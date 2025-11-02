|7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
15:00 07.11.2025
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Парад проходил в тяжелейших условиях – немецко-фашистские захватчики находились всего в нескольких десятках километров от столицы. Подготовка к его проведению велась в обстановке строжайшей секретности, и лишь вечером 6 ноября было публично объявлено о его проведении.
Парад стал демонстрацией силы духа, мужества и решимости бойцов и командиров Красной армии. Несмотря на всего 25 минут продолжительности, по силе морального воздействия он был сопоставим с крупной военной операцией. В нем приняли участие 28 487 человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомашины.
С Красной площади войска уходили прямо на фронт - на защиту Родины и ее столицы. Среди участников были добровольцы и курсанты военных училищ столицы и Подмосковья, многие из которых вскоре погибли в боях под Москвой.
Особое место в истории занимает подвиг подольских курсантов, которые в течение почти двух недель удерживали оборону, задержав наступление немецких войск на Москву. Войти в город противнику не удалось.
Парад транслировался по радио на весь мир, о нем писали зарубежные газеты. Для гитлеровцев он стал полной неожиданностью и оказал деморализующее воздействие на врага. Гитлер, рассчитывавший взять Москву к 7 ноября и провести на Красной площади собственный парад, в ярости приказал разбомбить мероприятие. Однако благодаря самоотверженности советских летчиков и зенитчиков, сбивших десятки немецких самолетов, ни одна бомба в тот день на Москву не упала.
Проведение исторического парада стало символом стойкости и несгибаемой воли советского народа, укрепило моральный дух армии, вдохновило страну на борьбу и способствовало сплочению международных союзников против фашизма. Уже через месяц доселе "непобедимый" вермахт потерпел под Москвой свое первое крупное поражение - крахом закончился план Гитлера по "молниеносной войне" против СССР.
В память об этом событии в 2004 году был принят федеральный закон, установивший 7 ноября Днем воинской славы России - в честь проведения военного парада 1941 года на Красной площади.