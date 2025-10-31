 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.11.2025
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
00:05 07.11.2025

ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 6 ноября в разрезе СВО. Русские войска находятся на финальном этапе боев за Волчанск, ВСУ оставляют город. В сети появилось уникальное видео, на котором солдат ВС РФ уклонился от семи дронов противника и остался невредимым. СВР РФ сообщила о том, что Запад может готовить провокацию против Запорожской АЭС. Русская армия активно мешает эвакуации ВСУ с восточного берега Оскола у Купянска.



Многострадальный город

Части ГрВ "Север" ВС РФ медленно, но верно выдавливают украинские войска с оставшейся под их контролем южной части Волчанска. Все микрорайоны многоквартирных домов на юге города, то есть Рубежанский и Пролетарский, противником оставлены. И обороняется он лишь в частном секторе, опираясь в основном на капитальные строения малых промышленных предприятий и прочие технические здания. Частный сектор и многоквартирные дома в Волчанске по большей части уничтожены из-за продолжительных позиционных боев. Таким образом, некоторые районы города представляют собой просто пепелища и руины строений, где обороняться украинским силам крайне затруднительно, и они предпочитают уходить в направлении села Волчанские Хутора и близлежащих лесопосадок. Это означает, что в обозримой перспективе Минобороны РФ отчитается о полном контроле над Волчанском. ВСУ оборонять его нет ни смысла, ни возможностей.

Дальнейший план неприятеля может состоять в планомерном отходе со всего северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Без города, служащего главным "магнитом" для сил группировки "Север" в секторе, дальнейшее присутствие в приграничных населенных пунктах становится крайне опасным. Помимо уклонения от излишних рисков, противник, разумеется, сокращает протяженность линии фронта, уменьшая оборонительную дугу. Весьма вероятно, что теперь новая линия обороны ВСУ в восточном секторе Харьковского направления пройдет по рубежу реки Польная, которая стала полноводнее из-за украинской атаки на шлюз Белгородского водохранилища. Далее неприятельская оборона может выстраиваться через села Белый Колодезь, Приколотное, Великий Бурлук. Учитывая как погодные условия, так и факт того, что все внимание сторон приковано к ряду других направлений, командование незалежной имеет возможность не спешить с уходом на запад, за Северский Донец. Сократив протяженность фронта, противник попытается сделать все, чтобы Волчанский и Великобурлукский районы не попали в список утрат осенне-зимнего периода 2025 года.

Семи смертям не бывать

В сети появилось удивительное видео, демонстрирующее храбрость и хитрость бойца 1194-го полка ГрВ "Юг". Он сумел увернуться от семи FPV-дронов ВСУ, используя в качестве помощников стальные нервы, смекалку и сухой куст. Пережив непрерывную серию атак, наш боец поднял свое личное оружие и продолжил движение.

Ядерная провокация

Служба внешней разведки России сообщила, что Запад рассматривает возможность организации диверсии на ЗАЭС, которая приведет к расплавлению активной зоны реакторов станции.

СВР также подчеркивает, что блок вероятного противника рассчитал, что техногенная катастрофа затронет и жителей регионов ЕС, граничащих с Украиной.

Стоит уточнить, что технически достичь эффекта разрушения активной зоны реактора крайне сложно. Железобетонная конструкция контейнмента (железобетонная оболочка реактора для защиты окружающей среды и самого реактора) исключает возможность проведения операции с применением БПЛА или артиллерии. Слишком интенсивно и долго придется разрушать оболочку, которая хотя изначально и не предназначена выдерживать такого рода воздействие, но все равно является крепкой.

Тогда спецслужбы Запада и Украины могут рассматривать вариант нарушения системы охлаждения, которая в случае обрыва внешних линий будет питаться от резервных генераторов. Обстрелы ВСУ в августе и сентябре этого года повредили линии внешнего энергоснабжения и привели к их полному обрыву впервые за десятилетия работы станции. Таким образом, система резервного энергоснабжения ЗАЭС является уязвимой точкой. Полное отключение внешнего и резервного энергоснабжения контуров охлаждения может привести к перегреву и разрушению активной части реактора, а также попаданию расплавленной радиоактивной смеси в грунт под энергоблоком. Многие эксперты в области ядерной энергетики говорят именно об этой угрозе как о самой серьезной, учитывая технические особенности реактора ВВЭР-1000 модели В-320 и строение контейнмента всех шести энергоблоков.

Переправа усложняется

Министерство обороны сегодня утром сообщило о достижениях ВС РФ на разных направлениях зоны СВО. Особое внимание обратило на себя сообщение с Купянского направления, где наши военные среди прочего уничтожили тяжелый механизированный мост ТММ-3.

"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", – сообщило МО.

Это означает, что ВСУ рядом с насыпной переправой у разрушенного ж/д моста у Купянска-Узлового попытались организовать очередную переправу для транспорта. Разумеется, неприятелю ввиду угрозы прорыва ВС РФ у поселка Садовое необходимо нарастить пропускную способность переправы. Насыпная дорога через Оскол узкая, и в случае уничтожения на ней чего бы то ни было переправа оказывается в "простое" на неопределенное время. Но этот замысел противника русские войска сорвали.

Вчера, 5 ноября, главными событиями дня стали встречные бои на западном берегу Оскола и отражение 6-й армией ВС РФ серии атак ВСУ у Купянска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762463100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  