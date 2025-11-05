 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 06.11.2025
Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
16:22 06.11.2025

Махмадали Ватанзода назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане
05 ноября 2025 года

Распоряжением Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на досрочных парламентских выборах в Кыргызской Республике назначен председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Махмадали Ватанзода.



В состав группы наблюдателей войдут представители парламентов государств - участников МПА СНГ, должностные лица Ассамблеи и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Международные наблюдатели от МПА СНГ принимают участие в мониторинге выборов по приглашению Жогорку Кенеша Кыргызстана.

Досрочные парламентские выборы состоятся 30 ноября 2025 года. Они пройдут по новой системе: страна будет разделена на 30 округов, от каждого из которых в парламент будут избраны по три депутата.

Для удобства избирателей будет применено дистанционное голосование, а избирательные участки откроются в аэропортах, на рынках, в торговых центрах, больницах и воинских частях. Планируется открыть 100 участков за рубежом.

Группа наблюдателей от МПА СНГ ведет долгосрочный мониторинг электоральной кампании, в рамках которого состоялись встречи с руководством мэрии Бишкека, представителями ЦИК и ОИК, а также кандидатами в Жогорку Кенеш.

Напомним, 25 сентября депутаты единогласно проголосовали за самороспуск парламента. Причиной стало стремление избежать перегрузки бюджета и избирательной системы - по конституции, следующие парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2026 года, а президентские - уже в январе 2027-го.

Источник - МПА СНГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762435320


