ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет

17:28 07.11.2025

Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет



07.11.2025



По данным Challenger, Gray & Christmas Inc., за последний месяц в США сократили 153 074 рабочих места, особенно в технологическом секторе и складском хозяйстве. Энди Челленджер объяснил увольнения внедрением ИИ, снижением расходов и ростом издержек, что вынуждает компании экономить. Target Corp, Amazon Inc и Paramount Skydance Corp планируют сократить тысячи рабочих мест из-за автоматизации и оптимизации управления.



По данным агентства по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc., в октябре американские компании объявили о рекордном за последние два десятилетия сокращении рабочих мест, что обусловлено влиянием искусственного интеллекта на различные отрасли и стремлением сократить расходы.



