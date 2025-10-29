|Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
06:00 06.11.2025
Казахстан стал самой счастливой страной Центральной Азии - отчет World Happiness Report 2025
29 октября 2025
Страны Центральной Азии продемонстрировали один из самых высоких уровней доброжелательности и взаимопомощи в мире, следует из отчета World Happiness Report 2025, опубликованного Центром благополучия Оксфорда, исследовательской службой Gallup и Сетью ООН по устойчивому развитию. Несмотря на различия в экономическом положении, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан показали устойчиво высокие показатели доверия и социальной сплоченности, передает Exclusive.kz.
Казахстан стал самым "счастливым" государством региона, заняв 43-е место в мировом рейтинге с результатом 6,38 балла по десятибалльной шкале. Страна показала высокие показатели доверия и честности - 30-е место по возврату кошелька соседу и 42-е при возврате незнакомцу.
Узбекистан занял 53-е место с 6,2 балла, выделившись высоким уровнем благотворительности (29-е место) и доверием к полиции (19-е).
Кыргызстан получил 5,9 балла и занял 75-е место, став лидером региона по помощи незнакомцам (55-е место).
Таджикистан оказался на 90-й позиции с показателем 5,4 балла, но вошел в четверку мировых лидеров по уровню волонтерства - этот результат эксперты связывают с сильными традициями коллективной поддержки и взаимопомощи.
Туркменистан в рейтинг не вошел из-за нехватки данных.
Исследование показывает, что средний индекс доброжелательности в странах Центральной Азии колеблется от 0,30 до 0,36 при среднемировом уровне 0,33. По мнению авторов отчета, это свидетельствует о сохранении в регионе прочных социальных связей и культур коллективизма, где взаимопомощь и участие в жизни сообщества остаются ключевыми ценностями.
Эксперты подчеркивают, что ощущение счастья определяется не только уровнем дохода, но и доверием в обществе, стабильностью и чувством свободы. Центральная Азия, по их оценке, остается регионом с "теплым социальным климатом", где человеческая доброта и взаимопомощь компенсируют экономические трудности и недостатки государственных институтов.
Казахстан догнал Россию по уровню жизни и опережает соседей по ВВП
05 ноября 2025
По данным Международного валютного фонда, экономика Казахстана формирует более половины ВВП Центральной Азии. А по реальному уровню благосостояния граждан, измеренному по паритету покупательной способности (ППС), Казахстан вплотную приблизился к показателям России, сообщает Zakon.kz.
МВФ опубликовал отчет за октябрь 2025 года, где дал прогнозы по мировой экономике на 2025 год. Структура глобального рынка остается устойчивой, но выглядит по-разному, в зависимости от того, как считать ВВП: по рыночным ценам (номинальный ВВП) или с учетом покупательной способности (ВВП по ППС).
Примечание: ВВП по ППС показывает, сколько товаров и услуг можно купить на одни и те же деньги внутри страны по сравнению с США. Поскольку в Казахстане цены ниже, чем в развитых странах, его экономика по ППС выглядит значительно крупнее.
Безусловный лидер Центральной Азии
По общему размеру экономики Казахстан в 2025 году займет 50-е место в мире по номинальному ВВП (300 млрд долларов). Но, как отмечают специалисты Finprom.kz, по ППС республика поднимается на 37-е место (912,6 млрд международных долларов). Эта большая разница в три раза отражает более низкий уровень цен в РК по сравнению с многими развитыми странами.
Казахстан остается безусловным экономическим лидером в регионе. Он генерирует более 50% всего совокупного ВВП Центральной Азии.
Сравните с соседями:
- Узбекистан имеет номинальный ВВП в 137,5 млрд долларов, а ВВП по ППС – 473,5 млрд международных долларов.
- Беларусь находится на 81-м месте по номиналу и на 64-м по ППС.
- Остальные страны – Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан – находятся на периферии мирового рейтинга.
Реальное благосостояние: РК догоняет Россию
Для оценки уровня жизни важен не общий ВВП, а ВВП на душу населения. И здесь у Казахстана есть повод для оптимизма.
По номинальному ВВП на человека Казахстан (14,7 тыс. долларов) находится на среднемировом уровне. Это почти в четыре раза выше, чем в среднем по соседним странам Центральной Азии. В России этот показатель чуть выше – 17,4 тыс. долларов.
Однако главный прорыв виден в показателе ВВП по ППС на душу населения. Именно он отражает реальную покупательную способность граждан.
Россия здесь лидирует с 49 тыс. международных долларов, но Казахстан почти сравнялся с ней – 44,8 тыс. международных долларов. Разрыв минимален.
Это значит, что по реальному уровню благосостояния граждан с учетом внутренних цен Казахстан успешно догоняет Россию и значительно отрывается от других соседей:
- Туркменистан: 22,9 тыс. международных долларов.
- Узбекистан: 12,6 тыс. международных долларов.
- Кыргызстан: 8,9 тыс. международных долларов.
- Таджикистан: 6,1 тыс. международных долларов.
Куда смещается центр роста?
Вообще, глобальные темпы роста экономики в 2025 году остаются стабильными – около 3,2%. Главным двигателем роста остается Азия, а не развитые страны Запада.
- Китай вырастет на 4,8%, Индия – на 6,5%.
- Казахстан прогнозирует ускорение роста с 4,8% (в 2024 году) до 5,9% в 2025 году.
- Россию ждет резкое замедление: до 0,6% в 2025 году из-за санкций и структурных проблем.
На этом фоне Европа теряет свое былое влияние. Германия, ключевое промышленное ядро Евросоюза, второй год подряд находится в рецессии, а в 2025 году покажет рост всего на 0,2%. Это происходит после потери дешевых энергоносителей, которые теперь с дисконтом уходят в Китай и Индию.
Ранее мы сообщили, что Казахстан вошел в топ-35 мирового рейтинга конкурентоспособности.
https://www.caravan.kz/
