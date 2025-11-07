В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу

22:04 07.11.2025

В Узбекистане могут начать страховать мигрантов перед отправкой на работу за рубеж

7 ноября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане предложили ввести добровольное страхование мигрантов, выезжающих на работу за границу. Помимо страхования жизни и здоровья, документ предусмотрит возможность покрытия дополнительных рисков – например, отказа в выдаче патента или лицензии, а также невозврата кредитов, связанных с трудоустройством.



Проект соответствующего документа опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Его представило Агентство по миграции.



Оформлять полис медицинского страхования можно будет на территории Узбекистана или в организациях медицинской помощи через ассистанские службы в стране выезда. Установлено, что страховка будет выплачена в той же валюте, в которой были уплачены страховые взносы.



При долгосрочном страховании жизни страховая сумма будет выплачиваться полностью в случае смерти застрахованного или установления инвалидности I–II группы. Также по достижении оговоренного возраста выплатят накопленные средства и инвестиционный доход.



Отмечено, что новый механизм снизит финансовые и медицинские риски для мигрантов, а также обеспечит им обязательное оказание оперативной медпомощи за рубежом.



Ранее президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с предложениями по совершенствованию системы социального страхования. Предполагается, что постепенно им будут охвачены все официально занятые граждане, в частности, в частном секторе. Позже глава государства утвердил меры, они вступят в силу с 2026 года.