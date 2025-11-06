|Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:41 07.11.2025
Лидеры Узбекистана и США приветствовали вывод двустороннего стратегического партнерства на новый уровень
06.11.2025
6 ноября в рамках рабочего визита в город Вашингтон в Белом доме состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Президент нашей страны оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома.
Затем в Овальном кабинете лидеры провели переговоры, в ходе которых рассмотрели вопросы дальнейшего наращивания узбекско-американских отношений стратегического партнерства, укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в городе Нью-Йорке в сентябре этого года.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, в том числе углубления взаимодействия между Центральной Азией и США в формате "С5+1".
Глава Узбекистана искренне поздравил Дональда Трампа с высокими достижениями в реализации внутренней и внешней политики. Особо отмечены его личный вклад и усилия по мирному урегулированию острых международных и региональных конфликтов.
Дональд Трамп приветствовал плодотворные итоги состоявшихся накануне встреч и переговоров лидера Узбекистана с представителями правительства США, главами крупнейших американских компаний и финансовых институтов.
Лидеры подчеркнули важность создания и совершенствования институциональных механизмов для продвижения совместных проектов.
В завершение переговоров глава нашего государства пригласил Президента США совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.