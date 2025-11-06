В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики

21:32 07.11.2025

06.11.2025



Основные принципы внутриполитической работы, собранные в один документ, согласно указу Главы государства, имеют позитивный и конструктивный характер. По мнению экспертов, перечень общенациональных ценностей соответствует современным запросам граждан. Поэтому в реализации документа должны участвовать не только госорганы, но и гражданское общество. Напомним, Указ "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики страны" Президент подписал вчера.







Разработка концептуального документа длилась почти год. Активное участие в ней приняли члены Национального курултая, эксперты, а также представители общественных и научных организаций. Поступившие предложения тщательно анализировали и только самые значимые из них вошли в итоговый вариант. По мнению экспертов, документ определяет ключевые направления внутренней политики страны.



Данияр Ашимбаев, политолог:



- Данный документ представляет собой не программу действий на будущее, он представляет собой актуальную сумму идеологии, сумму тех ценностей, которые мы реализуем. И сейчас мы видим в нашем обществе сформулировать список того, что позитивно, что негативно, представляет собой бесконечный повод для дискуссий. С этой точки зрения, мне кажется, опубликованный сегодня документ внесет в него позитивный конструктивный заряд и, надеюсь, окажет свое действие в установлении нашей государственной системы и укреплении государственной идеологии.



Указ раскрывает суть таких политических принципов, как "Закон и порядок", "Слышащее государство", "Разные мнения – единая нация", "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", "Адал азамат" и "Таза Қазақстан". Также приведен список общенациональных ценностей, которые ранее были озвучены на заседаниях Национального курултая. Отдельно перечислены национальные символы, призванные стать базовыми элементами общенациональной айдентики.



Ерлан Саиров, депутат Мажилиса Парламента РК:



- Только в правовом государстве могут быть обеспечены права и свободы конкретных граждан. В то же время внутри этого документа есть и другие аспекты касательно государственных символов. Но в целом, этот документ является методом сохранения стабильности обеспечения взаимопонимания между государством и обществом в современный период в Казахстане.



Адиль Сейфуллин, журналист, политический обозреватель:



- Как мы понимаем, у концепции нет жесткого KPI или каких-то конкретных показателей там, в разрезе 1-2-3 года. Этот документ на долгосрочную перспективу. Она нужна в первую очередь для того, чтобы упорядочить всю работу всех управлений внутренней политики по регионам, отдела внутренней политики АП, то есть привести в единые стандарты. Мой горизонт планирования: я думаю до 2030 года как минимум уже конкретные результаты будут видны и простым обывателям.



Особое внимание в указе уделяется развитию общественного диалога, межэтнических и религиозных отношений, а также культурно-гуманитарной, семейной, молодежной и информационной сфер. По мнению экспертов, новый документ призван стать базовым ориентиром и фундаментом для системной работы госорганов.



Автор: Ратмир Аубакир.