Суббота, 08.11.2025
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
00:05 08.11.2025

ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 7 ноября в разрезе СВО. Русские войска сломили ВСУ в Покровске, остатки гарнизона отступают в Мирноград. Редакция Readovka рассмотрела информационный вброс украинских медиа касательно "успехов" войск незалежной в Покровске. На Украине констатировали, что в октябре побит абсолютный рекорд по дезертирству из местной армии – ряды ВСУ самовольно оставили 21602 человека.



Ситуация безнадежна

Агония бывшего украинского гарнизона Покровско-Мирноградского оборонительного района продолжается. Подразделения ВСУ в Покровске приняли решение идти на соединение со своими побратимами в Мирнограде. Этим неприятель обеспечивает себе дополнительный запас времени и боеспособности в Мирнограде через усиление гарнизона за счет вливания остатков сил, прежде оборонявших Покровск. Разумеется, говорить о том, что ВС РФ полностью контролируют Покровск, на данный момент преждевременно. В городе еще присутствуют недобитые опорные пункты и разрозненные группы пехоты, которые уже, вероятно, утратили связь со своим командованием. Так или иначе, организованное сопротивление ВСУ в Покровске подошло к концу. Штурмовые подразделения частей 2-й гвардейской ОА ВС РФ ликвидировали последний оплот противника в городе, который опирался на сеть промышленных зданий Покровского динасового и машиностроительного заводов.

Ситуация для неприятеля, помимо всего прочего, усложняется тем, что после взятия предприятий наши штурмовики начали атаку на село Ровное. Оно вместе с соседним населенным пунктом Светлое образует своеобразный переход в северную часть Мирнограда. Ввиду этого можно говорить о том, что части 2-й армии намерены установить непосредственный контакт с передовыми силами 51-й армии на севере Мирнограда или же в его северных предместьях. На данный момент неприятель в принципе лишен возможности просочиться из "котла", если 51-я и 2-я ОА соединятся в этом районе.

Украинские войска пытаются организовать коридор для эвакуации своих частей, зажатых в Мирнограде. ВСУ, не считаясь с потерями, снова и снова атакуют Родинское без какого-либо значительного успеха.

"Киевнаучфильм представляет"

425-й отдельный штурмовой полк ВСУ уже демонстрировал свое "мастерство" в фальсификации военных успехов. Раньше эта часть имитировала успех в контратаке на село Удачное, что к западу от Покровска, посредством "видеоконсервы", на которой запечатлен украинский флаг на окраине населенного пункта. Командование полка в очередной раз решило провернуть похожий финт с установкой "прапора" в Покровске, что якобы демонстрирует контроль над территорией.

Маневренная группа из 10 украинских пехотинцев, как утверждают источники противника, добралась до горсовета Покровска и установила флаг незалежной. В этой связи стоит задаться вопросом о том, а что это вообще такое было? Известно, что в центральных кварталах города до недавнего времени сохранялись очаги сопротивления неприятеля. Как раз в районе многоквартирной застройки по проспекту Шахтостроителей, переходящей в административный квартал города, съемку могли организовать еще задолго до появления сообщения о водружении флага, когда там были ВСУ. А 425-й ОШП попросту в очередной раз опубликовал "консерву", выдавая ее за сенсацию, демонстрирующую успехи части. Сухой остаток – объективного результата никакого, картинка красивая, командование 425-го полка, которому впору идти вон из армии в киноиндустрию, может еще и ордена за это получит.

"Да ну его, я домой"

На Украине в октябре установлен рекорд по числу дезертиров, об этом заявил офицер ВСУ и экс-нардеп Игорь Луценко.

"21602 в октябре. Столько сбежало из армии за прошедший месяц. Официально. Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии. Откатывающаяся армия – это, армия, которая еще способна победить. Разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, – вот что реальная опасность для существования Украины", – написал Луценко в социальной сети X.

Данный рекорд свидетельствует о том, что серия громких поражений ВСУ сильно бьет по нервам военнослужащих. Стоит вспомнить, что именно череда крупных военных неудач и неспособность переломить ситуацию являются ключевыми факторами принятия подобных решений военными, даже некогда бывших "убежденными". Любые тяготы и лишения могут выноситься человеком лишь при уверенности в том, что все это не зря. Однако в ВСУ искренне верящих в то, что "все не зря", осталось очень мало. "Убежденность" основной массы "патриотов Зеленского" держится на финансовом интересе в виде поборов с рядовых или участия в ОПГ.

Вчера, 6 ноября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях за Волчанск Харьковской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762549500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
