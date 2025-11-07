 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
20:23 07.11.2025

Не союзник, а дирижер конфликта
Эксперт Олег Яновский - о том, почему Великобритании нужна война

Олег Яновский
07.11.2025

В пятницу газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что армия Британии готова к операциям на Украине. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорит: "Мы не отступим, пока Украина не победит", он произносит не лозунг, а формулу британской политики. Для Лондона война - инструмент стратегического выживания, способ скрыть экономический спад и выгрызть себе место в будущем миропорядке.



После выхода из Евросоюза Лондон был вынужден искать способы восстановления позиций. Ситуация непростая: рынок ЕС во многом потерян; экономика, завязанная на кредиты и лондонский Сити, буксует; рост ВВП в 2023 году составил 0,3%, инфляция превысила 8%; миграция - свыше 900 тыс. человек в год; система здравоохранения перегружена; доверие к власти падает. Внутри - усталость, но снаружи - решимость.

Британская власть устроена не как государство, а как горизонтальная сеть институтов - разведки, бюрократов, армии, монархии, банков, университетов,- спаянных в машину стратегического выживания. Эта сеть не рушится от кризисов - она ими питается, эксплуатирует и превращает распад в инструмент влияния. После империи - Сити, после колоний - офшоры и сети лояльных агентов, после "Брексита" - военный пояс против России на востоке и севере Европы. Британия умеет адаптироваться к катастрофам, превращая их в ресурс силы.

Украинский конфликт стал спровоцированной Лондоном возможностью вернуть себе роль архитектора кризиса.

С 2022 года страна живет в режиме военного времени. В Стратегическом оборонном обзоре 2025 года (.pdf) говорится о готовности к "войне высокой интенсивности" и росте военных расходов до 2,5% ВВП - около £66 млрд в год. Промышленная стратегия обороны впервые со времен Второй мировой называет военно-промышленный комплекс "двигателем роста": военные расходы выросли на £11 млрд, заказы - на четверть.

Тридцать лет деиндустриализации сделали страну зависимой от перераспределения. Теперь единственное, что она производит стабильно,- это конфликт.

Финансовый сектор больше не способен поддерживать нужды власти, и его место занял военно-промышленный комплекс. Заводы BAE Systems и Thales UK получили заказы на десятки миллиардов фунтов, а банки Лондона страхуют эти контракты через UK Export Finance. Это симбиоз пушки и фунта - экономика, где прибыль измеряется войной.

Заключенные с Киевом соглашения о безопасности и "столетнем партнерстве" закрепляют британское присутствие в украинской экономике. Соглашения дают корпорациям доступ к приватизации и критической инфраструктуре. Украина превращается в колонию спайки британского военно-промышленного комплекса и финансистов Сити.

Лондон действует не как союзник, а как дирижер конфликта.

Он первым поставил Украине Storm Shadow, разрешил удары по российской территории и создал альянсы по беспилотникам и морской безопасности. Именно Лондон инициировал создание "коалиции желающих". Британия также возглавляет три из семи координационных групп НАТО - по обучению, морской обороне и дронам. В рамках программы Operation Interflex подготовлено свыше 60 тыс. украинских солдат.

Формально не участвуя в боевых действиях, британцы координируют операции против России - от диверсий до кибератак. В 2025 году SAS и подразделение SIS E Squadron принимали участие в координации операции "Паутина", саботаже железных дорог и диверсиях против "Турецкого потока". На Черном море спецслужбы через SBS поддерживали рейды украинских коммандос на Тендровской косе. Этим же силам приписывают участие в диверсии на "Северных потоках". В цифровом пространстве 77-я бригада, SGMI и GCHQ ведут информационные операции и когнитивную войну - координируют информационно-психологические атаки, формируют нарративы, распространяют дезинформацию, систематически пытаясь раскачать ситуацию изнутри и покушаясь на наш ментальный суверенитет.

Одновременно Лондон выстраивает новую карту Европы - северный пояс от Норвегии до Прибалтики, независимый от Брюсселя. Так, лишь в 2024 году Лондон привлек инвестиции в £350 млн на защиту подводных кабелей Прибалтики и совместную программу с Норвегией по контролю энергетических маршрутов. Сейчас координирует совместные производства дронов и ракет. Через Joint Expeditionary Force и программы DIANA Британия формирует "военную Европу", где ритм задает не ЕС, а она сама. Это возвращение к старому методу - управлять континентом, не входя в него, а разделяя. Мир на Украине разрушил бы эту конструкцию.

Британия мешает Вашингтону переключиться на Китай, потому что боится остаться наедине с нами.

Если США договорятся с Россией, Лондон потеряет смысл как связующее звено Атлантики. Поэтому британская стратегия направлена на продление конфликта и саботаж любых устойчивых договоренностей в отношении европейской системы безопасности. Британия удерживает Вашингтон в орбите войны через НАТО, пиар-акции и разведку, делая конфликт единственной формой стабильности.

США для Лондона не партнер, а ресурс.

Так, миролюбивые высказывания Дональда Трампа не могли устроить Альбион. После визита Трампа в Лондон в сентябре 2025 года и его намеков на "территориальные компромиссы" реакция была мгновенной. На Даунинг-стрит объявили о новом пакете помощи на £21,8 млрд - с поставками Storm Shadow и расширением программы ПВО - и провели экстренные консультации с союзниками, дав понять: даже при колебаниях Вашингтона Лондон не снизит градус конфронтации, а будет делать все, чтобы "кузен" не сходил с установленного курса.

Вскоре позиция Трампа изменилась: исчезли слова об "анкориджском мире", появились разговоры о "томагавках" и "жестком ответе Москве", еще позднее проявилась безрассудная риторика о возобновлении ядерных испытаний в США.

Этот переход от дипломатии к демонстрации силы показал, насколько умело Британия способна управлять атмосферой конфликта, склоняя союзников к нужной линии и удерживая США в орбите войны.

Для британской элиты война - это не катастрофа, а порядок и залог долгосрочного удержания власти.

История ее стратегической культуры - от Крымской до Фолклендской кампании - учит: внешняя милитаризация спасает от внутреннего распада элитной конструкции. Современная Британия воспроизводит тот же инстинкт. Она слабее, чем когда-либо, но выглядит сильной, потому что умеет превращать уязвимость в стратегию выживания. Конфликт стал ее формой дыхания. Лондон считает узлы - логистические, финансовые, информационные. Он живет уловками, контрактами и угрозами. И закончить эту войну можно будет лишь тогда, когда будет сломана британская машина влияния, превращающая конфликт в способ существования.

Олег Яновский,
преподаватель кафедры политической теории МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762536180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  