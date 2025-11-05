 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
21:06 06.11.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 ноября 2025 г.
г. Астана

Делегация КТЖ посетила железнодорожные объекты США

В рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Талгат Алдыбергенов встретился с руководством одной из крупнейших железнодорожных компаний США - Norfolk Southern Corporation и посетил ее ключевые инфраструктурные объекты.

В ходе визита делегация КТЖ ознакомилась с работой центрального диспетчерского центра управления перевозками, а также посетила операционные объекты компании - сортировочную станцию Inman Yard в Атланте и мультимодальный терминал Austell, обеспечивающий перевалку и обработку контейнерных грузов.



Состоялся обмен опытом в области цифровизации транспортного управления, внедрения интеллектуальных систем планирования движения поездов, повышения эффективности логистических цепочек и развития железнодорожной инфраструктуры.

Также делегация КТЖ посетила офис американской компании Wabtec Corporation. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в части обновления локомотивного парка, внедрения инновационных систем безопасности и цифровых платформ управления движением.



Для справки
Norfolk Southern - одна из крупнейших железнодорожных грузовых компаний США, обеспечивающая перевозки на Восточном побережье и соединяющая его с западными магистралями страны. Основана в 1827 году, штаб-квартира расположена в городе Атланта, штат Джорджия. Железнодорожная сеть Norfolk Southern охватывает свыше 31 000 км путей в 22 штатах США. Компания оперирует 44 интермодальными терминалами, 782 промышленными площадками вдоль сети и более чем 50 портовыми логистическими партнерами. Подвижной состав включает свыше 160 000 вагонов (собственных, частных и арендованных), а также парк локомотивов, обслуживающих перевозки промышленных, сельскохозяйственных, энергетических, контейнерных и автомобильных грузов.
Компания поддерживает более 260 партнерских логистических маршрутов, обеспечивает перевалку и мультимодальные перевозки, и является ключевым оператором грузовых транспортных коридоров между крупнейшими экономическими центрами США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Атланту, Филадельфию, Новый Орлеан, Майами и др.

Пресс -служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Источник - КТЖ пресс-релизы
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762452360


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 ноября 2025 года №1081
- Мажилис одобрил проект нового закона о банках и банковской деятельности в первом чтении
- Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
- Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств СНГ
- Казахстан представил приоритеты в области социальной политики и международного сотрудничества на Втором Всемирном саммите по социальному развитию в Дохе
- Запретить нельзя информировать: анализ антитабачных мер в Казахстане
- Вице-премьер Канат Бозумбаев провел встречу с представителями Всемирного Банка
- Кадровые перестановки
- Часть средств Нацфонда и золотовалютных резервов могут вложить в крипту
- "Никто не соблюдает запрет": депутат предложил узаконить многоженство в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  