Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен

11:31 08.11.2025

Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен

07.11.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Кулубаев Сейтек Долотбекович назначен мэром города Баткен Баткенской области Кыргызской Республики.



***



До этого назначения 54-летний Сейтек Кулубаев с 2021 года был акимом Араванского района. Ранее Кулубаев дважды назначался на должность акима Ак-Талинского района Нарынской области.



Предыдущий мэр Баткена Темирболот Абыкеев покинул пост по собственному желанию в октябре этого года, пробыв градоначальником менее восьми месяцев. Он является племянником советника президента Чолпонбека Абыкеева.