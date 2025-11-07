 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:28 07.11.2025

07.11.2025

По данным Challenger, Gray & Christmas Inc., за последний месяц в США сократили 153 074 рабочих места, особенно в технологическом секторе и складском хозяйстве. Энди Челленджер объяснил увольнения внедрением ИИ, снижением расходов и ростом издержек, что вынуждает компании экономить. Target Corp, Amazon Inc и Paramount Skydance Corp планируют сократить тысячи рабочих мест из-за автоматизации и оптимизации управления.

По данным агентства по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc., в октябре американские компании объявили о рекордном за последние два десятилетия сокращении рабочих мест, что обусловлено влиянием искусственного интеллекта на различные отрасли и стремлением сократить расходы.



В прошлом месяце около 153 074 человек потеряли работу, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество увольнений зафиксировано в технологическом секторе и сфере логистики. Это стало самым высоким показателем с 2003 года, когда массовое распространение мобильных телефонов также существенно изменило рынок труда, как отметил Энди Челленджер, директор по доходам компании.

"Некоторые отрасли постепенно восстанавливаются после бурного роста, вызванного пандемией. Однако этот процесс происходит на фоне внедрения ИИ, сокращения расходов как со стороны потребителей, так и корпораций, а также роста издержек. В результате компании вынуждены сокращать расходы и замораживать найм", - говорится в отчете Challenger. "Работникам, которые сейчас оказались под угрозой увольнения, будет сложнее быстро найти новую работу, что может дополнительно ослабить рынок труда".

Ситуация остается тревожной независимо от способа ее анализа. С начала года общее число сокращений превысило миллион, что является рекордом с начала пандемии. В то же время работодатели США объявили о самом низком уровне планов по найму с 2011 года. Количество сезонных планов по найму на октябрь также достигло минимума с момента начала отслеживания таких данных в 2012 году.

"Вероятно, при снижении процентных ставок и положительных экономических показателях в ноябре компании начнут активно нанимать сотрудников в конце сезона. Однако на данный момент мы не ожидаем значительного сезонного роста найма в 2025 году", - подчеркнул Челленджер.

Недавно компания Target Corp. объявила о планах сократить 1800 рабочих мест, что составляет около 8% от общего числа сотрудников. Это стало первой крупной реструктуризацией за многие годы. В свою очередь, Amazon.com Inc. сократит 14 000 рабочих мест после предупреждения генерального директора о том, что внедрение ИИ приведет к уменьшению штата. Paramount Skydance Corp. также уволила 1000 сотрудников. Другие компании, такие как Starbucks Corp., Delta Air Lines Inc., CarMax Inc., Rivian Automotive Inc. и Molson Coors Beverage Co., также объявили о сокращении корпоративных должностей.

Причины увольнений у компаний различаются. Например, United Parcel Service Inc. сообщила о сокращении операционного персонала на 34 000 человек, что значительно превышает ранее прогнозируемые показатели. Компания объяснила это более широким использованием автоматизации, что позволило повысить производительность.

Другие компании сосредоточились на сокращении управленческих уровней, уменьшении последствий раздутия штата, вызванного пандемией, а также на защите прибыли от дополнительных расходов, связанных с тарифами. Хотя многие ожидали роста цен из-за повышения пошлин, многие работодатели предпочли сократить расходы на оплату труда и другие статьи бюджета.

Увеличение числа объявлений о сокращениях вызывает опасения относительно состояния рынка труда. Работники, недавно потерявшие свои должности, сталкиваются с ограниченными возможностями для трудоустройства. Эти данные также противоречат недавним заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о "очень постепенном охлаждении" рынка труда.

Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон поддержал мнение Пауэлла, заявив, что численность персонала в крупнейшем банке США останется стабильной или даже увеличится благодаря внедрению искусственного интеллекта. Даймон отметил, что банк перераспределит сотрудников, чьи рабочие места могут быть заменены технологиями. Он подчеркнул, что ИИ сократит нагрузку на некоторых сотрудников, но также создаст новые рабочие места.

Согласно данным ADP Research, опубликованным в среду, число новых рабочих мест в октябре увеличилось на 42 000 после двух месяцев снижения, что указывает на некоторую стабилизацию и соответствует общему снижению спроса на рабочую силу.

Отчет Revelio Labs, опубликованный в четверг, показал, что общая занятость в США сократилась примерно на 9 000 человек, в основном из-за сокращения в государственном секторе. Незначительное снижение также наблюдалось в производственном секторе, розничной торговле и оптовой торговле. В то же время образование и здравоохранение стали лидерами по росту занятости.

Аналитическая компания также отметила увеличение числа сотрудников, получивших уведомления об увольнении в прошлом месяце. Данные основаны на уведомлениях WARN, которые требуют от компаний с численностью персонала не менее 100 человек заранее информировать о планах увольнения не менее 50 сотрудников.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762525680


