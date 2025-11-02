 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
"Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
16:04 07.11.2025

"Возможности Китая 2.0": к общему процветанию

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Китай определил приоритеты своего развития и направления политики на ближайшие 5 лет. Вторая по величине экономика в мире откроет новые возможности для совместного роста с глобальными партнерами и инвесторами.

В последние годы инвесторы, аналитики и предприниматели все чаще говорят о возможностях Китая. Действительно, на фоне кардинального перехода от быстрого экономического роста к высококачественному развитию, обусловленному такими факторами, как больший акцент на инновациях и потреблении, возможности для бизнеса в Китае остаются огромными и многообещающими.

Термин "Возможности Китая 2.0" удачно используется для обозначения более открытого, инклюзивного и высокотехнологичного экономического взаимодействия Китая с остальным миром, которое произошло после его интеграции в мировую экономику в течение более чем 40 лет проведения политики реформ и открытости.

"Возможности Китая 2.0" в изобилии присутствуют в процессе трансформации и модернизации производств страны. С 2010 года Китай сохраняет за собой статус второй крупнейшей экономики мира. Благодаря значительному укреплению экономической и технологической мощи обрабатывающая промышленность Китая становится все более высокотехнологичной, интеллектуальной и экологичной, неуклонно поднимаясь по глобальной цепочке создания стоимости. Электромобили, солнечные панели и литиевые батареи - это всего лишь несколько примеров из множества технологических продуктов - вносят значительный вклад не только в "зеленый" переход Китая, но и в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

В течение следующих пяти лет Китай удвоит усилия по развитию новых ключевых отраслей промышленности, таких как новые источники энергии и новые материалы, а также будет способствовать формированию новых драйверов экономического роста, включая квантовые технологии, воплощенный искусственный интеллект и внедрение шестого поколения /6G/ мобильной связи. Эти инициативы создадут новые инвестиционные возможности.

Согласно Глобальному инновационному индексу за 2025 год, инновационный потенциал страны значительно вырос, Китай впервые вошел в первую десятку, заняв 10-е место. Технологические инновации служат движущей силой модернизации производств и воплощают в себе новые точки экономического роста.

Инновационная экосистема Китая приносит пользу международным компаниям. В последние годы в стране наблюдается значительный рост числа созданных предприятий с участием иностранного капитала, а также числа транснациональных корпораций, открывающих в Китае региональные штаб-квартиры или НИОКР-центры, что является убедительным доказательством того, что Китай остается важным рынком с огромными возможностями и надежным партнером для международного бизнеса.

Обладая целостной промышленной системой и плотными промышленными кластерами, Китай обеспечивает эффективные и надежные производственные цепочки и цепочки поставок для глобальных компаний, ярким примером чего стал запуск в октябре этого года новейшей линии окончательной сборки /ЛОС/ самолетов семейства A320 в городе Тяньцзинь /Северный Китай/. Это уже вторая линия такого рода в Китае. В настоящее время около 200 китайских поставщиков поддерживают усилия Airbus по производству коммерческих самолетов.

Однако на фоне технологического роста Китая и экспорта высокотехнологичной продукции некоторые западные ученые и политики вновь начали распространять риторику о "китайском шоке". Они пытаются возложить ответственность за экономические трудности в их собственных странах на Китай и найти оправдание для их протекционистских планов.

Высококачественные и доступные по цене товары из Китая позволили снизить стоимость жизни потребителей, ослабить инфляционное давление во многих странах и значительно расширить доступ людей по всему миру к благам технологического прогресса. Так, например, Китай способствовал снижению глобальной стоимости ветровой энергии более чем на 60 проц., а солнечной - на 80 проц., повысив тем самым их доступность для большего количества людей.

"Возможности Китая 2.0" выходят за рамки промышленности и инноваций. Расширение и модернизация потребления открывают значительные возможности. Сверхкрупный рынок Китая обладает большим потребительским потенциалом, который еще предстоит раскрыть.

Китайский народ, достигнув уровня средней зажиточности, стремится к лучшей жизни, и его потребности в качественных услугах, товарах и оздоровительных продуктах также растут. Прогнозируется, что за следующие 10 с лишним лет численность населения Китая со средним уровнем дохода удвоится и достигнет 800 млн человек.

Китай намерен "заметно увеличить долю потребления населения в ВВП" в ближайшие пять лет. Ежегодное Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/ в Шанхае является ключевой платформой для выхода глобальных предприятий на второй по величине потребительский рынок в мире. А рекордно большое количество компаний-участниц в этом году дает представление о масштабах возможностей для бизнеса в Китае.

Кроме того, инвестиционные возможности могут возникнуть и в результате урбанизации нового типа в стране, а также роста в областях инфраструктуры нового типа, таких как вычислительные сети и умные города.

Еще одним ключевым катализатором общих возможностей роста являются продолжающиеся реформы и открытость Китая. Национальный негативный список для иностранных инвестиций был сокращен до 29 пунктов, а ограничения доступа для иноинвестиций в сектор обрабатывающей промышленности были полностью сняты.

Китай ввел в одностороннем порядке или по взаимному соглашению безвизовый режим для граждан 76 стран. Более того, в стране действуют нулевые таможенные пошлины на импорт товаров из всех наименее развитых стран, установивших дипломатические отношения с Китаем.

В течение следующих пяти лет Китай будет стремиться к сбалансированному развитию импорта и экспорта, продолжит расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и способствовать совместному развитию со всеми странами мира. Среди последних событий в этой сфере - подписание соглашения о создании Зоны свободной торговли 3.0 между Китаем и АСЕАН. Порт свободной торговли в провинции Хайнань /Южный Китай/ в декабре запустит независимые таможенные операции по всему острову, что станет знаменательным событием в его открытии.

Возможности Китая также все чаще выходят за пределы страны. Китайские компании, выходящие на глобальный уровень, создают рабочие места и способствуют индустриализации в других государствах, где они инвестируют в строительство заводов и такой инфраструктуры, как порты, автомагистрали и железные дороги, в рамках инициативы "Пояс и путь", что обеспечивает совместное развитие и способствует созданию сообщества единой судьбы человечества.

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD и производитель аккумуляторов CATL построили заводы во многих странах, включая Бразилию, Таиланд и Германию, что является воплощением открытого сотрудничества и взаимной выгоды.

Китайская экономика продолжит расти в разумных пределах. Сотрудничество с Китаем означает возможность воспользоваться "возможностями Китая 2.0" для достижения совместного развития с крупнейшим драйвером глобального экономического роста.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762520640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
