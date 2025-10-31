ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября

00:05 07.11.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 ноября в разрезе СВО. Русские войска находятся на финальном этапе боев за Волчанск, ВСУ оставляют город. В сети появилось уникальное видео, на котором солдат ВС РФ уклонился от семи дронов противника и остался невредимым. СВР РФ сообщила о том, что Запад может готовить провокацию против Запорожской АЭС. Русская армия активно мешает эвакуации ВСУ с восточного берега Оскола у Купянска.



