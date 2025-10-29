Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА

06:00 06.11.2025

Казахстан стал самой счастливой страной Центральной Азии - отчет World Happiness Report 2025

29 октября 2025



Страны Центральной Азии продемонстрировали один из самых высоких уровней доброжелательности и взаимопомощи в мире, следует из отчета World Happiness Report 2025, опубликованного Центром благополучия Оксфорда, исследовательской службой Gallup и Сетью ООН по устойчивому развитию. Несмотря на различия в экономическом положении, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан показали устойчиво высокие показатели доверия и социальной сплоченности, передает Exclusive.kz.



Казахстан стал самым "счастливым" государством региона, заняв 43-е место в мировом рейтинге с результатом 6,38 балла по десятибалльной шкале. Страна показала высокие показатели доверия и честности - 30-е место по возврату кошелька соседу и 42-е при возврате незнакомцу.



Узбекистан занял 53-е место с 6,2 балла, выделившись высоким уровнем благотворительности (29-е место) и доверием к полиции (19-е).



Кыргызстан получил 5,9 балла и занял 75-е место, став лидером региона по помощи незнакомцам (55-е место).



Таджикистан оказался на 90-й позиции с показателем 5,4 балла, но вошел в четверку мировых лидеров по уровню волонтерства - этот результат эксперты связывают с сильными традициями коллективной поддержки и взаимопомощи.



Туркменистан в рейтинг не вошел из-за нехватки данных.



Исследование показывает, что средний индекс доброжелательности в странах Центральной Азии колеблется от 0,30 до 0,36 при среднемировом уровне 0,33. По мнению авторов отчета, это свидетельствует о сохранении в регионе прочных социальных связей и культур коллективизма, где взаимопомощь и участие в жизни сообщества остаются ключевыми ценностями.



Эксперты подчеркивают, что ощущение счастья определяется не только уровнем дохода, но и доверием в обществе, стабильностью и чувством свободы. Центральная Азия, по их оценке, остается регионом с "теплым социальным климатом", где человеческая доброта и взаимопомощь компенсируют экономические трудности и недостатки государственных институтов.



Казахстан догнал Россию по уровню жизни и опережает соседей по ВВП

05 ноября 2025



По данным Международного валютного фонда, экономика Казахстана формирует более половины ВВП Центральной Азии. А по реальному уровню благосостояния граждан, измеренному по паритету покупательной способности (ППС), Казахстан вплотную приблизился к показателям России, сообщает Zakon.kz.



МВФ опубликовал отчет за октябрь 2025 года, где дал прогнозы по мировой экономике на 2025 год. Структура глобального рынка остается устойчивой, но выглядит по-разному, в зависимости от того, как считать ВВП: по рыночным ценам (номинальный ВВП) или с учетом покупательной способности (ВВП по ППС).



Примечание: ВВП по ППС показывает, сколько товаров и услуг можно купить на одни и те же деньги внутри страны по сравнению с США. Поскольку в Казахстане цены ниже, чем в развитых странах, его экономика по ППС выглядит значительно крупнее.



Безусловный лидер Центральной Азии



По общему размеру экономики Казахстан в 2025 году займет 50-е место в мире по номинальному ВВП (300 млрд долларов). Но, как отмечают специалисты Finprom.kz, по ППС республика поднимается на 37-е место (912,6 млрд международных долларов). Эта большая разница в три раза отражает более низкий уровень цен в РК по сравнению с многими развитыми странами.



Казахстан остается безусловным экономическим лидером в регионе. Он генерирует более 50% всего совокупного ВВП Центральной Азии.



