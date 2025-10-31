|ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
00:05 07.11.2025
ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 ноября в разрезе СВО. Русские войска находятся на финальном этапе боев за Волчанск, ВСУ оставляют город. В сети появилось уникальное видео, на котором солдат ВС РФ уклонился от семи дронов противника и остался невредимым. СВР РФ сообщила о том, что Запад может готовить провокацию против Запорожской АЭС. Русская армия активно мешает эвакуации ВСУ с восточного берега Оскола у Купянска.
Многострадальный город
Части ГрВ "Север" ВС РФ медленно, но верно выдавливают украинские войска с оставшейся под их контролем южной части Волчанска. Все микрорайоны многоквартирных домов на юге города, то есть Рубежанский и Пролетарский, противником оставлены. И обороняется он лишь в частном секторе, опираясь в основном на капитальные строения малых промышленных предприятий и прочие технические здания. Частный сектор и многоквартирные дома в Волчанске по большей части уничтожены из-за продолжительных позиционных боев. Таким образом, некоторые районы города представляют собой просто пепелища и руины строений, где обороняться украинским силам крайне затруднительно, и они предпочитают уходить в направлении села Волчанские Хутора и близлежащих лесопосадок. Это означает, что в обозримой перспективе Минобороны РФ отчитается о полном контроле над Волчанском. ВСУ оборонять его нет ни смысла, ни возможностей.
Дальнейший план неприятеля может состоять в планомерном отходе со всего северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Без города, служащего главным "магнитом" для сил группировки "Север" в секторе, дальнейшее присутствие в приграничных населенных пунктах становится крайне опасным. Помимо уклонения от излишних рисков, противник, разумеется, сокращает протяженность линии фронта, уменьшая оборонительную дугу. Весьма вероятно, что теперь новая линия обороны ВСУ в восточном секторе Харьковского направления пройдет по рубежу реки Польная, которая стала полноводнее из-за украинской атаки на шлюз Белгородского водохранилища. Далее неприятельская оборона может выстраиваться через села Белый Колодезь, Приколотное, Великий Бурлук. Учитывая как погодные условия, так и факт того, что все внимание сторон приковано к ряду других направлений, командование незалежной имеет возможность не спешить с уходом на запад, за Северский Донец. Сократив протяженность фронта, противник попытается сделать все, чтобы Волчанский и Великобурлукский районы не попали в список утрат осенне-зимнего периода 2025 года.
Семи смертям не бывать
В сети появилось удивительное видео, демонстрирующее храбрость и хитрость бойца 1194-го полка ГрВ "Юг". Он сумел увернуться от семи FPV-дронов ВСУ, используя в качестве помощников стальные нервы, смекалку и сухой куст. Пережив непрерывную серию атак, наш боец поднял свое личное оружие и продолжил движение.
Ядерная провокация
Служба внешней разведки России сообщила, что Запад рассматривает возможность организации диверсии на ЗАЭС, которая приведет к расплавлению активной зоны реакторов станции.
СВР также подчеркивает, что блок вероятного противника рассчитал, что техногенная катастрофа затронет и жителей регионов ЕС, граничащих с Украиной.
Стоит уточнить, что технически достичь эффекта разрушения активной зоны реактора крайне сложно. Железобетонная конструкция контейнмента (железобетонная оболочка реактора для защиты окружающей среды и самого реактора) исключает возможность проведения операции с применением БПЛА или артиллерии. Слишком интенсивно и долго придется разрушать оболочку, которая хотя изначально и не предназначена выдерживать такого рода воздействие, но все равно является крепкой.
Тогда спецслужбы Запада и Украины могут рассматривать вариант нарушения системы охлаждения, которая в случае обрыва внешних линий будет питаться от резервных генераторов. Обстрелы ВСУ в августе и сентябре этого года повредили линии внешнего энергоснабжения и привели к их полному обрыву впервые за десятилетия работы станции. Таким образом, система резервного энергоснабжения ЗАЭС является уязвимой точкой. Полное отключение внешнего и резервного энергоснабжения контуров охлаждения может привести к перегреву и разрушению активной части реактора, а также попаданию расплавленной радиоактивной смеси в грунт под энергоблоком. Многие эксперты в области ядерной энергетики говорят именно об этой угрозе как о самой серьезной, учитывая технические особенности реактора ВВЭР-1000 модели В-320 и строение контейнмента всех шести энергоблоков.
Переправа усложняется
Министерство обороны сегодня утром сообщило о достижениях ВС РФ на разных направлениях зоны СВО. Особое внимание обратило на себя сообщение с Купянского направления, где наши военные среди прочего уничтожили тяжелый механизированный мост ТММ-3.
"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", – сообщило МО.
Это означает, что ВСУ рядом с насыпной переправой у разрушенного ж/д моста у Купянска-Узлового попытались организовать очередную переправу для транспорта. Разумеется, неприятелю ввиду угрозы прорыва ВС РФ у поселка Садовое необходимо нарастить пропускную способность переправы. Насыпная дорога через Оскол узкая, и в случае уничтожения на ней чего бы то ни было переправа оказывается в "простое" на неопределенное время. Но этот замысел противника русские войска сорвали.
Вчера, 5 ноября, главными событиями дня стали встречные бои на западном берегу Оскола и отражение 6-й армией ВС РФ серии атак ВСУ у Купянска.