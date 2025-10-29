 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 06.11.2025
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
06:00 06.11.2025

Казахстан стал самой счастливой страной Центральной Азии - отчет World Happiness Report 2025
https://exclusive.kz/
29 октября 2025

Страны Центральной Азии продемонстрировали один из самых высоких уровней доброжелательности и взаимопомощи в мире, следует из отчета World Happiness Report 2025, опубликованного Центром благополучия Оксфорда, исследовательской службой Gallup и Сетью ООН по устойчивому развитию. Несмотря на различия в экономическом положении, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан показали устойчиво высокие показатели доверия и социальной сплоченности, передает Exclusive.kz.

Казахстан стал самым "счастливым" государством региона, заняв 43-е место в мировом рейтинге с результатом 6,38 балла по десятибалльной шкале. Страна показала высокие показатели доверия и честности - 30-е место по возврату кошелька соседу и 42-е при возврате незнакомцу.

Узбекистан занял 53-е место с 6,2 балла, выделившись высоким уровнем благотворительности (29-е место) и доверием к полиции (19-е).

Кыргызстан получил 5,9 балла и занял 75-е место, став лидером региона по помощи незнакомцам (55-е место).

Таджикистан оказался на 90-й позиции с показателем 5,4 балла, но вошел в четверку мировых лидеров по уровню волонтерства - этот результат эксперты связывают с сильными традициями коллективной поддержки и взаимопомощи.

Туркменистан в рейтинг не вошел из-за нехватки данных.

Исследование показывает, что средний индекс доброжелательности в странах Центральной Азии колеблется от 0,30 до 0,36 при среднемировом уровне 0,33. По мнению авторов отчета, это свидетельствует о сохранении в регионе прочных социальных связей и культур коллективизма, где взаимопомощь и участие в жизни сообщества остаются ключевыми ценностями.

Эксперты подчеркивают, что ощущение счастья определяется не только уровнем дохода, но и доверием в обществе, стабильностью и чувством свободы. Центральная Азия, по их оценке, остается регионом с "теплым социальным климатом", где человеческая доброта и взаимопомощь компенсируют экономические трудности и недостатки государственных институтов.

***

Казахстан догнал Россию по уровню жизни и опережает соседей по ВВП
05 ноября 2025

По данным Международного валютного фонда, экономика Казахстана формирует более половины ВВП Центральной Азии. А по реальному уровню благосостояния граждан, измеренному по паритету покупательной способности (ППС), Казахстан вплотную приблизился к показателям России, сообщает Zakon.kz.

МВФ опубликовал отчет за октябрь 2025 года, где дал прогнозы по мировой экономике на 2025 год. Структура глобального рынка остается устойчивой, но выглядит по-разному, в зависимости от того, как считать ВВП: по рыночным ценам (номинальный ВВП) или с учетом покупательной способности (ВВП по ППС).

Примечание: ВВП по ППС показывает, сколько товаров и услуг можно купить на одни и те же деньги внутри страны по сравнению с США. Поскольку в Казахстане цены ниже, чем в развитых странах, его экономика по ППС выглядит значительно крупнее.

Безусловный лидер Центральной Азии

По общему размеру экономики Казахстан в 2025 году займет 50-е место в мире по номинальному ВВП (300 млрд долларов). Но, как отмечают специалисты Finprom.kz, по ППС республика поднимается на 37-е место (912,6 млрд международных долларов). Эта большая разница в три раза отражает более низкий уровень цен в РК по сравнению с многими развитыми странами.

Казахстан остается безусловным экономическим лидером в регионе. Он генерирует более 50% всего совокупного ВВП Центральной Азии.



Сравните с соседями:

- Узбекистан имеет номинальный ВВП в 137,5 млрд долларов, а ВВП по ППС – 473,5 млрд международных долларов.
- Беларусь находится на 81-м месте по номиналу и на 64-м по ППС.
- Остальные страны – Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан – находятся на периферии мирового рейтинга.

Реальное благосостояние: РК догоняет Россию

Для оценки уровня жизни важен не общий ВВП, а ВВП на душу населения. И здесь у Казахстана есть повод для оптимизма.

По номинальному ВВП на человека Казахстан (14,7 тыс. долларов) находится на среднемировом уровне. Это почти в четыре раза выше, чем в среднем по соседним странам Центральной Азии. В России этот показатель чуть выше – 17,4 тыс. долларов.

Однако главный прорыв виден в показателе ВВП по ППС на душу населения. Именно он отражает реальную покупательную способность граждан.

Россия здесь лидирует с 49 тыс. международных долларов, но Казахстан почти сравнялся с ней – 44,8 тыс. международных долларов. Разрыв минимален.

Это значит, что по реальному уровню благосостояния граждан с учетом внутренних цен Казахстан успешно догоняет Россию и значительно отрывается от других соседей:

- Туркменистан: 22,9 тыс. международных долларов.
- Узбекистан: 12,6 тыс. международных долларов.
- Кыргызстан: 8,9 тыс. международных долларов.
- Таджикистан: 6,1 тыс. международных долларов.

Куда смещается центр роста?

Вообще, глобальные темпы роста экономики в 2025 году остаются стабильными – около 3,2%. Главным двигателем роста остается Азия, а не развитые страны Запада.

- Китай вырастет на 4,8%, Индия – на 6,5%.
- Казахстан прогнозирует ускорение роста с 4,8% (в 2024 году) до 5,9% в 2025 году.
- Россию ждет резкое замедление: до 0,6% в 2025 году из-за санкций и структурных проблем.

На этом фоне Европа теряет свое былое влияние. Германия, ключевое промышленное ядро Евросоюза, второй год подряд находится в рецессии, а в 2025 году покажет рост всего на 0,2%. Это происходит после потери дешевых энергоносителей, которые теперь с дисконтом уходят в Китай и Индию.

Ранее мы сообщили, что Казахстан вошел в топ-35 мирового рейтинга конкурентоспособности.

Андрей Зубов

***

Казахстан формирует более половины ВВП Центральной Азии - данные МВФ
https://www.caravan.kz/
5 Ноября

По данным Международного валютного фонда, экономика Казахстана обеспечивает свыше 50% совокупного ВВП Центральной Азии, а по уровню благосостояния граждан, измеренному по паритету покупательной способности (ППС), республика вплотную подошла к показателям России.

В октябрьском отчете МВФ за 2025 год Казахстан занимает 50-е место в мире по номинальному ВВП - $300 млрд, но по ВВП с учетом ППС поднимается на 37-е место, с объемом 912,6 млрд международных долларов, сообщает 365Info.kz.

Разрыв в три раза отражает более низкий уровень цен в стране по сравнению с развитыми экономиками.

Среди соседей Казахстан значительно опережает Узбекистан (ППС - $473,5 млрд), а также Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан, которые остаются на периферии мирового рейтинга.

ВВП на душу населения в Казахстане составляет $14,7 тыс., что почти в четыре раза выше, чем в среднем по Центральной Азии, и лишь немного ниже российского уровня ($17,4 тыс.). По ВВП по ППС на душу населения республика достигает 44,8 тыс. международных долларов, тогда как в России этот показатель составляет 49 тыс. - разрыв минимален. Для сравнения: в Туркменистане - 22,9 тыс., в Узбекистане - 12,6 тыс., в Кыргызстане - 8,9 тыс., в Таджикистане - 6,1 тыс. международных долларов.

МВФ также прогнозирует ускорение роста экономики Казахстана с 4,8% в 2024 году до 5,9% в 2025 году. В то же время российская экономика, по оценке фонда, замедлится до 0,6% из-за санкций и структурных ограничений.

Таким образом, Казахстан сохраняет статус безусловного экономического лидера Центральной Азии и постепенно укрепляет позиции среди быстрорастущих экономик Азии на фоне снижения темпов роста в Европе и развитых странах Запада.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762398000


