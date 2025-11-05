 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.11.2025
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:18 06.11.2025

Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в расширенном формате в Каире
05.11.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, в рамках официального визита в Арабскую Республику Египет провел переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в расширенном формате г.Каир.



Обсуждены ключевые направления кыргызско-египетского сотрудничества, включая вопросы развития политического диалога, экономического взаимодействия, инвестиций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Главы двух государств выразили удовлетворение положительной динамикой двусторонних отношений и подчеркнули готовность придать им новый импульс.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси тепло приветствовал Президента Садыра Жапарова, отметив, что Египет придает большое значение развитию дружественных отношений с Кыргызстаном.

Он подчеркнул готовность египетской стороны к укреплению политического диалога и углублению практического взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.

Президент Египта выразил уверенность, что визит кыргызского лидера станет важным шагом в партнерстве между двумя странами и создаст прочную основу для реализации совместных инициатив.

В свою очередь, Президент Садыр Жапаров отметил, что до настоящего времени, с момента обретения независимости, ни один президент Кыргызстана не совершал визитов на африканский континент.

Президент Садыр Жапаров высоко оценил конструктивную роль Египта в регионе Ближнего Востока и на африканском континенте.

Он также сообщил, что в целях укрепления дружбы и развития связей между двумя странами принято решение об открытии Посольства Кыргызской Республики в городе Каир.

Будут подписаны соглашения, направленные на расширение взаимодействия между Кыргызстаном и Египтом в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах, а также принято решение о создании Межправительственной комиссии. Садыр Жапаров предложил провести ее первое заседание в Бишкеке.

В свою очередь, Президент Египта поддержал данную инициативу.

Президент Садыр Жапаров выделил активное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Садыр Жапаров пригласил Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить Кыргызстан с официальным визитом и принять участие в саммите ШОС, который пройдет в Бишкеке осенью 2026 года, а также в VI Всемирных играх кочевников и мероприятиях, посвященных Дню независимости Кыргызской Республики.

В завершение встречи стороны подтвердили, что между Кыргызстаном и Египтом существует огромный потенциал для развития взаимовыгодного партнерства.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762399080


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 ноября 2025 года №1081
- Мажилис одобрил проект нового закона о банках и банковской деятельности в первом чтении
- Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
- Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств СНГ
- Казахстан представил приоритеты в области социальной политики и международного сотрудничества на Втором Всемирном саммите по социальному развитию в Дохе
- Запретить нельзя информировать: анализ антитабачных мер в Казахстане
- Вице-премьер Канат Бозумбаев провел встречу с представителями Всемирного Банка
- Кадровые перестановки
- Часть средств Нацфонда и золотовалютных резервов могут вложить в крипту
- "Никто не соблюдает запрет": депутат предложил узаконить многоженство в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  