|ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:28 07.11.2025
Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
07.11.2025
По данным Challenger, Gray & Christmas Inc., за последний месяц в США сократили 153 074 рабочих места, особенно в технологическом секторе и складском хозяйстве. Энди Челленджер объяснил увольнения внедрением ИИ, снижением расходов и ростом издержек, что вынуждает компании экономить. Target Corp, Amazon Inc и Paramount Skydance Corp планируют сократить тысячи рабочих мест из-за автоматизации и оптимизации управления.
По данным агентства по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc., в октябре американские компании объявили о рекордном за последние два десятилетия сокращении рабочих мест, что обусловлено влиянием искусственного интеллекта на различные отрасли и стремлением сократить расходы.
В прошлом месяце около 153 074 человек потеряли работу, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество увольнений зафиксировано в технологическом секторе и сфере логистики. Это стало самым высоким показателем с 2003 года, когда массовое распространение мобильных телефонов также существенно изменило рынок труда, как отметил Энди Челленджер, директор по доходам компании.
"Некоторые отрасли постепенно восстанавливаются после бурного роста, вызванного пандемией. Однако этот процесс происходит на фоне внедрения ИИ, сокращения расходов как со стороны потребителей, так и корпораций, а также роста издержек. В результате компании вынуждены сокращать расходы и замораживать найм", - говорится в отчете Challenger. "Работникам, которые сейчас оказались под угрозой увольнения, будет сложнее быстро найти новую работу, что может дополнительно ослабить рынок труда".
Ситуация остается тревожной независимо от способа ее анализа. С начала года общее число сокращений превысило миллион, что является рекордом с начала пандемии. В то же время работодатели США объявили о самом низком уровне планов по найму с 2011 года. Количество сезонных планов по найму на октябрь также достигло минимума с момента начала отслеживания таких данных в 2012 году.
"Вероятно, при снижении процентных ставок и положительных экономических показателях в ноябре компании начнут активно нанимать сотрудников в конце сезона. Однако на данный момент мы не ожидаем значительного сезонного роста найма в 2025 году", - подчеркнул Челленджер.
Недавно компания Target Corp. объявила о планах сократить 1800 рабочих мест, что составляет около 8% от общего числа сотрудников. Это стало первой крупной реструктуризацией за многие годы. В свою очередь, Amazon.com Inc. сократит 14 000 рабочих мест после предупреждения генерального директора о том, что внедрение ИИ приведет к уменьшению штата. Paramount Skydance Corp. также уволила 1000 сотрудников. Другие компании, такие как Starbucks Corp., Delta Air Lines Inc., CarMax Inc., Rivian Automotive Inc. и Molson Coors Beverage Co., также объявили о сокращении корпоративных должностей.
Причины увольнений у компаний различаются. Например, United Parcel Service Inc. сообщила о сокращении операционного персонала на 34 000 человек, что значительно превышает ранее прогнозируемые показатели. Компания объяснила это более широким использованием автоматизации, что позволило повысить производительность.
Другие компании сосредоточились на сокращении управленческих уровней, уменьшении последствий раздутия штата, вызванного пандемией, а также на защите прибыли от дополнительных расходов, связанных с тарифами. Хотя многие ожидали роста цен из-за повышения пошлин, многие работодатели предпочли сократить расходы на оплату труда и другие статьи бюджета.
Увеличение числа объявлений о сокращениях вызывает опасения относительно состояния рынка труда. Работники, недавно потерявшие свои должности, сталкиваются с ограниченными возможностями для трудоустройства. Эти данные также противоречат недавним заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о "очень постепенном охлаждении" рынка труда.
Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон поддержал мнение Пауэлла, заявив, что численность персонала в крупнейшем банке США останется стабильной или даже увеличится благодаря внедрению искусственного интеллекта. Даймон отметил, что банк перераспределит сотрудников, чьи рабочие места могут быть заменены технологиями. Он подчеркнул, что ИИ сократит нагрузку на некоторых сотрудников, но также создаст новые рабочие места.
Согласно данным ADP Research, опубликованным в среду, число новых рабочих мест в октябре увеличилось на 42 000 после двух месяцев снижения, что указывает на некоторую стабилизацию и соответствует общему снижению спроса на рабочую силу.
Отчет Revelio Labs, опубликованный в четверг, показал, что общая занятость в США сократилась примерно на 9 000 человек, в основном из-за сокращения в государственном секторе. Незначительное снижение также наблюдалось в производственном секторе, розничной торговле и оптовой торговле. В то же время образование и здравоохранение стали лидерами по росту занятости.
Аналитическая компания также отметила увеличение числа сотрудников, получивших уведомления об увольнении в прошлом месяце. Данные основаны на уведомлениях WARN, которые требуют от компаний с численностью персонала не менее 100 человек заранее информировать о планах увольнения не менее 50 сотрудников.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg