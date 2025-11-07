Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский

20:23 07.11.2025

Не союзник, а дирижер конфликта

Эксперт Олег Яновский - о том, почему Великобритании нужна война



Олег Яновский

07.11.2025



В пятницу газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что армия Британии готова к операциям на Украине. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорит: "Мы не отступим, пока Украина не победит", он произносит не лозунг, а формулу британской политики. Для Лондона война - инструмент стратегического выживания, способ скрыть экономический спад и выгрызть себе место в будущем миропорядке.



