Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом

17:41 07.11.2025

Лидеры Узбекистана и США приветствовали вывод двустороннего стратегического партнерства на новый уровень

6 ноября в рамках рабочего визита в город Вашингтон в Белом доме состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.



Президент нашей страны оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома.



