ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов

16:26 06.11.2025 ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление?

Администрация Трампа после восьмимесячной паузы тайно погасила долг по членским взносам США



06.11.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В этом году Всемирная торговая организация (ВТО) отметила свое тридцатилетие – была учреждена 1 января 1995 года. Однако она возникла не на пустом месте. Ее предшественником было Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенное в 1947 г. На протяжении без малого полувека ГАТТ фактически выполняло функции международной организации, хотя формально статуса международной организации не имело. Если отсчитывать от даты подписания ГАТТ, то фактически международная организация по вопросам внешней торговли в этом году отметила уже 78-ю годовщину. Почтенный возраст. Организация "ГАТТ/ВТО" не раз переживала сложные времена. Но, кажется, в этом году она оказалась не просто в сложном положении. Она, образно выражаясь, оказалась при смерти. При этом эксперты называют конкретного субъекта, приведшего ВТО в состояние, которое журналисты образно назвали "комой" или "параличом". Таким субъектом является 47-й президент США Дональд Трамп.



Напомню, что идею создания международной организации по вопросам внешней торговли начали обсуждать еще на Конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Америке удалось тогда добиться решения по таким ключевым вопросам послевоенного финансово-экономического устройства мира, как принятие золотодолларового стандарта и учреждение Международного валютного фонда и Всемирного банка. Вашингтон тогда хотел добиться также принятия решения по международной организации, ведающей вопросами внешней торговли. Но такое решение требовало очень скрупулезной подготовительной работы. Поэтому решение по торговой организации было отложено. Опуская детали подготовительной работы, отмечу, что в конце концов в октябре 1947 года было подписано Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Правда, СССР не стал участником ни МВФ, ни Всемирного банка, ни ГАТТ. США и ряд стран Запада планировали, что после подписания ГАТТ следующим шагом станет создание международной организации по торговле. Однако такой шаг тогда не удалось сделать. Он был сделан лишь спустя 48 лет, когда была учреждена ВТО.



ГАТТ и ВТО призваны были продвигать в жизнь принципы свободной международной торговли (принципы фритредерства). Действительно на протяжении десятилетий несмотря на многие сложности благодаря многосторонним и двухсторонним переговорам в рамках ГАТТ и ВТО удавалось снижать импортные пошлины (иногда даже обнулять) и демонтировать разного рода нетарифные барьеры (количественные ограничения, технические и экологические стандарты и проч.). За время существования ГАТТ было проведено в общей сложности девять международных раундов по ослаблению торгового протекционизма. Кроме того, происходил процесс постоянного расширения участников ГАТТ/ВТО. В начале процесса участников было всего 23 страны (число подписавших ГАТТ в 1947 году). На начало нынешнего года членами ВТО было 162 государства (плюс ЕС и еще три международных объединения).



Соединенные Штаты были главными инициаторами создания ГАТТ и ВТО и их правил. Американские политики порой хвастливо заявляли, что ГАТТ и ВТО – детище американское. Без США, мол, послевоенная мировая торговля представляла бы собой перманентную торговую войну.



Но неожиданно отношение Америки к ВТО и принципу фритредерства стали меняться радикально. Это произошло при 45-м президенте США Дональде Трампе. Он стал ратовать за повышение пошлин на импортируемые Америкой товары с целью восстановления деградирующей экономики США. В первый срок своего пребывания в Белом доме Трамп сконцентрировался на американо-китайской торговле, на которую приходилось около половины гигантского дефицита всей внешней торговли США. Вот дефициты американо-китайской торговли в середине прошлого десятилетия (млрд долл.): 2015 г. – 367,3; 2016 г. – 347,0; 2017 г. – 335,4. Также большие дефициты Америка имела в торговле с Канадой и Мексикой. И Трамп также грозился навести порядок в торговле с соседями.



Неожиданно негативным стало отношение Вашингтона к ВТО. В июле 2016 года во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что США покинут Всемирную торговую организацию (ВТО), если организация заблокирует его планы по защите тарифами внутреннего рынка страны. Уже находясь в Белом доме, в 2018 году президент Трамп заявил: "ВТО - это катастрофа, организация делает почти невозможным ведение бизнеса для США, страна теряет много денег в пользу Мексики и Канады". Наблюдатели, ссылаясь на свои источники утверждали, что Трамп еще в первый срок своего пребывания в Белом доме в узком кругу говорил о возможности покинуть ВТО. Со стороны Трампа в адрес ВТО были не только угрозы, но и конкретные действия. Вероятно, Трампу не понравилось то, что представителю США в ВТО регулярно напоминали, что Вашингтон, завязав торговую войну с Китаем, нарушает правила этой организации. Вашингтон, в свою очередь, пытался навести свой порядок в ВТО. Это, в частности, проявилось в том, что с конца 2019 года США начали систематически блокировать процесс назначения новых арбитров в Апелляционный орган (АО), призванный решать торговые споры. Апелляционный орган ВТО перестал работать из-за нехватки судей.



Второй срок своего пребывания в Белом доме Трамп начал с того, что сразу же после инаугурации подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также был подписан указ о выходе из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН). 4 февраля Трамп подписал указ, предусматривающий ревизию участия США в ООН в целом и ЮНЕСКО в частности. Вместе с тем никаких публичных заявлений о возможном выходе США из ВТО Трамп не делал. Правда, в апреле 2025 г. в палате представителей Конгресса США был представлен законопроект о выходе США из ВТО. Но напрямую с Трампом эту инициативу конгрессменов журналисты и эксперты связывать не стали.



Между тем своими заявлениями и указами по введению сумасшедших импортных тарифов 47-й президент США фактически продемонстрировал, что откровенно плюет на принципы и правила ВТО. Те самые принципы и правила, которые когда-то продвигали в жизнь его предшественники. Примечательно, что если в первый свой срок пребывания в Белом доме Трамп пытался перестроить торговлю США только с теми странами, по которым Америка имела самые большие торговые дефициты (Китай, Канада, Мексика), то во второй срок он начал кардинальную перестройку торговли практически со всеми странами мира. Некоторые наблюдатели назвали такую перестройку глобальной торговой войной Трампа.



Примечательно, что Трамп стал круто повышать импортные тарифы, ссылаясь не только на необходимость защиты внутреннего рынка от международной конкуренции. Он стал смешивать торговлю с политикой, ставя величину тарифов в зависимость от того, выполняет торговый партнер США или не выполняет требования Вашингтона по тем или иным вопросам, не имеющим отношения к торговле. Например, пригрозил странам БРИКС введением 100-процентного тарифа, если они будут разрабатывать свою валюту. Мол, это прямой вызов доллару США. Или, привязывая тарифы по торговле с Канадой и Мексикой к вопросу о том, насколько эффективно соседи будут бороться с наркобизнесом. Мол, таким образом Трамп сумеет побороть наркоманию в США.



Торговый представитель США (должность в аппарате американского президента) Джеймисон Грир в своей колонке в газете The New York Times в начале августа нынешнего года написал: "Всего за несколько месяцев США обеспечили себе больший доступ на зарубежные рынки, чем за годы безрезультатных переговоров по ВТО". Это прямой намек на то, что ВТО давно уже стала обузой для Америки.



Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в середине октября заявил, что под руководством Дональда Трампа "США сумели перестроить международную торговую систему таким образом, как этого никогда не предполагал сам Совет ВТО".



Первые месяцы нынешнего года ВТО делала вид, что не замечает дерзких заявлений и указов Трампа, грубо нарушающих те правила международной торговли, которые с большим трудом нарабатывались десятилетиями. Уже к началу марта текущего года с момента инаугурации 47-го президента США в органе по разрешению споров ВТО было инициировано пять дел против американских пошлин. Три – по заявлению Канады, а два – по заявлению Китая. Но ВТО явно не спешила с вынесением вердиктов по спорам.



Генеральный директор ВТО – чернокожая дама, которую зовут Нгози Оконджо-Ивеала. Она родом из Нигерии, но существенную часть своей жизни провела в США. Имеет гражданство США. Училась в Гарвардском университете, готовила докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте. В 1982–2003 годах занимала ответственные посты в руководстве Всемирного банка. В 2003–2006 годах и 2011–2015 годах возглавляла Министерство финансов Нигерии. 15 февраля 2021 года утверждена генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО), вступила в должность 1 марта того же года. 29 ноября 2024 года переназначена на пост на четырехлетний срок, начинающийся 1 сентября 2025 года.



Примечательно, что до 1 сентября нынешнего года Нгози Оконджо-Ивеала всячески уходила от критики инициатив Трампа, касающихся импортных пошлин. Более того, на первых порах она даже его оправдывала и поддерживала. Глава ВТО в марте публично заявила о своем несогласии с теми, кто считает, что действия 47-го президента США привели к хаосу в системе ВТО и международной торговле. Мол, речь идет лишь о сбое. И призвала все страны к кооперации с США. "Я думаю, нам нужно прислушаться к Соединенным Штатам и выслушать, что их беспокоит", – сказала глава ВТО.



Некоторые наблюдатели такую более чем странную толерантность чернокожей дамы к деструктивной деятельности Трампа объясняют очень просто: ей хотелось любой ценой остаться в кресле главы ВТО на второй срок. Второй срок начался 1 сентября, а уже 2 сентября агентство Рейтер опубликовало материал "Tariffs cause 'unprecedented' disruption to global trade rules, WTO chief says" (Глава ВТО заявила, что тарифы нарушают правила мировой торговли в беспрецедентном масштабе). В материале содержатся ссылки на Нгози Оконджо-Ивеалу, которая начала петь совсем по-другому.



Торговая политика президента США Дональда Трампа, по ее мнению, привела к серьезнейшим нарушениям правил мировой торговли за последние 80 лет. Она отметила, что из-за введения Трампом высоких импортных пошлин доля мировой торговли, осуществляемой на условиях ВТО, упала до 72% и может сократиться еще больше. При этом глава ВТО обратила внимание на то, что сделана попытка использовать тарифы в геополитических и геостратегических целях. И ВТО, по ее словам, "ничего не может с этим поделать".



По оценкам ВТО, в первом полугодии 2025 г. был заметный всплеск мировой торговли. Оборот мировой торговли товарами в первом полугодии увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такой всплеск в значительной степени был обусловлен тем, что значительно увеличились поставки товаров в США с тем, чтобы успеть закрыть контракты до повышения пошлин. А по итогам всего 2025 года ожидается прирост мирового товарооборота на 0,9%. На следующий год прирост мирового товарооборота может оказаться околонулевым в силу ожидаемого охлаждения мировой экономики и негативного влияния пошлин Трампа. "Система потрепана, она изранена, но она все еще стоит", – сказала глава ВТО Дэну Мерфи из CNBC 28 октября.



При вступлении в должность на второй срок глава ВТО выразила озабоченность планами администрации Трампа сократить или даже прекратить финансирование организации. Представитель США заявил на заседании ВТО 4 марта, что платежи за 2024 и 2025 годы заморожены до пересмотра взносов в международные организации. При этом сроки завершения этого процесса пока не установлены. Уже на конец декабря 2024 года задолженность США перед ВТО составила 25,7 млн долларов. Согласно правилам ВТО, странам-неплательщикам грозят ограничения. И ряд административных ограничений в отношении США стал действовать уже с марта месяца. Если взносы не поступают более года, их представители теряют право председательствовать в органах организации и получать официальные документы. А вот полное исключение страны из ВОЗ из-за неуплаты взносов, как это ни парадоксально, согласно не очень внятным правилам ВТО, весьма проблематично. Многие наблюдатели посчитали, что неуплата Соединенными Штатами взносов исключением из ВОЗ им не грозит. Что Вашингтон умышленно пошел на то, чтобы "заморозить" свое пребывание в ВОЗ. А когда глобальная торговая война закончится, США, мол, погасят свой долг и вновь станут полноправным членом организации.



В самом конце октября пришла неожиданная новость, которую сообщила Financial Times. Администрация президента Дональда Трампа после восьмимесячной паузы тайно погасила долг по членским взносам США ВТО в размере примерно 25 млн долларов. Белый дом в ответе на запрос FT подтвердил факт платежа, хотя точную сумму не назвал. Из внутренних документов ВТО стало известно, что административные ограничения с США сняты.



Эксперты на эту новость прореагировали следующим образом: Трамп, мол, передумал покидать ВТО или замораживать на неопределенный срок членство США в этой организации. Он попытается проводить дальнейшую перестройку мировой торговли в интересах США, используя ВТО. Тем более что организацию возглавляет дама, которая, хотя и родилась в Нигерии, является гражданкой США. А потому должна следовать слогану Трампа – MAGA ("Америка вновь должна стать великой!"). Источник - Фонд стратегической культуры

