Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами

06:18 06.11.2025

Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в расширенном формате в Каире

05.11.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, в рамках официального визита в Арабскую Республику Египет провел переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в расширенном формате г.Каир.



