03:39 06.11.2025

В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США

Sohu: Путин удивил мир своей реакцией на санкции США



5 ноября 2025



Реакция президента России Владимира Путина на санкции США против российских энергокомпаний вызвала удивление в мире. Об этом 5 ноября говорится в материале китайского портала Sohu.



"Всего за три дня Путин совершил ряд стремительно сменявших друг друга действий, оставив наблюдателей по всему миру в изумлении, словно они стали свидетелями чего-то совершенно фантастического", - пишут авторы.



По данным журналистов, российский лидер сперва с разницей в несколько дней рассказал об успешных испытаниях нового российского стратегического вооружения - крылатых ракет "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон", - а позднее поручил создать условия для сдачи в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).



"С одной стороны, он предложил гуманитарное решение, а с другой - продемонстрировал два новых вида стратегических вооружений, которые потенциально могут изменить расклад сил в мире. Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России", - подчеркнули авторы материала.



Как отмечается в статье, Путин в очередной раз продемонстрировал свое стратегическое мастерство, тем самым застигнув врасплох оппонентов, и если Запад и дальше продолжит отказываться от принятия реальности, то столкнется с последствиями.



Обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт 31 октября назвал "Посейдон" страшным оружием, поскольку оно может создавать радиоактивные цунами и тем самым нести угрозу для важной береговой инфраструктуры США.



Британская газета Daily Mail 3 ноября сообщила, что заявления президента России Владимира Путина о подводном аппарате "Посейдон" и атомной субмарине "Хабаровск" якобы являлись предупреждением Лондону.



Песков разъяснил слова Путина о ядерных испытаниях

Песков: Путин не давал поручения приступить к подготовке испытания



5 ноября 2025



Президент России Владимир Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним. Об этом 5 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания", - сказал он ТАСС.



Песков уточнил, что президент лишь поручил проработать вопрос о целесообразности проведения испытаний ЯО. Он добавил, что в настоящее время эта тема находится в процессе разработки.



Путин в этот ж день поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможном начале работ по подготовке к испытаниям ядерного оружия.



Президент также указал, что ситуация, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях Соединенных Штатов, является серьезным вопросом. Тогда же министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленное начало подготовки России к полномасштабным ядерным испытаниям.