред.] дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым", – сказал Столтенберг в ноябре 2022 года.