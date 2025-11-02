|ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
00:05 08.11.2025
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 ноября в разрезе СВО. Русские войска сломили ВСУ в Покровске, остатки гарнизона отступают в Мирноград. Редакция Readovka рассмотрела информационный вброс украинских медиа касательно "успехов" войск незалежной в Покровске. На Украине констатировали, что в октябре побит абсолютный рекорд по дезертирству из местной армии – ряды ВСУ самовольно оставили 21602 человека.
Ситуация безнадежна
Агония бывшего украинского гарнизона Покровско-Мирноградского оборонительного района продолжается. Подразделения ВСУ в Покровске приняли решение идти на соединение со своими побратимами в Мирнограде. Этим неприятель обеспечивает себе дополнительный запас времени и боеспособности в Мирнограде через усиление гарнизона за счет вливания остатков сил, прежде оборонявших Покровск. Разумеется, говорить о том, что ВС РФ полностью контролируют Покровск, на данный момент преждевременно. В городе еще присутствуют недобитые опорные пункты и разрозненные группы пехоты, которые уже, вероятно, утратили связь со своим командованием. Так или иначе, организованное сопротивление ВСУ в Покровске подошло к концу. Штурмовые подразделения частей 2-й гвардейской ОА ВС РФ ликвидировали последний оплот противника в городе, который опирался на сеть промышленных зданий Покровского динасового и машиностроительного заводов.
Ситуация для неприятеля, помимо всего прочего, усложняется тем, что после взятия предприятий наши штурмовики начали атаку на село Ровное. Оно вместе с соседним населенным пунктом Светлое образует своеобразный переход в северную часть Мирнограда. Ввиду этого можно говорить о том, что части 2-й армии намерены установить непосредственный контакт с передовыми силами 51-й армии на севере Мирнограда или же в его северных предместьях. На данный момент неприятель в принципе лишен возможности просочиться из "котла", если 51-я и 2-я ОА соединятся в этом районе.
Украинские войска пытаются организовать коридор для эвакуации своих частей, зажатых в Мирнограде. ВСУ, не считаясь с потерями, снова и снова атакуют Родинское без какого-либо значительного успеха.
"Киевнаучфильм представляет"
425-й отдельный штурмовой полк ВСУ уже демонстрировал свое "мастерство" в фальсификации военных успехов. Раньше эта часть имитировала успех в контратаке на село Удачное, что к западу от Покровска, посредством "видеоконсервы", на которой запечатлен украинский флаг на окраине населенного пункта. Командование полка в очередной раз решило провернуть похожий финт с установкой "прапора" в Покровске, что якобы демонстрирует контроль над территорией.
Маневренная группа из 10 украинских пехотинцев, как утверждают источники противника, добралась до горсовета Покровска и установила флаг незалежной. В этой связи стоит задаться вопросом о том, а что это вообще такое было? Известно, что в центральных кварталах города до недавнего времени сохранялись очаги сопротивления неприятеля. Как раз в районе многоквартирной застройки по проспекту Шахтостроителей, переходящей в административный квартал города, съемку могли организовать еще задолго до появления сообщения о водружении флага, когда там были ВСУ. А 425-й ОШП попросту в очередной раз опубликовал "консерву", выдавая ее за сенсацию, демонстрирующую успехи части. Сухой остаток – объективного результата никакого, картинка красивая, командование 425-го полка, которому впору идти вон из армии в киноиндустрию, может еще и ордена за это получит.
"Да ну его, я домой"
На Украине в октябре установлен рекорд по числу дезертиров, об этом заявил офицер ВСУ и экс-нардеп Игорь Луценко.
"21602 в октябре. Столько сбежало из армии за прошедший месяц. Официально. Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии. Откатывающаяся армия – это, армия, которая еще способна победить. Разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, – вот что реальная опасность для существования Украины", – написал Луценко в социальной сети X.
Данный рекорд свидетельствует о том, что серия громких поражений ВСУ сильно бьет по нервам военнослужащих. Стоит вспомнить, что именно череда крупных военных неудач и неспособность переломить ситуацию являются ключевыми факторами принятия подобных решений военными, даже некогда бывших "убежденными". Любые тяготы и лишения могут выноситься человеком лишь при уверенности в том, что все это не зря. Однако в ВСУ искренне верящих в то, что "все не зря", осталось очень мало. "Убежденность" основной массы "патриотов Зеленского" держится на финансовом интересе в виде поборов с рядовых или участия в ОПГ.
Вчера, 6 ноября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях за Волчанск Харьковской области.