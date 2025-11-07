Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом

17:45 07.11.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 ноября, в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки провел переговоры с Президентом Дональдом Трампом в г. Вашингтон.



