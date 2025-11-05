 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.11.2025
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:52 06.11.2025

Где готовится воевать министерство войны США?
Противники Трампа готовят ответный удар

05.11.2025 | Олег СЕРГЕЕВ

В конце сентября глава Пентагона собрал на экстренное совещание на базе морской пехоты Куантико (штат Вирджиния) около 850 высших генералов, адмиралов и военных чиновников США и велел им готовиться к войне. Пит Хегсет, возглавляющий министерство войны США, которое было переименовано из Минобороны в начале того же месяца, как пишет Bloomberg, на этой "крайне необычной встрече" заявил, что отныне главной целью военного истеблишмента США является "подготовка к победе".

"Добро пожаловать в министерство Войны, потому что эра министерства обороны закончилась", – подчеркнул Хегсет, сообщив: "Если наши враги по глупости решат бросить нам вызов, они будут сокрушены жестокостью, точностью и свирепостью министерства Войны". Глава Пентагона добавил, что США должны без промедления укреплять свой военный потенциал и наращивать численность войск: "Единственной миссией восстановленного министерства войны является война – ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная".

Министр войны Хегсет не только заявил, что новой миссией Пентагона отныне являются исключительно боевые операции, но и сообщил, что в ВС США "теперь не будет мужиков в платьях, трансгендеров, гомосексуалистов, радикальных экологов и борцов с глобальным потеплением, бородатых, кроме бойцов спецназа, патлатых хиппи и толстяков, т. к. CША покончат со всем этим дерьмом в армии". По данным Wall Street Journal, Пентагон также обеспокоился состоянием запасов вооружений ВС США на фоне возможного военного конфликта с Китаем и призвал оружейные компании удвоить или даже учетверить темпы производства ракет и других боевых средств.

Одновременно с этими заявлениями США принялись активно перебрасывать свои самолеты-заправщики на Ближний Восток, как это имело место перед ударом по ядерным объектам Ирана в июне. Согласно данным систем отслеживания полетов, 28 сентября около 12 танкеров направились к британской авиабазе РАФ Милденхолл, а уже 30 сентября на Ближний Восток вылетели десятки заправщиков вместе с истребителями. По информации Clash Report, часть из них приземлилась на базе Аль-Удейд в Катаре.

Три анонимных источника в британском военном ведомстве заявили Daily Mail, что подобное развертывание может иметь "зловещий" подтекст. А старший директор иранской программы в Фонде защиты демократий Бехнам Талеблу напомнил изданию, что в прошлый раз подобные перемещения завершились атаками на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в ходе операции "Полночный молот" администрация Д. Трампа использовала дезинформацию, чтобы скрыть переброску бомбардировщиков B-2 к иранским объектам. Также Талеблу указал, что Трамп остается единственным президентом США за последние 20 лет, применившим военную силу против иранских ядерных мощностей.

Сам Д. Трамп, уводя внимание американцев и мирового сообщества от Ближнего Востока, в начале октября заявил конгрессу что США находятся в "вооруженном конфликте" с наркокартелями Америки. А еще через несколько дней официально разрешил ЦРУ проводить секретные операции на территории Венесуэлы, а также осуществлять ряд тайных миссий в акватории Карибского бассейна. По информации The New York Times, ссылающейся на источники среди высокопоставленных американских чиновников, это решение стало очередным шагом Белого дома в рамках кампании давления на правительство Николаса Мадуро. По данным источников NYT, конечной целью вашингтонской стратегии остается смена власти в Венесуэле.

Трамп рассказывает о новой военной кампании в Карибском бассейне даже выступая на Генеральной Ассамблее ООН: "Мы начали использовать мощь вооруженных сил США для уничтожения венесуэльских террористов и сетей наркоторговли во главе с Николасом Мадуро". В июле Трамп подписал секретное распоряжение, разрешающее применение силы против наркокартелей. После этого Пентагон увеличил численность своих войск в регионе на 6500 человек и собрал флотилию кораблей в Карибском море. Осенью 2025 г. американские военные принялись автивно наносить удары по лодкам, предположительно связанным с Венесуэлой. С 2 сентября было объявлено о четырех таких операциях, в которых погибло более 17 человек.

На фоне атак на катера и лодки в Карибском море, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США "нарушили колумбийский суверенитет и убили колумбийского рыбака". В ответ Трамп обозвал его "незаконным лидером наркоторговли", "поощряющим производство наркотиков в своей стране", и объявил, что США прекратят финансовую поддержку Колумбии. А министр войны США Пит Хегсет опубликовал кадры очередного удара, нанесенного по "подозрительному судну", якобы занимающемуся наркотрафиком в Южном Карибском море. Судно также якобы связано с Ejército de Liberación Nacional (ELN) – действующей в Колумбии и Венесуэле повстанческой партизанской организацией, признанной Вашингтоном террористической организацией и имеющей отношение к наркотрафику. Сообщается, что в результате этого удара, проведенного в международных водах, были убиты еще три человека.

В Америке очень многим не нравится нынешняя политика Вашингтона, ведущая к созданию горячих точек в Карибском регионе. Поэтому картели стараются нанести ответный и одновременно отвлекающий силовиков Трампа удар на территории самих США, стремясь сделать это так, чтобы втянуть в противостояние с властями и их министерством войны еще и многомиллионную армию незаконных и прочих мигрантов, сочувствующих им леваков, настроенных радикально антитрампистски "демократов" и т. д. С этой целью криминальные синдикаты уже начали обещать вознаграждение за убийство или поимку миграционных агентов, которые проводят депортационные рейды по всей Америке. За живого федерального агента обещают 2 тыс., за убитого – 10 тыс. долларов.

В связи с этим большинство агентов стараются специально закрывать лица масками, чтобы избежать разоблачения, однако всевозможные ультралевые организации, работающие под брендами типа "антифа", все равно стараются изыскивать и выкладывать в открытый доступ все возможные данные о миграционных агентах и их семьях. Вдобавок поддерживающие "демократов" власти на местах на судебном уровне пытаются заставить всех федеральных агентов, которых к ним направляют из Вашингтона, снять маски.

В Чикаго федеральным агентам местные антитрамписты, вооруженные полуавтоматическими винтовками, уже попытались организовать засаду – заблокировали движение и устроили большое ДТП. Случаются и намного более серьезные и знаковые инциденты. Например, 19 октября в оплоте "демократов" Калифорнии над кортежем вице-президента США Ди Вэнса взорвался 155-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его осколки повредили автомобиль калифорнийского дорожного патруля и мотоцикл из кортежа охраны вице-президента США.

По данным The New York Times и Axios, взрыв произошел над трассой Interstate 5 – большой автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Как уточняет NYT, артиллерийский выстрел был произведен с пляжа Уайт-Бич, который находится чуть более чем в километре от дороги. При этом, по словам двух офицеров дорожного патруля, в стрельбе были задействованы боевые снаряды. Всего их было выпущено – во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне – около 60 штук. Стрельба была прекращена после того как один из снарядов взорвался над кортежем вице-президента...

Повестка гражданской войны в США среди левых сейчас стремительно набирает популярность, быстро растет и число желающих с оружием в руках противостоять правительству. Команда Трампа остановить волну накатывающего на США насилия и раскола страны пока не может. "Антифа" признали террористической организацией, но доказать это в суде будет сложно. Остается лишь отправлять в крупные города войска на помощь федеральным агентам (в октябре апелляционный суд США разрешил Трампу послать войска в Портленд, расположенный на северо-западе страны).

Однако это лишь распаляет многих левых, надеющихся за счет дестабилизации Америки обвалить рейтинги Трампа, которые и так падают. Вырваться из этой раскручивающейся спирали насилия уже вряд ли возможно. Трамписты надеются сделать это за счет внешней агрессии (против латиноамериканцев), их противники – внутренней (против жителей самих США). Как следствие, теперь администрация Трампа готовится создать первую в стране Оперативную группу нацгвардии. Она будет состоять из специально обученных подразделений для управления потенциальными гражданскими беспорядками по всей стране в химических, биологических и ядерных чрезвычайных ситуациях и ожидается, что будет полностью функционировать уже к 1 апреля 2026 года.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762379520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Главой офиса программ ОБСЕ
- Ерлан Кошанов: сервисная модель партии "AMANAT" ежедневно помогает тысячам людей решать их проблемы
- Олжас Бектенов об итогах уборочной кампании-2025: "По поручению Главы государства созданы все условия для своевременного и качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ"
- Олжас Бектенов о реализации поручений Президента: "Нужно обеспечить равномерное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах"
- Управление делами президента: страницы истории
- Премьер-министры Казахстана и Беларуси посетили Astana Hub
- Минэнерго Казахстана укрепляет сотрудничество с мировыми лидерами нефтегазовой отрасли на форуме ADIPEC
- В Караганде пресечена финансовая пирамида под видом благотворительности
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам поддержки туристской отрасли
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  