7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад

15:00 07.11.2025

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.



Парад проходил в тяжелейших условиях – немецко-фашистские захватчики находились всего в нескольких десятках километров от столицы. Подготовка к его проведению велась в обстановке строжайшей секретности, и лишь вечером 6 ноября было публично объявлено о его проведении.



Парад стал демонстрацией силы духа, мужества и решимости бойцов и командиров Красной армии. Несмотря на всего 25 минут продолжительности, по силе морального воздействия он был сопоставим с крупной военной операцией. В нем приняли участие 28 487 человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомашины.



