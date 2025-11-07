Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям

22:41 07.11.2025

Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям

07 ноября 2025



Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет о присоединении страны к Авраамским соглашениям.



Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики. Присоединение к Авраамским соглашениям, будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана.



Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа "два государства для двух народов".



***



Авраамовы соглашения



"Соглашения Авраама", также "Авраамические соглашения" (англ. Abraham Accords) - серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020–2021 годах.

Название соглашений отсылает к патриарху Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе.

Некоторые страны-участники и даты подписания:

15 сентября 2020 года в Белом доме США была проведена официальная церемония подписания Соглашений Авраама. В рамках двусторонних соглашений ОАЭ и Бахрейн признали суверенитет Израиля, что позволило установить полноценные дипломатические отношения.

В декабре 2020 года к Соглашениям Авраама присоединилось Марокко, подписав израильско-марокканский мирный договор.

В январе 2021 года - Судан, ставший шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Израилем (включая Египет и Иорданию).

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США "продолжат пропагандировать идею „Мир вместо силы" во всем регионе для дальнейшего расширения „Соглашений Авраама"". 4 марта 2025 года во время обращения к Конгрессу США Трамп подчеркнул, что хочет развить Соглашения Авраама, чтобы обеспечить стабильность в ближневосточном регионе.