Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом

17:25 07.11.2025

7 ноября 2025 года

Вашингтон, США



В ходе встречи в Белом доме Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство.



Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы.



