|Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:18 06.11.2025
Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в расширенном формате в Каире
05.11.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, в рамках официального визита в Арабскую Республику Египет провел переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в расширенном формате г.Каир.
Обсуждены ключевые направления кыргызско-египетского сотрудничества, включая вопросы развития политического диалога, экономического взаимодействия, инвестиций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Главы двух государств выразили удовлетворение положительной динамикой двусторонних отношений и подчеркнули готовность придать им новый импульс.
Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси тепло приветствовал Президента Садыра Жапарова, отметив, что Египет придает большое значение развитию дружественных отношений с Кыргызстаном.
Он подчеркнул готовность египетской стороны к укреплению политического диалога и углублению практического взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.
Президент Египта выразил уверенность, что визит кыргызского лидера станет важным шагом в партнерстве между двумя странами и создаст прочную основу для реализации совместных инициатив.
В свою очередь, Президент Садыр Жапаров отметил, что до настоящего времени, с момента обретения независимости, ни один президент Кыргызстана не совершал визитов на африканский континент.
Президент Садыр Жапаров высоко оценил конструктивную роль Египта в регионе Ближнего Востока и на африканском континенте.
Он также сообщил, что в целях укрепления дружбы и развития связей между двумя странами принято решение об открытии Посольства Кыргызской Республики в городе Каир.
Будут подписаны соглашения, направленные на расширение взаимодействия между Кыргызстаном и Египтом в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах, а также принято решение о создании Межправительственной комиссии. Садыр Жапаров предложил провести ее первое заседание в Бишкеке.
В свою очередь, Президент Египта поддержал данную инициативу.
Президент Садыр Жапаров выделил активное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Шанхайскую организацию сотрудничества.
Садыр Жапаров пригласил Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить Кыргызстан с официальным визитом и принять участие в саммите ШОС, который пройдет в Бишкеке осенью 2026 года, а также в VI Всемирных играх кочевников и мероприятиях, посвященных Дню независимости Кыргызской Республики.
В завершение встречи стороны подтвердили, что между Кыргызстаном и Египтом существует огромный потенциал для развития взаимовыгодного партнерства.