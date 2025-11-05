Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев

00:52 06.11.2025

Где готовится воевать министерство войны США?

Противники Трампа готовят ответный удар



05.11.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



В конце сентября глава Пентагона собрал на экстренное совещание на базе морской пехоты Куантико (штат Вирджиния) около 850 высших генералов, адмиралов и военных чиновников США и велел им готовиться к войне. Пит Хегсет, возглавляющий министерство войны США, которое было переименовано из Минобороны в начале того же месяца, как пишет Bloomberg, на этой "крайне необычной встрече" заявил, что отныне главной целью военного истеблишмента США является "подготовка к победе".



"Добро пожаловать в министерство Войны, потому что эра министерства обороны закончилась", – подчеркнул Хегсет, сообщив: "Если наши враги по глупости решат бросить нам вызов, они будут сокрушены жестокостью, точностью и свирепостью министерства Войны". Глава Пентагона добавил, что США должны без промедления укреплять свой военный потенциал и наращивать численность войск: "Единственной миссией восстановленного министерства войны является война – ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная".



Министр войны Хегсет не только заявил, что новой миссией Пентагона отныне являются исключительно боевые операции, но и сообщил, что в ВС США "теперь не будет мужиков в платьях, трансгендеров, гомосексуалистов, радикальных экологов и борцов с глобальным потеплением, бородатых, кроме бойцов спецназа, патлатых хиппи и толстяков, т. к. CША покончат со всем этим дерьмом в армии". По данным Wall Street Journal, Пентагон также обеспокоился состоянием запасов вооружений ВС США на фоне возможного военного конфликта с Китаем и призвал оружейные компании удвоить или даже учетверить темпы производства ракет и других боевых средств.



Одновременно с этими заявлениями США принялись активно перебрасывать свои самолеты-заправщики на Ближний Восток, как это имело место перед ударом по ядерным объектам Ирана в июне. Согласно данным систем отслеживания полетов, 28 сентября около 12 танкеров направились к британской авиабазе РАФ Милденхолл, а уже 30 сентября на Ближний Восток вылетели десятки заправщиков вместе с истребителями. По информации Clash Report, часть из них приземлилась на базе Аль-Удейд в Катаре.



Три анонимных источника в британском военном ведомстве заявили Daily Mail, что подобное развертывание может иметь "зловещий" подтекст. А старший директор иранской программы в Фонде защиты демократий Бехнам Талеблу напомнил изданию, что в прошлый раз подобные перемещения завершились атаками на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в ходе операции "Полночный молот" администрация Д. Трампа использовала дезинформацию, чтобы скрыть переброску бомбардировщиков B-2 к иранским объектам. Также Талеблу указал, что Трамп остается единственным президентом США за последние 20 лет, применившим военную силу против иранских ядерных мощностей.



Сам Д. Трамп, уводя внимание американцев и мирового сообщества от Ближнего Востока, в начале октября заявил конгрессу что США находятся в "вооруженном конфликте" с наркокартелями Америки. А еще через несколько дней официально разрешил ЦРУ проводить секретные операции на территории Венесуэлы, а также осуществлять ряд тайных миссий в акватории Карибского бассейна. По информации The New York Times, ссылающейся на источники среди высокопоставленных американских чиновников, это решение стало очередным шагом Белого дома в рамках кампании давления на правительство Николаса Мадуро. По данным источников NYT, конечной целью вашингтонской стратегии остается смена власти в Венесуэле.



Трамп рассказывает о новой военной кампании в Карибском бассейне даже выступая на Генеральной Ассамблее ООН: "Мы начали использовать мощь вооруженных сил США для уничтожения венесуэльских террористов и сетей наркоторговли во главе с Николасом Мадуро". В июле Трамп подписал секретное распоряжение, разрешающее применение силы против наркокартелей. После этого Пентагон увеличил численность своих войск в регионе на 6500 человек и собрал флотилию кораблей в Карибском море. Осенью 2025 г. американские военные принялись автивно наносить удары по лодкам, предположительно связанным с Венесуэлой. С 2 сентября было объявлено о четырех таких операциях, в которых погибло более 17 человек.



На фоне атак на катера и лодки в Карибском море, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США "нарушили колумбийский суверенитет и убили колумбийского рыбака". В ответ Трамп обозвал его "незаконным лидером наркоторговли", "поощряющим производство наркотиков в своей стране", и объявил, что США прекратят финансовую поддержку Колумбии. А министр войны США Пит Хегсет опубликовал кадры очередного удара, нанесенного по "подозрительному судну", якобы занимающемуся наркотрафиком в Южном Карибском море. Судно также якобы связано с Ejército de Liberación Nacional (ELN) – действующей в Колумбии и Венесуэле повстанческой партизанской организацией, признанной Вашингтоном террористической организацией и имеющей отношение к наркотрафику. Сообщается, что в результате этого удара, проведенного в международных водах, были убиты еще три человека.



В Америке очень многим не нравится нынешняя политика Вашингтона, ведущая к созданию горячих точек в Карибском регионе. Поэтому картели стараются нанести ответный и одновременно отвлекающий силовиков Трампа удар на территории самих США, стремясь сделать это так, чтобы втянуть в противостояние с властями и их министерством войны еще и многомиллионную армию незаконных и прочих мигрантов, сочувствующих им леваков, настроенных радикально антитрампистски "демократов" и т. д. С этой целью криминальные синдикаты уже начали обещать вознаграждение за убийство или поимку миграционных агентов, которые проводят депортационные рейды по всей Америке. За живого федерального агента обещают 2 тыс., за убитого – 10 тыс. долларов.



В связи с этим большинство агентов стараются специально закрывать лица масками, чтобы избежать разоблачения, однако всевозможные ультралевые организации, работающие под брендами типа "антифа", все равно стараются изыскивать и выкладывать в открытый доступ все возможные данные о миграционных агентах и их семьях. Вдобавок поддерживающие "демократов" власти на местах на судебном уровне пытаются заставить всех федеральных агентов, которых к ним направляют из Вашингтона, снять маски.



В Чикаго федеральным агентам местные антитрамписты, вооруженные полуавтоматическими винтовками, уже попытались организовать засаду – заблокировали движение и устроили большое ДТП. Случаются и намного более серьезные и знаковые инциденты. Например, 19 октября в оплоте "демократов" Калифорнии над кортежем вице-президента США Ди Вэнса взорвался 155-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его осколки повредили автомобиль калифорнийского дорожного патруля и мотоцикл из кортежа охраны вице-президента США.



По данным The New York Times и Axios, взрыв произошел над трассой Interstate 5 – большой автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Как уточняет NYT, артиллерийский выстрел был произведен с пляжа Уайт-Бич, который находится чуть более чем в километре от дороги. При этом, по словам двух офицеров дорожного патруля, в стрельбе были задействованы боевые снаряды. Всего их было выпущено – во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне – около 60 штук. Стрельба была прекращена после того как один из снарядов взорвался над кортежем вице-президента...



Повестка гражданской войны в США среди левых сейчас стремительно набирает популярность, быстро растет и число желающих с оружием в руках противостоять правительству. Команда Трампа остановить волну накатывающего на США насилия и раскола страны пока не может. "Антифа" признали террористической организацией, но доказать это в суде будет сложно. Остается лишь отправлять в крупные города войска на помощь федеральным агентам (в октябре апелляционный суд США разрешил Трампу послать войска в Портленд, расположенный на северо-западе страны).



Однако это лишь распаляет многих левых, надеющихся за счет дестабилизации Америки обвалить рейтинги Трампа, которые и так падают. Вырваться из этой раскручивающейся спирали насилия уже вряд ли возможно. Трамписты надеются сделать это за счет внешней агрессии (против латиноамериканцев), их противники – внутренней (против жителей самих США). Как следствие, теперь администрация Трампа готовится создать первую в стране Оперативную группу нацгвардии. Она будет состоять из специально обученных подразделений для управления потенциальными гражданскими беспорядками по всей стране в химических, биологических и ядерных чрезвычайных ситуациях и ожидается, что будет полностью функционировать уже к 1 апреля 2026 года.