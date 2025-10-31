 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
19:50 06.11.2025

Отправка северокорейского контингента в РФ: сигнал о формировании нового альянса
Политолог Иванов оценил перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин"

На международной арене все чаще работает "дипломатия реальных дел". Северная Корея без громких заявлений направила в Россию своих специалистов. Тихо, без фанфар, но с четким посланием: слова уступают место делу. Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что это не случайная акция и не жест вежливости.

В составе северокорейского контингента – инженеры, саперы, специалисты по восстановлению и техническому обеспечению. Люди, умеющие работать в полевых условиях и выполнять задачи, от которых зависит безопасность территорий.

Пока одни партнеры по союзам подсчитывают выгоды и выставляют условия, Пхеньян выбрал путь конкретных действий. Этот шаг стал частью последовательной линии, показывающей, что взаимодействие России и Северной Кореи выходит за рамки дипломатических формул. Эксперты считают, что Пекин тоже все больше склоняется к союзу с Москвой. Не исключено формирование трехсторонней оси: Москва – Пхеньян – Пекин.

– Ситуация беспрецедентная, – отмечает политолог Олег Иванов. – Мы впервые за десятилетия видим, как Северная Корея не просто выражает поддержку, а оказывает ее конкретными действиями. По данным южнокорейской разведки, около пяти тысяч военнослужащих инженерных войск КНДР направляются в Россию для восстановления инфраструктуры. Еще примерно тысяча – саперы, которые займутся разминированием приграничных территорий, в первую очередь в Курской области. Общая численность контингента может достигать десяти тысяч человек.

По словам эксперта, Пхеньян не сопровождает эти действия громкими заявлениями.

– Северная Корея, – говорит он, – вообще не склонна к публичным кампаниям. Они действуют тихо и последовательно. Это важное отличие от многих стран, которые, например, громко говорят о "нейтралитете", но на деле ведут себя избирательно. Здесь речь идет о реальной помощи союзнику, а не о политической демонстрации.

Иванов подчеркивает, что присутствие северокорейских подразделений имеет не только практическое, но и символическое значение:

– Это показатель доверия. Разминирование и восстановительные работы – не парадные задачи. Это риск, ответственность. Когда партнер берется за такие функции, это означает высокий уровень взаимопонимания между странами.

Участие северокорейских специалистов в российских восстановительных проектах не предполагает их вовлечения в боевые действия. Задачи строго определены: инженерные, технические, гуманитарные. Но даже в этом формате они получат возможность изучить современные методы работы в условиях повышенной опасности. В частности, речь идет о взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, защите саперов от атак беспилотников, применении средств подавления сигналов – все это станет частью практики. Такой опыт ценен для обеих сторон.

В Пекине подчеркивают, что развитие сотрудничества трех стран строится на принципах стратегического партнерства. В официальном заявлении МИД Китая отмечалось, что Пекин готов вместе с Россией последовательно претворять в жизнь достигнутые договоренности и совместно играть позитивную роль по ключевым международным вопросам. Президент Си Цзиньпин в поздравительном послании лидеру КНДР подчеркнул готовность "рука об руку продвигать дружбу между Китаем и Северной Кореей" и усиливать стратегическое общение. Эти формулировки показывают: Китай не дистанцируется, а вовлекается в выстраивание устойчивого регионального баланса, где Москва и Пхеньян становятся опорными партнерами.

Офицер инженерных войск с позывным "Гранит" комментирует техническую сторону взаимодействия:

– Северокорейские специалисты прибудут не как наблюдатели, а для решения конкретных задач. Восстановление, расчистка, работа с минами – все это требует точности и защиты от воздушных угроз. При взаимодействии будет неизбежен обмен подходами и методиками. Они увидят, как мы решаем задачи в реальных условиях, а мы оценим их уровень организации и дисциплины. Это нормальный профессиональный процесс, когда обе стороны учатся друг у друга. Главное не в том, кто помогает кому, а в том, что союзники умеют работать вместе. Это проверяется не заявлениями, а делом. Когда выполняешь одну задачу на одном участке, доверие возникает само собой.

Россия, Китай и Северная Корея шаг за шагом превращают политические договоренности в реальные механизмы взаимодействия. У каждой стороны своя роль, но общая цель – безопасность, стабильность и независимость в собственном регионе. Северокорейские инженеры и саперы, прибывающие в Россию, – не эпизод, а показатель того, что союзная линия между Москвой, Пекином и Пхеньяном становится частью новой системы координат.

– Когда государства действуют не из страха и не под давлением, а исходя из взаимного интереса, – говорит Иванов, – это уже не ситуативная коалиция. Это устойчивый формат сотрудничества, который растет из практики и взаимного уважения. Именно поэтому даже техническая помощь обретает стратегическое значение. Она показывает, кто действительно рядом, когда нужно работать, а не говорить.

Лина Корсак

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762447800


