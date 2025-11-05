 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 06.11.2025
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Архив
Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
03:39 06.11.2025

В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
Sohu: Путин удивил мир своей реакцией на санкции США

5 ноября 2025

Реакция президента России Владимира Путина на санкции США против российских энергокомпаний вызвала удивление в мире. Об этом 5 ноября говорится в материале китайского портала Sohu.

"Всего за три дня Путин совершил ряд стремительно сменявших друг друга действий, оставив наблюдателей по всему миру в изумлении, словно они стали свидетелями чего-то совершенно фантастического", - пишут авторы.

По данным журналистов, российский лидер сперва с разницей в несколько дней рассказал об успешных испытаниях нового российского стратегического вооружения - крылатых ракет "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон", - а позднее поручил создать условия для сдачи в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С одной стороны, он предложил гуманитарное решение, а с другой - продемонстрировал два новых вида стратегических вооружений, которые потенциально могут изменить расклад сил в мире. Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России", - подчеркнули авторы материала.

Как отмечается в статье, Путин в очередной раз продемонстрировал свое стратегическое мастерство, тем самым застигнув врасплох оппонентов, и если Запад и дальше продолжит отказываться от принятия реальности, то столкнется с последствиями.

Обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт 31 октября назвал "Посейдон" страшным оружием, поскольку оно может создавать радиоактивные цунами и тем самым нести угрозу для важной береговой инфраструктуры США.

Британская газета Daily Mail 3 ноября сообщила, что заявления президента России Владимира Путина о подводном аппарате "Посейдон" и атомной субмарине "Хабаровск" якобы являлись предупреждением Лондону.

***

Песков разъяснил слова Путина о ядерных испытаниях
Песков: Путин не давал поручения приступить к подготовке испытания

5 ноября 2025

Президент России Владимир Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним. Об этом 5 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания", - сказал он ТАСС.

Песков уточнил, что президент лишь поручил проработать вопрос о целесообразности проведения испытаний ЯО. Он добавил, что в настоящее время эта тема находится в процессе разработки.

Путин в этот ж день поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможном начале работ по подготовке к испытаниям ядерного оружия.

Президент также указал, что ситуация, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях Соединенных Штатов, является серьезным вопросом. Тогда же министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленное начало подготовки России к полномасштабным ядерным испытаниям.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762389540


