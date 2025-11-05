Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода

16:22 06.11.2025

05 ноября 2025 года



Распоряжением Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на досрочных парламентских выборах в Кыргызской Республике назначен председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Махмадали Ватанзода.



