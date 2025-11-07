 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:43 07.11.2025

07 ноября 2025

Вашингтон, 6 ноября 2025 года – По итогам визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Соединенные Штаты Америки были подписаны 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов США, охватывающих ключевые сферы промышленности, энергетики, цифровизации, образования и инноваций. Подписанные документы обозначили новый этап укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Одним из главных итогов визита стало подписание стратегического соглашения между Министерством промышленности и строительства РК, АО "НУХ "Байтерек", АО "АгромашХолдинг KZ", "Eurasia Group AG" и компанией "John Deere" на сумму 2,5 млрд долларов США. Документ предусматривает локализацию производства до 3000 единиц сельскохозяйственной техники "John Deere" в Костанае и Туркестане, строительство трех сервисных центров, развитие системы подготовки кадров и формирование в Казахстане регионального хаба по обеспечению запасными частями для стран СНГ.

В горнодобывающей отрасли АО "НГК "Тау-Кен Самрук" и компания "Cove Capital" заключили соглашение на сумму 1,1 млрд долларов США о совместной разработке одних из крупнейших в мире месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области. Реализация проекта создаст новые мощности по глубокой переработке сырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

В авиационной сфере АО "Air Astana" и корпорация "Boeing" подписали соглашение о намерениях по поставке 18 новых широкофюзеляжных самолетов "Boeing 787-9 Dreamliner", что позволит увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях и гибко развивать маршрутную сеть, соединяя Казахстан с крупнейшими деловыми и туристическими центрами Европы, Азии, США и Ближнего Востока уже с 2026 года.

Кроме того, состоялась трехсторонняя встреча с участием Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, компании "Beeline Казахстан" и "Starlink", в ходе которой был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на внедрение технологии "Direct-to-Cell". Данное партнерство обеспечит доступную спутниковую связь по всей территории Казахстана, включая отдаленные регионы, не охваченные наземными сетями.

В сфере интеллектуальной мобильности и "чистых" технологий Казахстан подписал меморандумы с "BETA Technologies" и "Joby Aero Inc." на сумму около 300 млн долларов США. Проекты предусматривают развитие электрической авиации, аэротакси и интеллектуальных транспортных систем.

В финансово-инвестиционной сфере АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана" заключила три соглашения с крупнейшими мировыми фондами – "Brookfield Asset Management", "Cerberus Capital Management" и "Ashmore Investment Advisors Corporation" – на сумму около 1 млрд долларов США. Соглашения направлены на развитие инфраструктуры, рынка частного капитала и долговых инструментов. Также Национальный банк РК и компания "Visa" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых платежей, кибербезопасности и поддержки малого и среднего бизнеса, предусматривающий создание Центра компетенций на базе АО "Национальные платежные карты".

В сфере образования и науки подписаны документы с "Arizona State University", "Colorado School of Mines", "Coursera", "OpenAI", "Freedom Group Inc." и другими партнерами на сумму около 50 млн долларов США. Инициативы охватывают создание нового технического университета Улытау в Жезказгане при участии "Colorado School of Mines", развитие программ двойных дипломов, цифровизацию учебного процесса и внедрение инновационных решений на основе "ChatGPT Education".

Министерство науки и высшего образования РК и международная организация "Educational Testing Service" (ETS, США) подписали дорожную карту по модернизации национальной системы тестирования с применением искусственного интеллекта и адаптивных технологий обучения.

Кроме того, между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и "Citibank" подписано ключевое мандатное соглашение о привлечении финансирования в размере 1,6 млрд долларов США сроком на 10 лет на обновление локомотивного парка КТЖ. Поставки локомотивов Wabtec запланированы на долгосрочную перспективу – до 2038 года. Локомотивы будут производиться на территории Казахстана – на заводе АО "Локомотив құрастыру зауыты" в Астане, который является дочерним предприятием "Wabtec Transportation Engines Holding B.V."

Также, КТЖ и корпорация Wabtec подписали соглашение о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров. Согласно документа, в 2027 году компания "Wabtec" организует обучение сотрудников ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" на своих производственных площадках в США. Программа направлена на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области эксплуатации и технического обслуживания локомотивов серии ТЭ33АT, включая изучение особенностей дизельного двигателя "HPCR EVO". Кроме того, корпорация "Wabtec" продолжит оказывать содействие в организации стажировок и практического обучения для студентов и выпускников казахстанских вузов, отобранных в рамках государственной программы подготовки кадров за рубежом "Болашак".

В промышленной и медицинской сферах АО "Самрук-Қазына" и "Ashmore Investment Advisors" объявили о реализации проекта на сумму 150 млн долларов США по созданию первой в Казахстане западной брендированной многопрофильной клиники, которая станет региональным хабом современной медицины.

Кроме того, компания "1Thirty Holding" (AsiaColor) совместно с "Business Council for International Understanding" (BCIU) подписала меморандум на 130 млн долларов США о строительстве вертикально интегрированного химического комплекса в США – первого промышленного инвестиционного проекта Казахстана в Соединенных Штатах.

В целом, подписанные в ходе визита документы подтверждают высокий уровень доверия между Казахстаном и США и демонстрируют стратегическую направленность двустороннего партнерства на инновации, инвестиции и устойчивое развитие.

Источник - МИД Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762526580


