Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты

21:06 06.11.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

5 ноября 2025 г.

г. Астана



Делегация КТЖ посетила железнодорожные объекты США



В рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Талгат Алдыбергенов встретился с руководством одной из крупнейших железнодорожных компаний США - Norfolk Southern Corporation и посетил ее ключевые инфраструктурные объекты.



В ходе визита делегация КТЖ ознакомилась с работой центрального диспетчерского центра управления перевозками, а также посетила операционные объекты компании - сортировочную станцию Inman Yard в Атланте и мультимодальный терминал Austell, обеспечивающий перевалку и обработку контейнерных грузов.



