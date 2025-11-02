ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября

00:05 08.11.2025

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 ноября в разрезе СВО. Русские войска сломили ВСУ в Покровске, остатки гарнизона отступают в Мирноград. Редакция Readovka рассмотрела информационный вброс украинских медиа касательно "успехов" войск незалежной в Покровске. На Украине констатировали, что в октябре побит абсолютный рекорд по дезертирству из местной армии – ряды ВСУ самовольно оставили 21602 человека.



