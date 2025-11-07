|Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
17:25 07.11.2025
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом США Дональдом Трампом
7 ноября 2025 года
Вашингтон, США
В ходе встречи в Белом доме Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство.
Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы.
Как подчеркнул Президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира.
Глава нашего государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив Президента США, в том числе "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.
В свою очередь Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.
Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних отношений, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.
Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.
***
Президенты Казахстана, США и Премьер-министр Израиля провели совместный телефонный разговор
7 ноября 2025 года
В ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Основной темой беседы стало намерение Республики Казахстан присоединиться к Соглашениям Авраама.
Глава нашего государства подчеркнул, что Президент США Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.
Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.
Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение Президента Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать данную инициативу.
– Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама, – заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.