"Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет

16:04 07.11.2025

"Возможности Китая 2.0": к общему процветанию



Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Китай определил приоритеты своего развития и направления политики на ближайшие 5 лет. Вторая по величине экономика в мире откроет новые возможности для совместного роста с глобальными партнерами и инвесторами.



В последние годы инвесторы, аналитики и предприниматели все чаще говорят о возможностях Китая. Действительно, на фоне кардинального перехода от быстрого экономического роста к высококачественному развитию, обусловленному такими факторами, как больший акцент на инновациях и потреблении, возможности для бизнеса в Китае остаются огромными и многообещающими.



Термин "Возможности Китая 2.0" удачно используется для обозначения более открытого, инклюзивного и высокотехнологичного экономического взаимодействия Китая с остальным миром, которое произошло после его интеграции в мировую экономику в течение более чем 40 лет проведения политики реформ и открытости.



"Возможности Китая 2.0" в изобилии присутствуют в процессе трансформации и модернизации производств страны. С 2010 года Китай сохраняет за собой статус второй крупнейшей экономики мира. Благодаря значительному укреплению экономической и технологической мощи обрабатывающая промышленность Китая становится все более высокотехнологичной, интеллектуальной и экологичной, неуклонно поднимаясь по глобальной цепочке создания стоимости. Электромобили, солнечные панели и литиевые батареи - это всего лишь несколько примеров из множества технологических продуктов - вносят значительный вклад не только в "зеленый" переход Китая, но и в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.



В течение следующих пяти лет Китай удвоит усилия по развитию новых ключевых отраслей промышленности, таких как новые источники энергии и новые материалы, а также будет способствовать формированию новых драйверов экономического роста, включая квантовые технологии, воплощенный искусственный интеллект и внедрение шестого поколения /6G/ мобильной связи. Эти инициативы создадут новые инвестиционные возможности.



Согласно Глобальному инновационному индексу за 2025 год, инновационный потенциал страны значительно вырос, Китай впервые вошел в первую десятку, заняв 10-е место. Технологические инновации служат движущей силой модернизации производств и воплощают в себе новые точки экономического роста.



Инновационная экосистема Китая приносит пользу международным компаниям. В последние годы в стране наблюдается значительный рост числа созданных предприятий с участием иностранного капитала, а также числа транснациональных корпораций, открывающих в Китае региональные штаб-квартиры или НИОКР-центры, что является убедительным доказательством того, что Китай остается важным рынком с огромными возможностями и надежным партнером для международного бизнеса.



Обладая целостной промышленной системой и плотными промышленными кластерами, Китай обеспечивает эффективные и надежные производственные цепочки и цепочки поставок для глобальных компаний, ярким примером чего стал запуск в октябре этого года новейшей линии окончательной сборки /ЛОС/ самолетов семейства A320 в городе Тяньцзинь /Северный Китай/. Это уже вторая линия такого рода в Китае. В настоящее время около 200 китайских поставщиков поддерживают усилия Airbus по производству коммерческих самолетов.



Однако на фоне технологического роста Китая и экспорта высокотехнологичной продукции некоторые западные ученые и политики вновь начали распространять риторику о "китайском шоке". Они пытаются возложить ответственность за экономические трудности в их собственных странах на Китай и найти оправдание для их протекционистских планов.



Высококачественные и доступные по цене товары из Китая позволили снизить стоимость жизни потребителей, ослабить инфляционное давление во многих странах и значительно расширить доступ людей по всему миру к благам технологического прогресса. Так, например, Китай способствовал снижению глобальной стоимости ветровой энергии более чем на 60 проц., а солнечной - на 80 проц., повысив тем самым их доступность для большего количества людей.



"Возможности Китая 2.0" выходят за рамки промышленности и инноваций. Расширение и модернизация потребления открывают значительные возможности. Сверхкрупный рынок Китая обладает большим потребительским потенциалом, который еще предстоит раскрыть.



Китайский народ, достигнув уровня средней зажиточности, стремится к лучшей жизни, и его потребности в качественных услугах, товарах и оздоровительных продуктах также растут. Прогнозируется, что за следующие 10 с лишним лет численность населения Китая со средним уровнем дохода удвоится и достигнет 800 млн человек.



Китай намерен "заметно увеличить долю потребления населения в ВВП" в ближайшие пять лет. Ежегодное Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/ в Шанхае является ключевой платформой для выхода глобальных предприятий на второй по величине потребительский рынок в мире. А рекордно большое количество компаний-участниц в этом году дает представление о масштабах возможностей для бизнеса в Китае.



Кроме того, инвестиционные возможности могут возникнуть и в результате урбанизации нового типа в стране, а также роста в областях инфраструктуры нового типа, таких как вычислительные сети и умные города.



Еще одним ключевым катализатором общих возможностей роста являются продолжающиеся реформы и открытость Китая. Национальный негативный список для иностранных инвестиций был сокращен до 29 пунктов, а ограничения доступа для иноинвестиций в сектор обрабатывающей промышленности были полностью сняты.



Китай ввел в одностороннем порядке или по взаимному соглашению безвизовый режим для граждан 76 стран. Более того, в стране действуют нулевые таможенные пошлины на импорт товаров из всех наименее развитых стран, установивших дипломатические отношения с Китаем.



В течение следующих пяти лет Китай будет стремиться к сбалансированному развитию импорта и экспорта, продолжит расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и способствовать совместному развитию со всеми странами мира. Среди последних событий в этой сфере - подписание соглашения о создании Зоны свободной торговли 3.0 между Китаем и АСЕАН. Порт свободной торговли в провинции Хайнань /Южный Китай/ в декабре запустит независимые таможенные операции по всему острову, что станет знаменательным событием в его открытии.



Возможности Китая также все чаще выходят за пределы страны. Китайские компании, выходящие на глобальный уровень, создают рабочие места и способствуют индустриализации в других государствах, где они инвестируют в строительство заводов и такой инфраструктуры, как порты, автомагистрали и железные дороги, в рамках инициативы "Пояс и путь", что обеспечивает совместное развитие и способствует созданию сообщества единой судьбы человечества.



Ведущий китайский производитель электромобилей BYD и производитель аккумуляторов CATL построили заводы во многих странах, включая Бразилию, Таиланд и Германию, что является воплощением открытого сотрудничества и взаимной выгоды.



Китайская экономика продолжит расти в разумных пределах. Сотрудничество с Китаем означает возможность воспользоваться "возможностями Китая 2.0" для достижения совместного развития с крупнейшим драйвером глобального экономического роста.