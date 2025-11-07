 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 07.11.2025
Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
12:54 07.11.2025

Идти на уклон: США пытаются вытеснить РФ из Центральной Азии
Какие интересы есть у Вашингтона в регионе и что это значит для Москвы

Елизавета Борисенко
7 ноября 2025

США пытаются усилить влияние в Центральной Азии. 6 ноября в Вашингтоне прошел саммит "С5+1" с лидерами пяти стран региона. На повестке стояли вопросы экономического, экологического сотрудничества, однако магистральный интерес США в регионе - полезные ископаемые. Но есть еще ключевой момент: Вашингтон пытается ослабить позиции России, говорят "Известиям" эксперты. Однако успешными назвать эти попытки трудно, Москва все равно будет оставаться ключевым партнером стран Центральной Азии. Тем не менее у Штатов действительно есть ниши, в которых они могут укрепить свои позиции в регионе, - это цифровизация, технологии, ИИ.

Саммит в формате "С5+1"

6 октября в Вашингтоне состоялся саммит "США-Центральная Азия" ("С5+1") с участием лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которых у себя на родине принял Дональд Трамп.

Проведение мероприятия в очередной раз сигнализирует о значительном возобновлении интереса США к региону. Предыдущая встреча проходила в 2023 году. Стоит подчеркнуть, что формат "С5+1" становится все более популярным для взаимодействия крупных внешнеполитических игроков со странами Центральной Азии. Например, в таком формате уже были достигнуты договоренности между странами региона с Китаем и Евросоюзом. Кроме того, в октябре 2025-го прошел саммит "пятерки" и РФ в Душанбе.

Повестка саммита в Вашингтоне подразумевает экономические и экологические вопросы, а также взаимодействие в сфере безопасности и энергетики. Однако магистральной темой встречи стал интерес США к запасам полезных ископаемых в Центральной Азии. К ним уже, к слову, неоднократно проявлял интерес и ЕС.

Штаты, впрочем, уже давно открыто демонстрируют свою заинтересованность в ресурсах: 5 ноября госсекретарь Марко Рубио об этом прямо заявил на встрече с главами МИД региона. "Вы стремитесь освоить ресурсы, которыми Бог благословил ваши страны и которые позволят вам диверсифицировать экономику. Я лично намерен посетить все пять стран в следующем году. Поездка, вероятно, займет неделю", - подчеркнул он.

Ранее посол США в Казахстане Джули Стафт обращала внимание, что одной из ее первоочередных задач на новом посту станет обеспечение участия американских инвесторов в разработке критически важных полезных ископаемых в республике. США также участвуют в разведывательных работах по редкоземельным металлам на месторождении "Акбулак".

Природные ресурсы региона, в частности редкоземельные металлы и уран, нужны США, чтобы обеспечить сырьем промышленность - атомную энергетику и оборонный комплекс.

Однако Вашингтону придется что-то предложить взамен - например, инвестиции и расширение торговли. Накануне саммита стало известно, что в сенат США внесут предложение об отмене поправки Джексона – Вэника для стран Центральной Азии.

Справка "Известий"
Поправка Джексона – Вэника, принятая в 1974 году, изначально запрещала предоставлять торговые преференции странам, ограничивающим эмиграцию своих граждан. Эта поправка была направлена в основном против бывшего Советского Союза. Страны Центральной Азии обрели независимость более 30 лет назад, однако эти ограничения до сих пор мешают торговле и сотрудничеству со Штатами.

Однако такой шаг не следует воспринимать как проявление значительного интереса США к региону.

- В целом интересы США в Центральной Азии носят исключительно инструментальный характер. Регион сам по себе не представляет ценности для Вашингтона - его интересуют прежде всего природные ресурсы, которых в США не хватает, - заявил "Известиям" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Еще один лейтмотив встречи связан с фигурой самого Трампа. В регионе сейчас нет конфликтов в активной фазе, однако, вероятно, Трампу важен личный вклад в развитие Центральной Азии. По словам научного сотрудника Института Востоковедения РАН Дарьи Сапрынской, Штаты при нынешнем лидере будут стараться создавать эффект естественного партнерства.

Роль России в регионе

Ключевой интерес США в Центральной Азии, безусловно, связан со сдерживанием России и Китая. Товарооборот Штатов с регионом в 2024-м составил $7 млрд, в то время как у КНР и РФ - более $66 и свыше $45 млрд соответственно.

- Вашингтон пытается укрепить свое влияние через инфраструктурно-энергетические и цифровые инициативы, с упором на суверенизацию стран региона и размывание евразийских форматов, - добавила Дарья Сапрынская.

Но Россия уже много лет занимает место ключевого экономического и политического партнера всех стран Центральной Азии.

- Нас связывают не просто история и культурный код, но и конкретные проекты: строительство АЭС, обширная сеть российских вузов, миграционные потоки, инфраструктурные и инвестиционные проекты, - уточнила она.

Москва сейчас обеспечивает больше 30% всей внешней торговли Центральной Азии, продолжает расти объем расчетов в национальных валютах с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, он уже превышает 80%. Россия также инвестирует в страны региона. Флагманом сотрудничества остается энергетика. "Росатом" реализует проекты по строительству АЭС в Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Корпорация также готова к обсуждению с Таджикистаном строительства АЭС большой или малой мощности на территории республики.

РФ воздвигает крупные индустриальные парки в регионе: в Узбекистане функционируют "Чирчик" и "Джизак", обсуждается открытие еще двух объектов в республике - в Бухаре и Навои. Подобный проект планируется и с Таджикистаном: работы по его строительству должны быть завершены до ноября 2027 года.

Стороны сотрудничают и в рамках международных организаций, среди которых ШОС, ЕЭАС. Над укреплением безопасности проходит работа в рамках ОДКБ.

Вторичные санкции США

Тем не менее стоит подчеркнуть, что Россия сейчас в основном акцентирует внимание на совместном прошлом, однако не формулирует образ общего будущего. И проблема в том, что это пространство могут заполнить США, продолжила Дарья Сапрынская.

- Не следует забывать и о реальном рычаге давления Запада - вторичных санкциях, - отметила она. - Пока страны региона успешно лавировали, однако опасения по поводу возможного попадания под такие меры в странах Центральной Азии остаются значительными.

Ранее США неоднократно угрожали вторичными санкциями региону за организацию реэкспорта в РФ.

В целом у Вашингтона есть шанс укрепить позиции в отдельных сегментах, включая ИИ, цифровую инфраструктуру, дата-центры и технологии, что в перспективе способно повлиять на характер взаимодействия региона с Россией в ряде областей.

- Саммит создаст дополнительную конкуренцию между проектами, но не приведет к антагонизму: он укрепит транспортно-логистическую и цифровую повестку, где Казахстан выступает движущей силой региона и площадкой для диалога, при этом сохраняя стратегическое партнерство с Россией, - отметил "Известиям" директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.

Однако из-за широких межотраслевых связей и плотного сотрудничества Вашингтону вряд ли удастся разорвать отношения России с государствами Центральной Азии.

- География, глубина кооперации, логистика и культурно-языковая среда - это "длинные" факторы. Для ЦА больше США совершенно не означает, что это "меньше России", а больше опций в рамках проверенной многовекторности, - резюмировал он.

В Москве подчеркнули, что считают саммит лидеров стран Центральной Азии в формате "С5+1" в США нормальным развитием внешней политики и выстраиванием собственных отношений с партнерами. "Это право любого государства - выстраивать свои внешние планы", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762509240


