Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе

17:49 07.11.2025

Анастасия Прилепская

07 ноября 2025



Идею ввести уголовную ответственность для депутатов маслихатов озвучил политолог Данияр Ашимбаев, сообщает Orda.kz.



Свое мнение Ашимбаев высказал на рабочей группе в мажилисе, где обсуждали законопроект о местном госуправлении и самоуправлении. Политолог считает, что с коррупционными схемами между маслихатами и акиматами необходимо бороться:



"По всему Казахстану часто бывает, что депутаты маслихатов ничего не делают. Они не могут избрать председателей комиссий, потому что у всех свой бизнес. Я внес предложение ввести уголовную ответственность за то, что депутаты маслихатов участвуют в госзакупках и тендерах местных акиматов. Может, тогда отвалятся лишние кандидаты, и людей будут избирать в маслихат не для того, чтобы зарабатывать на депутатстве, а реально работать".



Кроме того, Данияр Ашимбаев предложил изменить закон о выборах:



"То, что выборы в мажилис и маслихаты проходят в один день, привело к тому, что у нас маслихаты не видно и не слышно. Результаты подсчитывают на два-три дня позже, и очень странные парадоксы с цифрами возникают. Нужно нам закон о выборах поменять, выборы в маслихаты и мажилис надо разводить".